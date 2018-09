"Hart aber fair" zum GroKo-Jahrestag Zwölf Monate Apokalypse

Am Ende ist die Diskussion bei "Hart aber fair" dort, wo sie vor genau einem Jahr gewesen ist. Direkt nach der Bundestagswahl 2017 hatte es eine Debatte darüber gegeben, ob Medien, vor allem Talkshows, im Wahlkampf die AfD erst groß gemacht hätten. Nun, im Jubiläums-Talk mit dem Titel "Ein Jahr nach der Wahl: Verstehen die Bürger diese Regierung noch?", sagt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte: Die AfD profitiere von Abstiegsängsten - auch deshalb, weil Deutschland "Angstweltmeister" sei. Ständig gebe es Krimis und "apokalyptische Talkshows" im Fernsehen. Ob er gerade an einer teilnehme, fragt Moderator Frank Plasberg. Und Korte: Das mögen die Zuschauer entscheiden.

Die ersten 28 Minuten des Abends: Nahezu eine halbe Stunde lang suhlt sich die Runde im Schlamm der Affäre Maaßen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, der die erkrankte Justizministerin Katarina Barley vertritt, hat die Ehre, einerseits seine Parteichefin Andrea Nahles für den Umgang mit der Angelegenheit zu loben, andererseits CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zu tadeln. CSU-Politiker Stephan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär in Seehofers Innenministerium, erwidert, das entstandene Chaos "hat ausschließlich die SPD zu verantworten". Um schließlich die Leute zu verunsichern mit dem Satz: "Wenn wir uns gegenseitig in der Öffentlichkeit schlecht machen, dann verunsichert das die Leute."

Erkenntnis: gegen null. Jörg Meuthen immerhin, der Bundessprecher der AfD, der am anderen Ende des Tisches sitzt, will sich darüber nicht beschweren. Pflichtgemäß sagt er zwar, es gehe ihm ums Land. Aber: "Je länger die regieren, desto mehr werden wir wachsen."

Mehr zum Thema GroKo nach der Maaßen-Entscheidung Entschuldigung, das haben wir uns erlaubt

Die Stichwortgeber des Abends: Sie kommen, wie oft bei "Hart aber fair", aus einer Fußgängerzone. Diesmal aus der in Dortmund. Dort hat die Redaktion einige Menschen befragt, die anschließend als "die Bürger" in den Sendungstitel einziehen. Zusammengefasst: "Das ganze Theater jetzt mit dem, wie heißt er jetzt noch mal...? Das ist Mist." (Er heißt Hans-Georg Maaßen.) Kellnerinnen bekommen eine schlechte Rente. Und drei ältere Männer sorgen sich, dass sich Geflüchtete in Deutschland ins "gemachte Nest" setzen, während ein jüngerer Mann es nicht mehr hören kann. Frank Plasberg übersetzt die Statements brav in Folgefragen: "Was sagen Sie Menschen wie Frau Piech?"

Die Bewegung des Abends: Linkspartei und Kopf der "Aufstehen"-Bewegung, sitzt neben Meuthen. Sie muss in der Runde am meisten rotieren. Kopf nach rechts, Kopf nach links, der Konkurrent sitzt für sie überall. Michael Müller von der SPD, der ihr vorwirft, mit "Aufstehen" parlamentarische Kräfte zu schwächen, hält sie entgegen, Bewegungen könnten auf Parteien Druck ausüben. Es müsse endlich um soziale Themen gehen. Die Große Koalition sorge in dem Bereich nur für "minimale Verbesserungen".

Meuthen von der AfD wirft sie unter anderem vor, seine Partei habe nicht einmal ein Rentenkonzept. Und der vorliegende AfD-Vorschlag aus Thüringen etwa lasse sich auf den Nenner "Gute Renten für Deutsche" bringen, nicht aber für Nichtdeutsche, auch wenn sie eingezahlt hätten. Wagenknecht selbst findet, das österreichische Rentenmodell sei ein "sehr interessantes". Aber da grätscht nun Frank Plasberg dazwischen: "Man kann unsere Systeme nicht vergleichen." Genaueres stehe dann im Faktencheck im Internet, man habe keine Zeit für ein Hauptseminar.

Der Zukunftsgedanke des Abends: Es obliegt dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, ihn zu unterbreiten. Plasberg unterbricht ihn allerdings auch nicht immer wieder mitten im Satz, anders als die Parteivertreter, die eher zum Schaukampf eingeladen worden zu sein scheinen. Korte also empfiehlt: "Riskantes Denken", denn "mit Reparaturarbeiten am Wohlfahrtsstaat gewinnen Sie keine Wahl". Etwas Neues sei angesagt, irgendetwas mit "Projektcharakter". Die Kanzlerin ("Vereinsamung", "Sinkflug", "Realitätsverlust") entziehe sich dem mit ihrer "Empörungsverweigerung" systematisch. Die Große Koalition sei ein "Stillhalteabkommen im Minenfeld".

Die Folgesendung des Abends: Nach "Hart aber fair" kommen die "Tagesthemen", und dort geht es um die Entschuldigung der Bundeskanzlerin für die Art, wie auch sie die Affäre Maaßen gehandhabt habe. Die Redaktion unterlegt den Beitrag mehrmals mit einer Songsequenz von Tracy Chapman: "Sorry!", singt sie. Von wegen also, es gibt im Fernsehen nur Krimis und apokalyptische Talkshows. Infotainment gibt es auch.