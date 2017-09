"Hart aber fair" zur Wahl "Wir sehen, wie schwer das wird mit den Jungs in der Bundesregierung"

Hinein in seine übliche Politiker-Runde hatte Moderator Frank Plasberg für seinen "Hart aber fair"-Talk diesmal Alexander Tappert gesetzt, Alleinunterhalter, drei Kinder, um dessen "Stimme es zu ringen" sich noch lohne. Der Mann stand tapfer als Beispiel für eine Mittelschicht, die strampeln muss und doch auf keinen grünen Zweig kommt.

Zunächst wirkt die Sendung wie ein Treffen verfeindeter Steuerberater. Auf die Zuschauerfrage, wie denn mit der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge umzugehen sei, dürfen Dietmar Bartsch (Die Linke), Manuela Schwesig (SPD), Christian Lindner (FDP) und Jens Spahn (CDU) jeweils zwanzig Sekunden lang darüber referieren, wie sie sich eine faire Besteuerung von "leistungslosem Einkommen" vorstellen.

Kaum, meint Bartsch am Beispiel von Susanne Klatten. Spahn erklärt, Kapital läge nicht "in Yachten oder Villen", sondern stecke in Unternehmen, die ja auch Steuer zahlten und den Wohlstand überhaupt erst erwirtschafteten. "Den Sound kenne ich", präzisiert Lindner seine Ängste vor einer Reichensteuer, "das ist der Sound von François Hollande in Frankreich, und am Ende lag Frankreichs Wirtschaft am Boden und Gérard Depardieu war Russe geworden."

"Vor Herrn Bartsch beschütze ich mich schon selber"

Schwesig, Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, erinnert daran, dass sie lange beim Finanzamt gearbeitet hat, "auch in der Steuerfahndung". Daher wisse sie, wie streng bei der Fahrtkostenpauschale auf die gefahrenen Kilometer geschaut würde. Gerechtigkeit!

Auch die FDP, so Lindner, wolle die Geringverdiener besserstellen. Zu Plasberg sagt er: "Bei Ihnen reicht's schon, wenn wir Sie vor Herrn Bartsch beschützen!" Plasberg launig: "Vor Herrn Bartsch beschütze ich mich schon selber durch meine Wahlentscheidung."

Es ist das erste Mal, dass Schwesig die männlichen Muskelspiele ein wenig auf die Nerven gehen: "Herr Lindner", wird sie später sagen, "jeder merkt, dass Sie vor Kraft nicht laufen können", aber er müsse sie doch auch mal ausreden lassen. Und am Ende wird sie konstatieren: "Wir sehen alle, wie schwer das wird mit den Jungs in der Bundesregierung!"

Die erfundene Krankenschwester in München-Mitte

Schwer hat es Schwesig in dieser Runde weniger wegen des männlichen Gesprächsverhaltens ihrer Kontrahenten. Die klassisch sozialdemokratische Position ist der goldene Mittelweg, und der klingt sogar bei der Frage an, wie man bezahlbaren Wohnraum schaffen könne: "Ich glaube, man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen", also Baukindergeld gegen Sozialwohnungen.

Klar treten die Profile hier bei allen Parteien zutage. SPD und Linke wollen eine gescheite Mietpreisbremse und sozialen Wohnungsbau (Spahn: "Mängelverwaltung! Das kennen wir ja von den Sozialisten!"), CDU und FDP wollen lieber "Investitionsanreize" schaffen und, speziell die FDP, Hinderungsgründe wie die "immer irrer werdenden" Standards "bei der Dämmung" abschaffen - womit Lindner, weil kein Grüner anwesend ist, ein wenig ins Leere läuft mit seiner Kraft.

Spahn bringt wiederholt die gute alte "Neiddebatte" ins Spiel, die von Plasberg aber als "Folklore" abgetan und erledigt wird. Dafür erfindet Lindner beispielsweise eine "Krankenschwester, die in München-Mitte wohnt", was wiederum von Bartsch beschmunzelt wird, ja, die würde er gerne mal kennenlernen. Plasberg wittert die Lücke und prescht hinein, fragt Linder: "Wissen Sie, wie hoch der Quadratmeterpreis in München ist?" Lindner: "Ja, hoch!"

Auch Spahn bekommt keinen Kredit

Bürger Tappert bringt sich noch einmal ein und wünscht, der Staat würde den Erwerb von Eigentum besser unterstützen. Durch seine Mietzahlungen beweise er doch, dass er "dieses scheiß Haus bezahlen" könne, wenn es nur einen Kredit gäbe - ohne Sicherheiten in Höhe des Bau- oder Kaufpreises.

Alexander Tappert, Vater von drei Kindern, arbeitet hart und wünscht sich ein Eigenheim für die Familie #hartaberfair @DasErste pic.twitter.com/ra2zjJjncL — hart aber fair (@hartaberfair) 11. September 2017

Hier weiß Spahn aus seinem eigenen Nähkästchen zu plaudern: "Mein Bankberater hat mir auch gesagt: Sie haben nur einen Vierjahresvertrag, Sie bekommen keinen Kredit!" Plasberg hält das für einen schlechten Scherz, aber Spahn ist es ernst. Sein Engagement als Alleinunterhalter ist auch nur befristet, da läuft nichts.

Ins Leere läuft am Ende ein Zusammenschnitt aus dem nonverbalen Zusammenspiel zwischen Lindner und Spahn. Plasberg würde das gerne als Präfiguration einer schwarz-gelben Koalition sehen, Lindner und Spahn eher nicht.

Gefragt, ob er als Wähler nun aus dem Zahlenhagel aus Prozentpunkten, Steuersätzen und Freibeträgen irgendwie schlauer geworden sei, antwortet Tappert schlicht: "Nein." Sichtbar geworden waren tatsächlich nur die ideologischen Gegensätze und Verwandtschaften der einzelnen Parteien.