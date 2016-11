US-Serien HBO verlängert "Westworld", "Divorce" und "Insecure"

Die Serien "Westworld," "Divorce" und "Insecure" bekommen jeweils eine zweite Staffel. Man habe alle drei Serien verlängert, teilte der US-Sender HBO mit. Die Produktionen gelten als die aktuellen Aushängeschilder des Senders.

"Ich freue mich, die Verlängerung aller drei Serien zu verkünden, denn alle haben unverwechselbare, originelle Stimmen", sagte Casey Bloys, der HBO-Programmchef. Bloys sagte aber auch: "Es ist definitiv ein Seufzer der Erleichterung." HBO hatte bei der Serienproduktion zuletzt Probleme, die Rock'n'Roll-Serie "Vinyl" etwa wurde wegen schlechter Quoten nach der ersten Staffel abgesetzt.

Die Science-Fiction-Serie "Westworld" lief im Oktober an und erreichte laut HBO insgesamt (per Kabelfernsehen, Aufzeichnungen, HBO Go und HBO View) 11,7 Millionen Zuschauer pro Folge, mehr als die Erfolgsserie "Game of Thrones" mit ihrer ersten Staffel. Wann es mit dem Smash-Hit weitergeht, ist allerdings noch ungeklärt: Die nächsten zehn Folgen von "Westworld" sind frühestens für den Herbst 2017 angesetzt, womöglich werden sie auch erst 2018 ausgestrahlt. "'Westworld' ist eine so große, ambitionierte Show", sagte Bloys dazu. "Ich kann auch nur spekulieren, dass es entweder '17 oder '18 wird."

Bei "Insecure" und "Divorce" handelt es sich um Comedy-Serien, in denen Frauen die Hauptrollen spielen. In "Divorce" ist es der "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker. Sie spielt eine Frau, die sich scheiden lässt und dabei von einer absurden Situation in die nächste gerät. "Insecure" mit Issa Rae als Hauptdarstellerin und Produzentin ist die Weiterentwicklung ihrer Web-Serie "Awkward Black Girl", in der Rae die Lebenswelt einer jungen Afroamerikanerin in Los Angeles unter die Lupe nimmt.

HBO gilt als Pionier des Kabelfernsehens und maßgeblicher Wegbereiter für den kommerziellen und künstlerischen Erfolg von Fernsehserien. Der Sender produzierte moderne Klassiker wie "Die Sopranos" und " Sex and the City". Auch aktuelle Hits wie "Game of Thrones" laufen bei HBO.