Zuwanderung Stresstest in der Vorstadt

Ist Deutschland ein Einwanderungsland? In den Großstädten ist die Frage längst geklärt: Es ist eines. Man kann die Einwanderung gelungen finden oder problematisch oder beides zusammen, aber in den urbanen Ballungsräumen ist sie nun mal seit langer Zeit eine Tatsache. Einwanderung kann diskutiert werden, aber sie kann nicht geleugnet werden, und schon gar nicht kann sie zurückgedreht werden.

In der ARD-Reportage "Heimatland", die heute vor einer Ausgabe "Hart aber fair" zum Thema läuft, kommen als prominente Einsprengsel auch Politiker vor. Einwanderungsland? Außenminister Heiko Maas (SPD) sagt Ja, Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagt Nein. Die Entscheidung darüber, ob man irgendwann einen belastbaren Konsens darüber findet, dass Migration ein bestimmender Faktor für unsere Gesellschaft ist, wird außerhalb der Großstädte entschieden - in den Garage-Kiesweg-Trampolin-Arealen der Vorstadt, in den Mittelstandszonen an den Autobahnabfahrten.

Denn die sind alles andere als peripher: Dort könnten in näherer Zukunft die zentralen Dispute über uns Zusammenleben ausgetragen werden. Brennt die Vorstadt, brennt das Land. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Folgen einer geglückten oder missglückten Flüchtlingspolitik, sondern um die Kollision mobiler und immobiler Gesellschaftsschichten, wie man sie in den Großstädten in dieser Gegensätzlichkeit kaum findet.

Neuer Westen, alter Osten

Es ist deshalb nur schlüssig, dass sich Julia Friedrichs, Fabienne Hurst und Andreas Spinrath für ihren 45-Minüter über das Heimatgefühl in Deutschland anno 2019 in zwei vermeintlich geschlossene Kosmen außerhalb der Metropolen begeben: in die schicke neue Eigenheimsiedlung Widdersdorf am Rand von Köln, direkt hinter der Autobahn 1, mit ihren geometrisch geordneten Wohnquadern und in die kleine, pittoresk verwitterte Stadt Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Neuer Westen, alter Osten sozusagen.

In Widdersdorf haben die alteingesessenen Dorfbewohner, die sich seit Jahrzehnten von Karnevalssitzungen kennen, auf einmal 7000 neue Nachbarn, viele von ihnen nicht deutscher Herkunft. Die Zugezogenen sind Teil einer modernen Elite, kosmopolitisch geprägt, ethnisch heterogen und im Prinzip bereit, weiterzuziehen.

Für die Neu-Widdersdorfer ist Heimat da, wo sie das Trampolin für ihre Kinder aufbauen (auf dem nach ein paar Jahren sowieso keiner mehr hüpft). Für die Alt-Widdersdorfer ist Heimat da, wo sie seit 50 Jahren ihren Grill im Garten hinstellen für Feste, bei denen seit 50 Jahren dieselben katholischen Freunde aus dem Karnevalsverein kommen (weil ein Leben außerhalb des Karnevalsvereins unvorstellbar erscheint).

WDR/ BTF/ Fritz Gnad Grafik zum ARD-Film "Heimatland"

Für die Neu-Widdersdorfer ist das Konzept von Heimat stets im Umbruch: Im Keller von einem der neuen Wohnquader hat sich eine Personalberaterin ihr Büro eingerichtet, das weiße Inventar sieht aus wie aus einem OP-Saal, abwaschbar und schnell einzupacken. Die Personalberaterin arbeitet auch als Coach; Burn-out, Change-Management und so. Sie sagt: "Kann ja vielleicht noch was Besseres geben. Wir haben viel zu viele Optionen, und das stresst uns total."

Die Neu-Widdersdorfer und die Alt-Widdersdorfer verkörpern die gesellschaftlichen Gruppen, die der britische Publizist David Goodhart im Nachgang der Brexit-Abstimmung "Anywheres" und "Somewheres" genannt hat, also jene, die prinzipiell überall eine Heimat finden können, und jene, die dazu einen spezifischen Ort brauchen. Der Brexit wurde von den "Somewheres" beschlossen. Man kann über sie schimpfen, aber: Ohne sie, so gestrig sie anmuten mögen, wird man die Zukunft der Gesellschaft nicht gestalten können.

Zukunftsversprechen Provinz

Denn die "Somewhere"-Fraktion besteht keineswegs nur aus älteren, abgehängten Jahrgängen. Das belegt die ARD-Reportage pointiert am Beispiel Anklam. Eine Befragung am örtlichen Gymnasium zeigt, dass ein Großteil der Schüler vorhat, in der Kleinstadt zu bleiben. Sie fühlen sich hier wohl, sehen hier ihre berufliche Zukunft, die Metropolen und das Ausland schrecken sie eher ab. Provinz ist hier durchaus ein Versprechen für die Zukunft.

Schöner Nebeneffekt für Anklam: Im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Ostdeutschland wächst die Bevölkerung wieder; wer mit dem Bürgermeister vom Balkon auf den Rathausplatz guckt, sieht florierende Geschäfte, fast alles kleine Unternehmer aus der Gegend. Unschöner Nebeneffekt für Anklam: Man bleibt weitgehend unter sich, nationalistische Netzwerke haben offenbar leichtes Spiel.

Im Landkreis, so heißt es im ARD-Film, seien 22 Unternehmen mit rechtsextremen Verbindungen gezählt worden. Der Zusammenschluss "Handwerker Anklam" soll vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Ballung rechter Verbindungen widerlegt die Annahme, dass der Rechtsextremismus vor allem in wirtschaftlich darniederliegenden Ostregionen wächst. In Anklam gedeiht er in dem Maße, wie die Gemeinde gedeiht.

Es sind die starken Momente in der Reportage, wenn sie den Blick auf gesellschaftliche Dynamiken lenkt, die nicht den üblichen Gewinner-Verlierer-Logiken entsprechen. Gegen Ende wollen die Filmemacher ein bisschen viel für 45 Minuten Sendezeit, ein Topsoziologe nach dem anderen wird als Stichwortgeber aufgefahren. Das wirkt streckenweise so, als würde man der eigenen Feldforschung nicht glauben.

Trotzdem wird unmissverständlich klar: Es sind der Mittelstand, die Vorstadt und das abgelegene Eigenheimidyll, die darüber entscheiden, wie offen oder geschlossen die deutsche Gesellschaft in Zukunft sein wird.

"Heimatland. Oder die Frage, wer dazugehört", Montag, 20.15 Uhr, ARD. Danach folgt eine Ausgabe "Hart aber fair" zum Thema.