TV-Weihnachtsquoten Helene Fischer schlägt sie alle

"Die Helene Fischer Show" hat dem ZDF mal wieder den Quotensieg am ersten Weihnachtsfeiertag beschert. Auf den zweiten Platz zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr kam das Erste mit einem Krimi, gefolgt von einem Trickfilm bei RTL sowie James Bond bei ProSieben.

Die dreistündige, am 7. und 8. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnete Musikshow der Schlagersängerin Fischer, in der sie diesmal Gäste wie Paola Felix, Eros Ramazzotti und Florian David Fitz empfing, sahen im Schnitt 5,73 Millionen Menschen, etwa 200.000 weniger als im vergangenen Jahr. Das entsprach einem Marktanteil von 19,5 Prozent. Von den bislang acht Helene-Fischer-Shows seit 2011 (die ersten beiden kamen noch in der ARD) war es die viertbeste Zuschauerzahl.

Kein Wort verlor Fischer in der vorproduzierten Show über die kürzlich bekannt gewordene Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten Florian Silbereisen (37). "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", hatte Fischer auf Facebook gepostet. Das Publikum im Saal wusste an den beiden Tagen der Aufzeichnung noch nichts von Helenes Geheimnis.

James Bond deklassiert

Vor ihrem gemeinsamen Auftritt mit Kerstin Ott gab Fischer ein klares Bekenntnis zu Toleranz ab - unter anderem gegenüber Menschen mit einer anderen Religion und auch gegenüber Homosexuellen.

Gegen die "Helene Fischer Show" hatte die TV-Konkurrenz wenig Chancen. Der Fernsehkrimi "Mordkommission Istanbul: Einsatz in Thailand" mit Erol Sander im Ersten kam ab 20.15 Uhr immerhin auf 3,17 Millionen Zuschauer (10,6 Prozent).

Die Digitaltrickkomödie "Pets" von 2016 erreichte bei RTL 2,63 Millionen (8,6 Prozent) und der 007-Actionthriller "James Bond: Skyfall" von 2012 bei ProSieben 2,37 Millionen (8,0 Prozent).

Dahinter lagen die Komödie "Kevin - Allein in New York" bei Sat.1 mit 2,22 Millionen Zusehern (7,3 Prozent), der Krimiklassiker "Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington" bei Kabel eins mit 1,71 Millionen (5,6 Prozent), der Kriegsfilm "Pearl Harbor" von 2001 mit 1,16 Millionen (4,1 Prozent) sowie die Komödie "Nachts im Museum 2" von 2009 bei Vox mit 0,81 Millionen (2,7 Prozent).

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten sahen im ZDF ab 19.10 Uhr 3,05 Millionen (13,2 Prozent) und im Ersten der ARD ab 20.10 Uhr 4,05 Millionen (14,6 Prozent).