Blutiger Advent in der ARD Santa Graus is coming

Nachts im Kaufhaus. Die Arbeiterinnen der Putzkolonne fahren wischend die Rolltreppe hoch, der Chef der Putzkolonne fährt feixend runter: "Dieses Jahr gibt's übrigens kein Weihnachtsgeld, könnt ihr euch beim Mindestlohn bedanken." In der Spielzeugabteilung schraubt Raumpflegerin Hanni (Anneke Kim Sarnau) - von den Ansprachen ihres Chefs genervt - einen täuschend echt aussehenden Kinderrevolver zusammen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Und weil wir hier in einer Weihnachtskomödie sind, geht dieser Traum auch in Erfüllung. Bald hat Hanni einen echten Revolver in der Hand; sowie allerlei anderes Werkzeug, das man zum Morden braucht. Hier kriegt jeder, was und wie er es verdient. Der selbstverliebte Musikproduzent wird bei einem autoerotischen Liebesspiel erwürgt, die Frau des lautstarken Nachbarn gerät in eine Kettensäge.

Am Ende ist alles wie es pro forma in einem solchen Film sein soll - Konto der Heldin voll, Bösewichter beseitigt, Liebe gerettet. So funktioniert dieses Genre nun einmal: Am Anfang stehen berufliche und partnerschaftliche Schräglagen, am Ende gibt es übertrieben einfach herbeigeführte Happy Ends bei rieselndem Kunstschnee. Die Weihnachtskomödie gilt nicht unbedingt als Königsdisziplin des deutschen Fernsehfilms. Deshalb gibt sich diese Parodie keine Mühe, handlungslogisch oder psychologisch ambitioniert aufzutrumpfen.

Wie hier eine Mom aus prekären Verhältnissen zur "Hit Mom" wird und Nachbarn ihre Hilfe beim Kniezertrümmern andient, erscheint ungefähr so realitätsnah wie ein Krippenspiel im Kindergarten. Wie aber das Räderwerk der Weihnachtskomödie mit den Mitteln der Gewaltgroteske in Bewegung gesetzt wird (Drehuch: Clemens Schönborn), ist effizient, elegant und schmerzhaft komisch. Rächerinnen-Posen in Zeitlupe, ikonische Axtmörder-Bilder, Kettensägenmassaker in Nachbars Garten: "Hit Mom" liefert einen patenten Horror-Parcours.

Entfesselter Gewaltakt zu Rentierglockengebimmel

Regisseur Sebastian Marka ist von Haus aus ein Könner des Horror-Krimis: Für den hessischen "Tatort" lieferte er eine formvollendete "Se7en"-Hommage, für den bayerischen "Tatort" einen nihilistischen Serienkillerthriller. Und so erzählt er vielleicht schon ein bisschen aus Gewohnheit heraus die Weihnachtskomödie als bizarr entfesselten Gewaltakt zu Rentierglockengebimmel: Santa Graus is coming.

Dass dieser Dreh nicht (oder zumindest meistens nicht) als angestrengter Gimmick rüberkommt, liegt - neben der mit lakonischer Freude an der Gewalt agierenden Hauptdarstellerin Sarnau - vor allem an der technischen Umsetzung. In seinen besten Momenten erinnert die ARD-Komödie an die aberwitzig rhythmisierten Meuchelgrotesken der Coen-Brüder, "Fargo" lässt grüßen. Der Witz entsteht durch die kunstvolle Verzögerung der Tat, die Schönheit liegt im Timing.

Das ist bei "Hit Mom" besonders anschaulich zu sehen, als die Raumpflegerin den Musikproduzentenstar erledigt. "Tatort"-Kommissardarsteller Wolfram Koch spielt den Champagnerzombie mit einer Lust, die über die irrsten Wendungen seines Kabinettstückchens trägt: Angeregt von den Gummi-Handschuhen der Putzkraft/Profikillerin Hanni bittet er diese ihr bei masochistischen Experimenten behilflich zu sein. Gummibänder, Glasscherben, halsbrecherische autoerotische Turnübungen - die sich andeutende Selbstzerstümmelung wird lakonisch immer weiter hinausgezögert, auf dass sich der Mann in einem ganz unerwarteten Moment dann doch selbst aufknüpft. Slapstick mit tragischer Note.

Nachdem der Hessische Rundfunk unlängst wegen seines sehr viel harmloseren Horror-"Tatort" von der übergeordneten ARD-Fernsehspielkoordination gerügt wurde, ist die Platzierung dieses vorweihnachtlichen Gewaltakts in die Primetime eine weitere nette Provokation. Sie wird nur wenig dadurch abgemindert, dass der Zuschauer im Verlauf der Handlung dieser schöne Sinnspruch gereicht wird, den er seinem Partner in den Adventskalender stecken kann: "Wenn du im Leben mit deinen guten Eigenschaften nicht weiterkommst, probiere es doch einfach mal mit deinen schlechten."

"Hit Mom", Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD