"Homeland" Sebastian Koch kehrt für Staffel sechs zurück

Nachdem die letzte Staffel größtenteils in Berlin spielte, kehrt "Homeland" Anfang nächsten Jahres in die USA zurück. Die sechste Staffel der Spionage-Serie wird sich mit den Auswirkungen der US-Präsidentenwahl befassen. Mit dabei ist auch Sebastian Koch, er schlüpft wieder in die Rolle des deutschen Philanthropen Otto Düring. Der hatte in Staffel fünf die CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes) als Sicherheitschefin für seine Stiftung engagiert.

"Natürlich ist es toll, bei solch einer großartigen Serie dabei zu sein. Der internationale Erfolg der ersten fünf Staffeln spricht ja schon für sich", sagte Koch, der durch seine Rolle in dem Oscar-prämierten Film "Das Leben der Anderen" auch international auf sich aufmerksam machte. Die Dreharbeiten für Homeland hätten schon Anfang September in New York stattgefunden, sagte Koch.

Viel ist noch nicht bekannt über den Plot der sechsten Staffel. Nur so viel: Im Zentrum wird die Wahl einer neuen US-Präsidentin stehen, die gesamte Staffel spielt in den wenigen Monaten zwischen dem Wahltag in den USA und der inauguration, dem Tag, an dem ein neuer Präsident offiziell vereidigt wird. Da "Homeland" gerne auf aktuelles Zeitgeschehen Bezug nimmt, bleibt abzuwarten, inwiefern auch die Wahl Donald Trumps die neue Staffel beeinflussen wird. Eins ist zumindest schon bekannt: Es wird auch einen Charakter geben, der durch die amerikanische alt-right-Bewegung inspiriert ist. Die rassistische "alternative" Rechten in Amerika hat Trump im Wahlkampf unterstützt.

Die neuen "Homeland"-Episoden werden ab dem 15. Januar in den USA ausgestrahlt. In Deutschland lief die Serie zuletzt auf Sat.1. Auch andere deutsche Schauspieler wie Alexander Fehling oder Nina Hoss spielten mit.