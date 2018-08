Die amerikanische TV-Serie "Homeland" wird mit der kommenden achten Staffel ein Ende finden. Das bestätigte nun der Chef des Kabel-TV-Netzwerks Showtime, David Nevins, bei einem Treffen mit TV-Kritikern. Er kündigte an, Produzent und Drehbuchautor Alex Gansa werde "Homeland" zu dem "angemessenen Abschluss" bringen.

Gansa selbst erklärte, er sei zwar traurig, dass die Serie ihrem Ende zusteuere. Es sei aber an der Zeit. Die achte und finale Staffel soll in den USA ab Juni 2019 ausgestrahlt werden.

Hauptdarstellerin Claire Danes hatte bereits im April in einem Radiointerview angedeutet, nach Staffel acht werde Schluss sein mit "Homeland". Die offizielle Bestätigung von Showtime kam allerdings erst jetzt.

Danes spielt seit 2011 die Rolle der bipolaren CIA-Mitarbeiterin Carrie Mathison. Die Serie war von Gansa und Howard Gordon entwickelt worden und basiert auf der israelischen Serie "Prisoners of War" von Gideon Raff. Im Laufe der Jahre wurden "Homeland" und die Darsteller mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit Golden Globes und Emmys. Die fünfte Staffel spielte in Berlin. Die siebte Staffel - angesiedelt in Washington D.C. - war in den USA im April dieses Jahres zu Ende gegangen.