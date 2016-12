Illegale TV-Downloads Vom Thron gestoßen

"Game of Thrones" ist eine Serie der Superlative. Die erfolgreichste HBO-Serie, ausgestrahlt in den meisten Ländern. Bei jeder wichtigen Preisverleihung Nominierungen im zweistelligen Bereich. Nur über einen Rekord haben sich die Serienmacher wohl nie gefreut: "Game of Thrones" war lange Zeit die am häufigsten illegal heruntergeladenen Serie der Welt.

Damit ist es jetzt vorbei. Es gibt eine neue Nummer eins auf dem Thron der illegalen Download-Rangliste. Und die hat nichts mit Pferden, Rittern und Drachen zu tun - sondern mit Autos. Die erste Folge der Amazon-Serie "The Grand Tour" wurde laut der britischen "Daily Mail" seit ihrer Premiere am 8. November etwa acht Millionen mal kopiert.

Die Show ist eine Art Nachfolger des britischen Auto-Magazins "Top Gear" in der BBC. Das galt lange Zeit als eines der erfolgreichsten Formate im britischen Fernsehen, bis sich der Moderator Jeremy Clarkson mit der BBC-Führung überwarf und zu Amazon wechselte. Der Vertrag des Moderator wurde nicht verlängert, weil er einem Mitarbeiter gegenüber gewalttätig geworden sein soll.

Inzwischen wurden vier Folgen von "The Grand Tour" ausgestrahlt, die Serie läuft in 200 Ländern weltweit. Das neue "Top Gear" in der BBC, ohne Clarkson, konnte das Publikum hingegen bisher noch nicht überzeugen.