TV-Preis Christiane Paul gewinnt Emmy als beste Hauptdarstellerin

Die deutsche Schauspielerin Christiane Paul ist mit dem International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte damit ihre Arbeit in dem Polit-Thriller der ARD "Unterm Radar". "Es ist der Wahnsinn", sagte die 42-Jährige, "das ist das Größte, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist."

Paul setzte sich unter anderem gegen ihre britische Kollegin Judi Dench durch, die auch aus den "James Bond"-Filmen bekannt ist. Den Preis für den besten männlichen Hauptdarsteller nahm Dustin Hoffman für seine Darbietung in der BBC-Weihnachtsverfilmung von Roald Dahls Kinderbuch "Esio Trot" entgegen.

Die Vergabe der International Emmy Awards fand in diesem Jahr zum 44. Mal statt. Alan Cumming moderierte die Veranstaltung in New York.

Die Thriller-Serie "Deutschland 83" gewann in der Kategorie "Beste Dramaserie": Sie spielt in der DDR und lief auch mit einigem Aufsehen in den USA und in Großbritannien.

Sie begleitet den ostdeutschen Soldaten Martin Rauch im geteilten Deutschland, der sich als Spion für die Stasi behaupten muss. "Unsere Show handelt von einer geteilten Nation", sagte Produzent Jörg Winger.

Zum besten Dokumentarfilm wurde "Krieg der Lügen" des deutschen Regisseurs Matthias Bittner gekürt. Es geht darin um die Vorgeschichte des Irakkriegs von 2003. Ursprünglich war "Krieg der Lügen" als Abschlusswerk an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg entstanden. "Kein deutsches Filmfestival wollte diesen Film zeigen", sagte Bittner. "Wir haben damit angefangen, einen Film an der Filmhochschule zu machen, und wir machen unseren Abschluss mit einem Emmy."

