TV-Preis Zwei deutsche Nominierungen für International Emmys

Ende November fällt die Entscheidung: Bei den diesjährigen International Emmy Awards in New York, mit denen vornehmlich nicht-US-amerikanische Fernsehleistungen ausgezeichnet werden, sind zwei Nominierungen für deutsche Produktionen dabei.

Zum einen handelt es sich um die ZDF-Serie "Familie Braun", zum anderen um die Schauspielerin Sonja Gerhardt, die in dem Tanzschulenepos "Ku'damm 56" die Rolle der Hauptfigur Monika spielte.

"Familie Braun", die Comedy um eine politisch inkorrekte Patchworksippe, tritt in der Kategorie "Short-Form Series" gegen argentinische, kanadische und brasilianische Produktionen an, während sich die 28-jährige Berlinerin Gerhardt unter anderem gegen Anna Friel durchsetzen muss. Friel spielt in der britischen Krimiserie "Marcella" die gleichnamige Hauptfigur, eine Ermittlerin, die einen Serienkiller jagt.

Christiane Pausch/ ZDF Szene aus "Familie Braun" (mit Nomie Lane Tucker)

Sollte Sonja Gerhardt gewinnen, könnte sie sich in diesem Jahr bereits über ihre vierte Auszeichnung freuen. Bislang heimste sie den Deutschen Fernsehpreis, den Jupiter Award und den Bayerischen Fernsehpreis für ihre schauspielerischen Leistungen in "Ku'damm 56" und dem Film "Jack the Ripper" ein.

Weitere bekannte Namen unter den Nominierten sind der irische Schauspieler und Shakespeare-Experte Kenneth Branagh in seiner Rolle als kauziger Kommissar "Wallander" und der französische Schauspiel-Star Kad Merad ("Willkommen bei den Sch'tis") für seine Verkörperung eines sozialistischen Bürgermeisters in der den französischen Wahlkampf beleuchtenden TV-Serie "Baron Noir".

Mit gleich neun Nominierungen führt das brasilianische Fernsehen die diesjährige Nominierten-Liste an, gefolgt von Großbritannien und Japan.

Die Liste aller Nominierten finden Sie hier. Im Vorjahr gewannen gleich drei deutsche Produktionen bei den International Emmy Awards.