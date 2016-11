International Emmys Wir Deutschen, Meister der Angst

Es ist ein System, gegen das man nicht gewinnen kann. Ein übermächtiger Apparat, für den grimmige US-amerikanische Kräfte mit grimmigen deutschen Kräften kooperieren, eine transatlantische Angstmaschinerie. Und ausgerechnet eine karrierebewusste Berliner Richterin gerät in diese Maschinerie hinein, als ihre Studententochter verdächtigt wird, an einem islamistischen Terroranschlag in der Hauptstadt beteiligt gewesen zu sein. Das Recht wird ausgesetzt, die Tochter in ein polnisches Foltergefängnis gebracht, die Mutter macht mobil.

Eine dankbare Rolle für Christiane Paul, die in dem ARD-Terrorismus-Thriller "Unterm Radar" mit wutzerzaustem Stoppelhaarschnitt und muttertiererbostem Blick ihr Kind aus den Pranken des geheimdienstlichen Ungeheuers zu befreien versucht. Dafür gab es nun den International Emmy als beste Hauptdarstellerin.

Muss man sich mal vorstellen: Während ihr männliches Pendant, der international gefeierte Superstar Dustin Hoffman (der "Unbestechliche"!) für einen Kinderfilmauftritt geehrt wurde, muss die im Ausland fast völlig unbekannte Christiane Paul ("Mein gebrauchter Mann") in ihrem Emmy-Siegerbeitrag die Welt vor einer von den USA angeführten Verschwörung zu retten.

Vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie verunsichert und verstört das tendenziell liberale US-Film- und Fernsehgeschäft nach der Wahl Donald Trumps ist. Es liegt Angst in der Luft, Paranoia-Szenarien bestimmen die Zukunftsperspektiven. Und in Sachen Angst und Paranoia sind die Deutschen nun mal ganz gut.

Die Erben von Fritz Lang

In den Zwanzigerjahren entwickelte Fritz Lang mit "Dr. Mabuse" das dystopische Szenario der totalen Überwachung und der totalen Unterwanderung und damit die DNS des modernen Thrillers - das filmische Erbgut, das auch den Fernsehproduktionen zugrunde liegt, die nun beim International Emmy bedacht wurden (Sämtliche Gewinner finden Sie hier auf der Internetseite der Emmy Awards).

Neben dem ARD-Schocker zum Thema innere Sicherheit gab es die Trophäe für die RTL-Serie "Deutschland 83" über deutsch-deutsche Geheimdienstaktivitäten zur Zeit des Kalten Krieges. Außerdem wurde die vom SWR coproduzierte Dokumentation "Krieg der Lügen" ausgezeichnet, in der nachgezeichnet wird, wie die Fehlinformationen über Massenvernichtungswaffen 2003 den Irakkrieg auslösten (hier in der ARD-Mediathek).

Hass, Lügen, Videoüberwachung: Thematisch sind alle drei Produktionen hochaktuell. Nun könnte man lange darüber diskutieren, ob ausgerechnet sie die besten des deutschen Fernsehjahrgangs sind.

Im Falle von "Unterm Radar" schnurrt der komplexe politische Konflikt am Ende aufs familiäre Rührstück zusammen, beim hochtourigen Spionage-und-Gegenspionage-Stück "Deutschland 83" verheddern sich die Autoren in den letzten Folgen ein bisschen im eigenen Erzählgestrüpp. Die Verantwortlichen von Amazon Prime haben die Rechte gekauft und werden die Serie unter geändertem Titel weiterführen.

Trotzdem brülle jetzt bitte niemand, dass Deutschland auch Serie könne, dass Deutschland die ganz große Fernsehkunst beherrsche. Zu berücksichtigen ist, bei aller berechtigten Freude, auch, dass sich die Produktionen beim International Emmy nicht der US-Konkurrenz stellen müssen.

Bis Deutschland da technisch und erzähltechnisch Anschluss findet, wird es noch dauern. Vielleicht ist das aber gar nicht so erstrebenswert. Es funktioniert offensichtlich auch so, mit im Vergleich doch sehr bescheidenen Mitteln, aktuelle Stimmungen zu spiegeln.

"Unterm Radar", diese Hymne auf eine Frau im Kampf gegen eine finstere repressive Macht, und "Deutschland 83", das grimmige Panorama eines gespaltenen Landes, treffen bei denen, die sich vor dem neuen Trump-Amerika fürchten, ganz offensichtlich einen Nerv.

Angenehm, dass auf diese Weise auch die wunderbare Christiane Paul, die über die letzten Jahre ja nicht nur glückliche Zeiten im deutschen Kino und im deutschen Fernsehen hatte, eine größere Öffentlichkeit bekommt.

Unvermeidlich an dieser Stelle, das Lied "Christiane Paul" von der Hamburger Band Die Zimmermänner zu zitieren: "Setz dich hin und halt das Maul, jetzt kommt Christiane Paul." Eine Liebeserklärung an eine Schauspielerin, die auch dem mittelmäßigsten Fernsehplunder starke Momente abringt.

Am Ende von "Unterm Radar" bezwingt Christiane Paul übrigens - fragen Sie lieber nicht wie - das übermächtige politische Monster. Möglich, dass das die von Trump verschreckte Emmy-Jury in ihrer Entscheidung bestärkt hat.