Michael Gandolfini als Tony Soprano Der Sohn des Paten

Das Gesicht, die Sprache, die Bewegungen: Die Macher des geplanten Sequels zu der TV-Serie " Die Sopranos" haben ihren Tony Soprano gefunden. In die Rolle schlüpfen wird der Sohn des Original-Darstellers James Gandolfini, Michael.

Der 19-Jährige hat zwar eine starke Ähnlichkeit mit seinem Vater, die allein hätte aber nicht für seine Auswahl ausgereicht. Michael Gandolfini nahm ungenannten Insidern zufolge regulär am Vorsprechen für die Rolle in dem Kinofilm "The Many Saints of Newark" teil, so der Branchendienst "Deadline". Hier überzeugte er die Macher um Drehbuchautor David Chase den Angaben zufolge schnell.

REUTERS/ HBO James Gandolfini spielte von 1999 bis 2007 den Mafia-Gangster Tony Soprano

Michael Gandolfini hat bisher nur kleine Nebenrollen gespielt, unter anderem in der US-Serie "The Deuce". Über seine erste Hauptrolle sagt er nun: "Es ist eine große Ehre für mich, die Arbeit meines Vaters fortzusetzen und in die Rolle des jungen Tony Soprano zu schlüpfen."

"The Many Saints of Newark" ist in den Sechzigerjahren angesiedelt, als es in Newark zu Unruhen und Straßenkämpfen zwischen der italoamerikanischen und schwarzen Bevölkerung kam. Zu der weiteren Besetzung gehören Vera Farmiga und Alessandro Nivola. Regie wird Alan Taylor führen, der auch einige Episoden der Serie inszenierte.

Die Premiere von "Die Sopranos" feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum. Die Serie brachte sechs Staffeln hervor und lief bis 2007. Vor allem in den USA wird sie als Popkultur-Phänomen gefeiert, Macher und Darsteller gewannen insgesamt 21 Emmys und fünf Golden Globes.

In Deutschland konnte sich die Serie dagegen nicht durchsetzen, das ZDF verschob die Ausstrahlung zunächst ins Nachtprogramm und setzte sie dann ganz ab. Unzweifelhaft ist aber der Einfluss der "Sopranos" auf das moderne Erzählen in Fernsehserien, etwa bei Nachfolgern wie " Breaking Bad".

James Gandolfini war mit der Rolle des Tony Soprano berühmt geworden. Er starb 2013 unerwartet an einem Herzinfarkt. Sein Sohn Michael hatte ihn damals bewusstlos in einem Hotelzimmer in Rom gefunden.