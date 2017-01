James Van Der Beek Nach Dawson spielt er nun Diplo

In zunächst sechs Folgen wird der Schauspieler James Van Der Beek in die Rolle des US-Musikproduzenten Diplo schlüpfen - in einer Comedyserie mit dem Titel "What Would Diplo Do?". Dafür hat der Sender Viceland nun in Auftrag gegeben, wie das Branchenblatt "Variety" erfahren hat.

Van Der Beek hatte bereits in einem Online-Werbespot für die beliebten Block-Partys des DJs und Musikproduzenten die Rolle Diplos gespielt. In "A Day in the Life of Diplo" lässt sich der erfolgreiche Star der elektronischen Musik von allerlei Helfern bedienen und bemüht sich, trotz seines Reichtums das Image des unprätentiösen Typen im weißen T-Shirt aufrechtzuerhalten.

Offenbar kam der selbstironische Spot so gut an, dass Viceland, der Fernsehsender der ursprünglich aus Kanada stammenden Medienfirma Vice Media mehr davon sehen möchte. Kreativdirektor Spike Jonze betreut das Projekt bei Viceland.

James Van Der Beek, der von 1998 bis 2003 der Star der Schulserie "Dawson's Creek" war, spielt nicht nur die Hauptrolle bei "What Would Diplo Do?", sondern hat die Serie auch konzipiert und die Drehbücher geschrieben.

Doch Wesley Pentz, wie Diplo mit richtigem Namen heißt, wird die Kontrolle über sein Image behalten: Er ist als executive producer mit an Bord. Immerhin hat der Hit-Macher (mit seinem Projekt Major Lazer) und Produzent (für Madonna, M.I.A., Justin Bieber und viele andere) einen Ruf zu verlieren.