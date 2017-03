Streit um "Schmähgedicht" Böhmermann geht in Berufung

Die Entscheidung des Hamburger Landgerichts sei "offensichtlich fehlerhaft, ja absurd", sagte Christian Schertz gegenüber der Süddeutschen Zeitung - wie das Blatt berichtet, hat der Anwalt von Jan Böhmermann am Freitag Berufung gegen die Entscheidung der Richter eingelegt, Teile des Schmähgedichts zu verbieten.

"Herr Böhmermann wird die durch das Urteil erfolgte Einschränkung seiner Grundrechte nicht akzeptieren", sagte Schertz der SZ. "Man kann ein Kunstwerk nicht in Einzelteile sezieren." Christian Schertz bestätigte gegenüber SPIEGEL ONLINE den Vorgang.

Das Hamburger Landgericht hatte am 10. Februar große Teile des Schmähgerichts verboten. Von 24 Versen darf Böhmermann nur noch sechs vortragen. Das Gericht gab damit einer privaten Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Teilen statt. Im Mai 2016 hatte es eine entsprechende einstweilige Verfügung erlassen.

Der Moderator hatte die Verse am 31. März 2016 in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen und darin das türkische Staatsoberhaupt mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht.