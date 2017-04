Böhmermann in US-Talkshow "Late Night" *beep* Hitler

Humor und Satire leben von der Sprache. Synchronisierte US-Sitcoms sind, im Gegensatz zum O-Ton, oft nur albern. Andersrum schlittert deutscher Humor auf Englisch leicht ins Peinliche: Der Witz ist "lost in translation".

Vor dem Problem stand jetzt auch Jan Böhmermann, als er in der Nacht zum Dienstag als erster deutscher Comedian in der US-Talkshow "Late Night" vorbeischaute. Er wolle sich einen Kindheitstraum erfüllen, bat er - und zwar einmal etwas so Unanständiges im amerikanischen Fernsehen sagen, dass die Regie seine Worte mit dem legendären *beep* zensieren würde.

Nur zu, ermutigte ihn der Moderator Seth Meyers. Schließlich wird die Sendung ja schon sechs Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

Was Böhmermann dann sagte, erfuhren die US-Zuschauer also tatsächlich nicht: Zwei *beeps*, vermutlich "fucks", gefolgt von einem "*beep* Hitler".

Es war ein einstudierter Gag, über den das Studiopublikum lachte, doch nicht schockiert war. Zumal der vorherige Gast, die 70-jährige Film- und Broadway-Comedienne Andrea Martin, gerade einen ebenfalls mit "fuck" gespickten Rap hingelegt hatte. Da kam der höfliche Deutsche nicht ran.

Trump, die Anti-Muse

Deutscher Humor ist so eine Sache, vor allem der von Böhmermann, und erst recht ins Englische übertragen. Und so blieb ihm - bei allem Charme, den er versprühte - nichts übrig, als sich aufs alte Klischee von seinem humorlosen Heimatland zu retten: "Comedy haben sie erst vor zwei Jahren legalisiert."

"Late Night" - ein Vorbild für Böhmermanns "Neo Magazin Royale" - ist eine ikonische Show. David Letterman, den Böhmermann als sein Idol bezeichnet hat, begann hier seine Karriere. Die jetzige Reinkarnation unter Meyers, der nebenan in Studio 8H bei "Saturday Night Live" groß wurde, ist Quotensieger auf dem Nachteulen-Platz um 00.35 Uhr, mit rund 1,5 Millionen Zuschauern.

Erst recht unter Donald Trump. Meyers hat in dem US-Präsidenten, den er schärfer, bissiger angeht als die meisten anderen Talker, seine Anti-Muse gefunden. Was dem Böhmermann sein Erdogan, ist dem Meyers sein Trump.

Also plauderten sie über Trump. Was die Deutschen von dem hielten? "Da muss ich sehr diplomatisch sein", wand sich Böhmermann, immerhin könne Trump "mit dem nächsten Tweet einen Weltkrieg" anzetteln. "Ich will nicht sagen, dass euer Präsident ein Idiot ist, aber es scheint so... Hier höre ich mal auf."

Schmal und zerzaust bei der "Times"

Das ist die Krux von Humor in Zeiten von Trump: Die Realität ist viel bizarrer als jede Satire. Die ollen Frotzeleien - über sein Haar, seinen Teint, seine Ignoranz, seine mit Tesa angeklebte rote Krawatte - werden dem nicht mehr gerecht. Die nationale Stimmung verdüstert sich täglich, es geht nicht mehr um Boulevardschlagzeilen, sondern um Leben und Tod. Das erfordert mehr als Tollerei.

Damit kämpfte selbst Meyers. Trump zog sich wie ein Virus durch die komplette Sendung, bis einem das Lachen im Hals stecken blieb. Als Böhmermann endlich dran war, als allerletzter Gast, für exakt fünf Minuten und 40 Sekunden, hatte er kaum eine Chance, noch zu punkten. Nicht mal mit seiner Erleichterung darüber, Trump habe Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch kürzlich wenigstens nicht an die *beep* gegrapscht.

Trotzdem wirkte er angenehmer und ausgeschlafener als am Freitag, als er der "New York Times" ein Video-Interview gab und von der Schmähgedicht-Affäre sprach, die "ein paar Wochen lang hart" gewesen sei. Schmal und zerzaust war er da, auch wenn das halbstündige "Times"-Interview mehr Substanz hatte als der "Late Night"-Auftritt.

Am Ende lud er Seth Meyers in seine Sendung nach Deutschland ein. "Aber du musst Deutsch lernen", warnte er ihn. "Eine sehr harte Sprache." Vor allem, was den Spaß angeht.