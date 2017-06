Bildungsoffensive bei Böhmermann Faust, die Pottsau

Ist doch klar, dass Goethe heimlich von einem Smartphone geträumt hat. Von einem Ding, durch dessen Hilfe man mit dem einen Auge die relevanten Aussagen von Romanen und Tragödien zu scannen im Stande ist, während man mit dem anderen den Weibern hinterhergaffen kann. Denn, schreibt er ja selbst in "Faust": "Die Kunst ist lang / Und kurz ist unser Leben." Das Drama Goethes Titelheld ist, dass der sich einen Wolf dichten muss, während er eigentlich nur an Gretchens Schlüpfer will. Faust, die Pottsau.

So bringt es jedenfalls Jan Böhmermann in seiner Spezialausgabe des "Neo Magazin Royale" auf den Punkt, mit der er seine Zuschauer in die großen Fernsehferien entlässt. Die Sondersendung ist eine Art Bildungsoffensive für Twitter-Blödiane, ein Shitstorm auf unsere Dichter und Denker, aber auch eine feministische Keule gegen männliches Genie-Gehabe und 250 Jahre literarisch verbrämte Ferkeleien.

Solcher Demontagen unverdächtig präsentiert sich Böhmermann am Anfang mit Teekanne und Cord-Sakko. Er mimt den Deutschlehrer, der seine Klassiker kennt und liebt und der den Videowagen wie ein Serviertischchen reinrollen lässt, um vier davon in 10-Minuten-Häppchen zu präsentieren, sehr unappetitlichen Häppchen. Süffig und säftelnd werden die Werke zerlegt.

Altherrenfantasie und Parabelgeschwurbel

"Effi Briest"? In der Böhmermann-Lesart ist der Roman nichts anderes als eine als Gesellschaftskritik getarnte Altherrenfantasie, für die sich die Protagonistin hunderte Male vergewaltigen lassen muss, während Autor Theodor Fontane sich in umständlichen Umschreibungen ergeht.

"Die Physiker"? Ein einziges Parabelgeschwurbel, bei dem Friedrich Dürrenmatt inmitten all seiner Zeit- und Endzeitverweise den Überblick über seine Figuren verloren hat. Das "Neo"-Team hat die Adaption des 1961 entstandenen Stückes als eine angesäuselte Mixtur aus Edgar-Wallace-Film und "Mad Men"-Besäufnis angelegt; die Männer kippen hier unentwegt Schnäpse, während sie Frauen in Kitteln auf den Po hauen.

Und "Faust"? Eben nur das Werk eines alternden Akademikers, der seine Lust auf zu junge Frauen poetisch zu bemänteln versucht. Oder wie der von Böhmermanns Leuten ins Filmchen geschriebene Zeitgenosse Friedrich Schiller den Plot vom Stück des Freundes und Konkurrenten anzweifelt: "Einer Minderjährigen ein Betäubungsmittel zuzustecken, um ungestört mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben, fällt das noch unter Sturm und Drang?"

Böhmermann holzt sich durch den Literaturkanon, erzählt und hinterfragt deutsche Bildungsgeschichte mit den Mitteln von YouTube. Etwa wenn er die misogynen Aspekte des Ehe-Dramas zwischen Effi Briest und ihrem Mann Geert von Innstetten aufzeigt, indem er ihn die berühmte Hassrede von Pietro Lombardi an dessen Ehefrau Sarah Engels nachsprechen lässt: "Du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch." Mega-Ekel mit Meta-Ebene.

Oder auch nicht. Zugegeben, nicht jede Szene geht auf. Wie aus den höheren Etagen des ZDF zu vernehmen ist, will man in der nächsten Zeit mit Böhmermann weiter an seinem Format arbeiten. Die Ausschläge nach oben findet man beim Sender schön, die nach unten stören. Tatsächlich gab es in der letzten Saison einige sensationelle Folgen und auch einige ziemlich langweilige. Beim ZDF wünscht man sich, dass die Sendung insgesamt eine Berechenbarkeit wie die "heute show" erreicht.

Aber ist das wirklich erstrebenswert? Das Deutschstunden-Extra offenbart nun nämlich noch einmal, dass das "Neo Magazin Royale" eben alles auf einmal ist: Trash und Hochkultur, Sketchparade und Kulturkritik, extrem nervige Blödelei und ganz, ganz große Kunst.

Den Höhepunkt der Sendung stellt die Adaption von Franz Kafkas "Die Verwandlung" dar, in der das Böhmermann-Team David Cronenbergs Metamorphosenkino und RTL-II-Dokusoaps zusammenbringt. Kafkas Irrsinn, atemberaubend auf den Punkt gebracht. Ein Filmchen, das ab sofort bitte jeder Deutschlehrer in seinem Videowagen bereithält.

"Neo Magazin Royale: Letzte Stunde" (Wiederholung), Freitag, 23.55 Uhr, ZDF