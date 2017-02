Rechtsstreit mit Erdogan Böhmermanns Schmähgedicht bleibt teilweise verboten

Das Hamburger Landgericht hat entschieden: Der Satiriker Jan Böhmermann darf bestimmte Passagen seines Gedichtes "Schmähkritik" weiterhin nicht mehr veröffentlichen. Das Gericht gab damit einer privaten Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Teilen statt. Im Mai 2016 hatte es eine entsprechende einstweilige Verfügung erlassen.

Der Moderator hatte die Verse am 31. März 2016 in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" (ZDFneo) vorgetragen und darin das türkische Staatsoberhaupt mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht.

Erdogan erreicht mit dem Urteil nur einen Teilerfolg, da er das Gedicht eigentlich komplett verbieten lassen wollte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gegen die Entscheidung ist eine Berufung möglich. Dann muss sich das Hanseatische Oberlandesgericht damit befassen. Die Anwälte beider Parteien hatten angekündigt, im Fall einer Niederlage den weiteren Rechtsweg beschreiten zu wollen.

Erdogan hatte zuvor auch beim Auswärtigen Amt rechtliche Schritte gegen Böhmermann verlangt. Daraufhin gab die Bundesregierung den Weg für ein Strafverfahren wegen Beleidigung des türkischen Staatschefs nach Paragraf 103 Strafgesetzbuch frei. Die Staatsanwaltschaft in Mainz stellte das Verfahren im Oktober 2016 ein.

Erdogan reichte daraufhin Beschwerde gegen die Einstellung ein, welche die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz jedoch zurückwies. Das Kabinett hat unterdessen entschieden, den Majestätsbeleidigungs-Paragrafen 103 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.