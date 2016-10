Nach eingestelltem Strafverfahren Wie geht es weiter in der Affäre Böhmermann?

Worum ging es noch einmal bei der "Staatsaffäre Böhmermann"?

Die türkische Regierung hatte am 11. April in einer Verbalnote an das Auswärtige Amt die Strafverfolgung von ZDF-Moderator Jan Böhmermann gefordert. Gegenstand war sein umstrittenes Erdogan-Gedicht, das Böhmermann in seiner Sendung "Neo Magazine Royale" vorgetragen hatte. Die Bundesregierung hatte dem Antrag Mitte April entsprochen und die Behörden ermächtigt, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten.

Warum musste die Bundesregierung prüfen?

Weil eine Strafverfolgung wegen der Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes nach Paragraf 103 des Strafgesetzbuches nur möglich ist, wenn ein Strafverlangen der ausländischen Regierung vorliegt und die Bundesregierung die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt.

Was war der Stein des Anstoßes?

In der Sendung "Neo Magazin Royale", die am Abend des 31. März bei ZDF neo ausgestrahlt wurde, trug Jan Böhmermann unter dem Titel Schmähkritik ein Gedicht vor, in dem dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan verschiedene potenziell beleidigende Attribute und Tätigkeiten zugeschrieben wurden.

Darunter sind Klischees über Türken mit rassistischen Anklängen ("Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner"), Pennälerhumor-Ausdrücke ("Die dumme Sau hat Schrumpelklöten"), persönliche Verunglimpfungen ("Sein Kopf so leer wie seine Eier"), Vermischungen von politischer Kritik und verrufenen sexuellen Praktiken ("Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen").

Das Gedicht war allerdings ausdrücklich eingebettet in eine Moderation, die Bezug nahm auf den satirischen Song "Erdowie, Erdowo, Erdowan" aus der NDR-Sendung "Extra 3", der zur Einbestellung des deutschen Botschafters in der Türkei geführt hatte. Solche Beiträge seien in Deutschland durch die Kunst- und Pressefreiheit gedeckt, hatte Böhmermann erläutert: "Das darf man hier."

Anders sei dies bei einer herabwürdigenden Schmähkritik, die nicht erlaubt sei. "Vielleicht erklären wir das an einem praktischen Beispiel", kündigte der Satiriker an und trug dann das Schmähkritik-Gedicht vor - mit dem Hinweis: "Was jetzt kommt, das darf man nicht machen."

Wie reagierte das ZDF?

Das ZDF erwirkte am Nachmittag des 1. April die Löschung von Clips mit Jan Böhmermanns Schmähkritik von Videokanälen wie YouTube. Zudem wurde die "Neo Magazin Royale"-Folge zunächst aus der ZDF-Mediathek gelöscht und später um den umstrittenen Beitrag gekürzt wieder eingestellt. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler betonte, man habe zwar bei "Satireformaten breite Schultern", aber es gebe auch "Grenzen der Ironie und der Satire. In diesem Fall wurden sie klar überschritten."

Was sagte die Bundesregierung?

Nachdem das Auswärtige Amt die Rechtslage geprüft hatte, sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema in einem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu an. Die Regierungschefs seien sich einig gewesen, "dass es sich um einen bewusst verletzenden Text handele", so der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert.

Was machte Jan Böhmermann?

Die Löschung des Gedichts kommentierte Jan Böhmermann auf Facebook mit den Worten: "Ich denke, wir haben heute am 1. April 2016 gemeinsam mit dem ZDF eindrucksvoll gezeigt, wo die Grenzen der Satire bei uns in Deutschland sind. Endlich!" Nachdem die Staatsanwaltschaft Mainz nach Anzeigen von Privatpersonen gegen Böhmermann und ZDF-Verantwortlichen strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen hatte, sagte der Satiriker seinen Auftritt bei der Verleihung der Grimmepreise ab, bei der er für seinen Beitrag "Varoufake" geehrt werden sollte. Nach einer vierwöchigen Pause setzte er Mitte Mai seine Sendungen wieder fort.

Wie urteilte die Bundesregierung?

Die Bundesregierung erteilte Mitte April die Ermächtigung zur Strafverfolgung. Damit wurde der Weg frei für ein Strafverfahren gegen Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Staatschefs.

Wie hat die Staatsanwaltschaft Mainz, die die Anzeige geprüft hat, entschieden?

Die Mainzer Staatsanwaltschaft teilte am Dienstagnachmittag mit, das Ermittlungsverfahren eingestellt zu haben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen würde sich der Tatnachweis eines Beleidigungsdeliktes nicht mit dem erforderlichen Maß an Gewissheit führen lassen, so die Staatsanwaltschaft. Sie wertete das Schmähgedicht zudem als von der Kunstfreiheit geschützt: "Dass mit einem Kunstwerk eine bestimmte Meinung zum Ausdruck gebracht wird, nimmt ihm nicht die Eigenschaft als Kunstwerk", heißt es in der Stellungnahme der Leitenden Oberstaatsanwältin. "Der in Rede stehende Beitrag dürfte als satirische Darbietung diesen Anforderungen genügen." Die komplette Stellungnahme können sie hier nachlesen.

Hat Böhmermann bereits auf die Entscheidung reagiert?

Zunächst hat sich nur sein Anwalt Christian Schertz geäußert, eine persönliche Stellungnahme Böhmermanns soll am Mittwochnachmittag erfolgen. "Die Staatsanwaltschaft hat unserer von Anfang an geäußerten Einschätzung der Rechtslage entsprochen", teilte Schertz am Dienstag mit. "Anders als etwa die Bundeskanzlerin, die offenbar in Unkenntnis des genauen Sachverhalts ihren Regierungssprecher die satirische Nummer von Herrn Böhmermann sogleich pauschal als 'bewusst verletzend' bewerten ließ, noch dazu gegenüber einer ausländischen Regierung, hat die Staatsanwaltschaft erkannt, dass man das Gedicht nicht solitär betrachten kann."

Sind damit alle juristischen Streitigkeiten um das Schmähgedicht beigelegt?

Nein, am 2. November soll noch eine zivilrechtliche Klage Erdogans gegen Böhmermann in Hamburg vor Gericht kommen. Das Landgericht Hamburg hat bereits eine einstweilige Verfügung erlassen, nach der ein Großteil des Werkes nicht weiterverbreitet werden darf. Erdogans Anwalt Michael-Hubertus von Sprenger will nun im Hauptsacheverfahren ein Komplettverbot des Gedichts erwirken. Die Aussichten darauf dürften mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mainz geringer geworden sein, zumal bereits die Einteilung von zulässigen und unzulässigen Teilen des Gedichts in der einstweiligen Verfügung juristisch umstritten ist. Sollte Erdogan dennoch erfolgreich sein, könnte Böhmermann neben der vollständigen Unterlassung noch zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt werden.

Wird die Affäre sonst noch Folgen haben?

Ja, nach dem Wirbel um ihre Entscheidung, das Strafverfahren gegen Böhmermann zu zulassen, kündigte Merkel an, den umstrittenen Strafparagrafen zur Beleidigung ausländischer Staatschefs abzuschaffen. Paragraf 103 des Strafgesetzbuches sei nach Auffassung der Bundesregierung "für die Zukunft entbehrlich", sagte sie. Noch in dieser Wahlperiode werde ein entsprechender Gesetzentwurf verabschiedet, der 2018 in Kraft treten soll.