In Live-Sendung Jan Hofer erleidet Schwächeanfall während Tagesschau 

Der Moderator Jan Hofer erlitt bei der Moderation der "Tagesschau" einen Schwächeanfall. Während der Sendung wirkte er unkonzentriert, versprach sich, kurzzeitig sackte er fast weg. Schließlich moderierte Hofer am Ende der Sendung nicht wie gewohnt das Wetter ab. Stattdessen war zusehen, wie der 69-Jährige regungslos am Tisch stand und nicht in die Kamera schaute.

Kurz darauf wurde die Szene aus der Mediathek gelöscht und ist online nicht mehr abrufbar.

Wie die ARD mitteilt, welche die "Tagesschau" produziert, habe der Moderator gesundheitliche Probleme. "Am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht, so dass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte", heißt es von ARD-Chefredakteur Kai Gniffke. Kürzlich habe Hofer mit einem Infekt zu tun gehabt, den er womöglich noch nicht auskuriert habe. Zurzeit wird er ärztlich untersucht.

Liebe Zuschauer, am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Zurzeit lässt er sich ärztlich untersuchen. Vielen Dank für die Genesungswünsche. — tagesschau (@tagesschau) 14. März 2019

Hofer moderiert seit 1983 für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, anfangs für das Regionalprogramm des Saarländischen Rundfunks. Seit 1986 ist er als Sprecher von Tagesschau und Tagesthemen bekannt.