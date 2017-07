Britische Science-Fiction-Serie Jodie Whittaker erste weibliche "Doctor Who"-Darstellerin

Die britische Schauspielerin Jodie Whittaker wird als erste Frau die Rolle des Science-Fiction-Serienhelden "Doctor Who" übernehmen. Das teilte die BBC am Sonntagabend während der Übertragung des Tennis-Finales in Wimbledon mit.

Die 35-Jährige ist eine klassisch ausgebildete Schauspielerin, die in zahlreichen Stücken auf der Bühne zu sehen war. Dem Fernsehpublikum wurde sie durch ihre Rolle in der Serie "Broadchurch" bekannt, in der sie die Mutter eines ermordeten Jungen spielte.

Die Serie "Doctor Who" läuft seit 1963 im englischen Fernsehen und gilt als am längsten laufende Science-Fiction-Serie weltweit. Bis 1989 wurden zunächst 700 Episoden in 26 Staffeln ausgestrahlt. Bis 2005 gab es eine Pause, dann startete eine Neuauflage, die bisher neun Staffeln und 126 Folgen hervorbrachte. 1996 erschien noch ein eigenständiger TV-Film.

In die Zeit reisen

In "Doctor Who" geht es um einen mysteriösen "Timelord", der vom Planeten Gallifrey stammt und durch die Zeit reisen kann. Dabei erlebt er zahlreiche Abenteuer. Direkter Vorgänger von Jodie Whittaker war Peter Capaldi, davor spielten elf weitere Schauspieler die Hauptrolle, allesamt Männer.

Darunter sind Schauspieler wie Matt Smith ("The Crown"), David Tennant ("Jessica Jones") und Christopher Eccleston ("The Leftovers"). Traditionell verkündet die BBC den neuen Hauptdarsteller zur besten Sendezeit.

Laut BBC sagte Jodie Whittaker zu ihre neuen Aufgabe: "Ich will den Fans sagen, dass sie keine Angst vor meinem Geschlecht haben sollen. Das ist eine wirklich aufregende Zeit und 'Doctor Who' steht für alles, was an Veränderungen so aufregend ist."

Die Reaktionen im Netz sind bisher durchweg positiv. Der britische "Star Wars"-Darsteller John Boyega schrieb auf Twitter: "Ich bin so stolz auf Jodie Whittaker. Sie wird fantastisch werden."

So proud of Jodie Whittaker. She's going to be awesome !!! — John Boyega (@JohnBoyega) 16. Juli 2017

In Deutschland blieb die Serie größtenteils unbekannt, weil sich eine Kommission des ZDF im Jahr 1968 gegen einen Ankauf entschied. Grund waren die offensichtlichen Qualitätsmängel besonders der ersten Staffeln.

Um Kosten zu senken, wurde "Doctor Who" damals fast wie eine Live-Sendung produziert: Viele Takes wurden ungeschnitten aufgenommen und ausgestrahlt, so dass etliche Versprecher und andere Fehler im Material verblieben. Noch bis in die Achtzigerjahre entstanden Außenaufnahmen auf 16-mm-Filmmaterial, während Innenaufnahmen auf Video gemacht wurden. Daraus resultierte ein großer visueller Qualitätsunterschied.