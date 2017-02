Finale Staffel Joko und Klaas beenden "Circus Halligalli"

Mit Pennälerhumor und fiesen Streichen soll im Sommer Schluss sein: Zum Start der neunten Staffel von "Circus Halligalli" (Pro Sieben) werden Gastgeber Joko Winterscheidt, 38, und Klaas Heufer-Umlauf, 33, das Ende ihrer Late-Night-Show bekannt geben. Das teilte der Münchner Privatsender mit.

Pro Sieben wolle aber mit den beiden Entertainern weiter zusammenarbeiten und "die nächsten Jahre TV-Geschichte schreiben", so Senderchef Daniel Rosemann. So soll es neue Ausgaben von "Die beste Show der Welt" und "Joko gegen Klaas" geben. Außerdem sollen neue Formate entwickelt werden.

"Uns war von Anfang an klar, dass wir das nicht bis in alle Ewigkeit machen werden. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist", sagte Joko Winterscheidt über die Comedyshow, die mehr als 130 Mal lief, und Klaas Heufer-Umlauf erklärte: "Joko ist mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und das steht unserem Konzept natürlich im Weg. Es ist ein bisschen wie in einer langen Ehe. Um in Zukunft gemeinsam Fernsehen zu machen, tut es uns ganz gut, wenn wir uns künftig unregelmäßiger sehen."

Im Jahr 2016 erreichte die Sendung weniger Zuschauer als zuvor und lag erstmalig bei der werberelevanten Zielgruppe meist unter zehn Prozent Marktanteil. "Circus Halligalli" gewann den Grimme-Preis und den Echo.