TV-Komödie "Jürgen" von und mit Heinz Strunk Luftschlösser brauchen keine Baugenehmigung

Strunk schwankt. Als Kolumnist in der "Titanic" beispielsweise war seine Strecke zuerst die ödeste im Heft ("Das Strunk-Prinzip"), nun ist sie ein verlässlicher monatlicher Segen ("Intimschatulle"). Als Schriftsteller pendelt er zwischen unterhaltsamem Blödsinn ("Fleisch ist mein Gemüse") und brutalem Realismus ("Der goldene Handschuh") und wieder zurück ("Jürgen"). Lakonisch im Ton, bisweilen plätschernd, aber immer das Milieu der, wie man so sagt, Verlierer im Blick.

Heinz Strunk schwankt zwischen Professionalität und Laienhaftigkeit, Ironie und Ernst, Mitgefühl und Härte. Deshalb steht er im Land recht einsam da. Wer sonst hat eine Stimme, die beim Lesen immer mitschwingt? Auch auf der Bühne, bei "Fraktus" oder "Studio Braun" variiert er sein stets norddeutsch vernuscheltes, hastiges bis haspelndes Sprechen kaum. Der ist so. Ein Typ.

Deshalb "funktioniert" dieser Heinz Strunk, eine Kunstfigur von Mathias Halfpape, auch in der Inkarnation als Jürgen Dose, vor der Kamera, in seiner ganzen Unbeholfenheit. "Jürgen - Heute wird gelebt" ist eine Adaption des beinahe gleichnamigen Romans, Regisseur Lars Jessen hat auch schon "Fraktus" verfilmt. Zum bewährten Team und erweiterten Freundeskreis gehören in Kurzauftritten auch Rocko Schamoni, Olli Schulz als Großkotz mit SUV und Klaas Heufer-Umlauf als Moderator einer Speed-Dating-Veranstaltung.

Strunk und sein Idiolekt

Denn darum geht's, dass Jürgen und Bernd endlich "eine abkriegen". Jürgen arbeitet im Parkhaus und lebt noch bei seiner bettlägerigen Mutter, Bernd (Charly Hübner) sitzt im Rollstuhl. Gemeinsam mit anderen "armen Willis" reisen die Freunde mit einem schmierigen Anbieter (Peter Heinrich Brix) nach Polen. Bräute gucken, weil: "Luftschlösser brauchen keine Baugenehmigung", wie Jürgen Dose im typischen Heinz-Strunk-Idiolekt verkündet. In Fundstücken aus der etwas muffigen Wundertüte eines Zettelkastens redet kein Mensch, so redet die Kunstfigur.

Die Kamera (Kristian Leschner) fängt Orte ein, die so trist sind wie das Innenleben der Figuren. Leere Parkplätze im Nebel, bröckelnde Altbauten im Dämmerlicht altersschwacher Laternen, geschmacklose Hotels, triste Mietskasernen, Parkhäuser. Hin und wieder aufgeheitert wird diese Kaffeefahrt ins Trübe durch opulent inszenierten Tagträume des Helden - und den effektiven Einsatz der schönsten Songs der Flaming Lips, mit denen sogar etwas Pathos ins Spiel kommt.

Ansonsten bleibt dieses Dramulett, wie auch Strunk in seinem Schreiben, auf Augenhöhe mit seinen Protagonisten. Nach einer Weile teilt man nicht nur kopfschüttelnd ihren Bierdosen- und Rülpshumor, sondern auch ihre kleinen Hoffnungen. Unterhaltung spendet ein Quartett mit Seuchen, ein Sekt verbreitet schon feierliche Stimmung. Wird eine Kippe an einer brennenden Zigarette angezündet, gilt das schon als Liebesspiel. Der Zoom ins Elend eines Milieus, das ansonsten höchstens in Krimis eine gewisse Beachtung erfährt, erzeugt auf diese Weise einen poetischen Mehrwert.

So stört es auch kaum, dass Strunk in seinem eher hölzernen Spiel spürbar hinter den Leistungen der übrigen Schauspieler zurückbleibt - oder ein Charakter wie die entzückende Dolmetscherin (Friederike Kempter) zu keiner Sekunde glaubwürdig ist. Bedauerlich nur, dass dabei manche interessante Nebenfigur aus der Handlung kippt, ganze Handlungsstränge ins Leere laufen. "Jürgen" wagt einen Blick in soziale Winkel, die sonst nur selten ausgeleuchtet werden.

In den Händen von Strunk und Jessen wird aus dem Junggesellenausflug nach Polen ein zartes Trauerspiel ohne Schenkelklopfer. Bei RTL hätten sie aus dem Sujet eine Doku-Soap gemacht. Ohne die Flaming Lips.

"Jürgen - Heute wird gelebt", Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD