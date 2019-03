DSDS-Veteran als neuer Winnetou Alexander Klaws unter Geiern

Das Leben ist eine einzige Castingshow. Das war schon bei Karl May so, dessen Bücher in ihrer Spektakelartigkeit das Unterhaltungsfernsehen der Gegenwart vorwegnahmen. Mays unter dem Label Wild-West-Romane verfassten Winnetou-Geschichten sind letztendlich angelegt wie die Gesangs-, Tanz- und Catwalk-Wettbewerbe der privaten Fernsehanbieter: Stets sind leistungsstarke, athletische Performances bei gleichzeitigem, sehr anspruchsvollen Intrigen-Management gefordert.

Alleine was bei Karl May zwischen Winnetou und Old Shatterhand abgeht: Einerseits liefern die beiden mit ihrem Blutsbrüderschwur eine "Best-friends-forever"-Nummer, die einer Backstage-Show bei "Germany's Next Topmodel" würdig ist, andererseits müssen sie die extrem komplizierten Interessenlagen zwischen eitlen Kavalleristen, grimmigen Apachen und nichtsnutzigen, aber für die Knalleffekte wichtigen Banditen abwägen. Von den dünnhäutigen Sioux, die sich immer von allen gemobbt fühlen und viel zu emotional an die Sache rangehen, ganz zu schweigen.

Der glamouröse Auftritt in Leder, Fransen und Glasperlen war bei May immer ein Muss, der sächsische Autor mit der Vorstellungskraft eines Dschungelcamp-Spieleentwicklers beschrieb sie mit fetischistischer, manchmal auch sadistischer Lust am aufreizenden Detail. Selbst beim Kriegstanz im Lendenschurz am Lagerfeuer musste trotz schwieriger Lichtverhältnisse stets Drama und Choreo stimmen. Da war May gnadenlos - so wie es heute Sonja Zietlow oder Heidi Klum sind.

Superstar trifft Topmodel

Es dürfte also ganz in seinem Sinne sein, dass die nach ihm benannten Festspiele in Bad Segeberg nördlich von Hamburg am Freitag bekanntgegeben haben, dass zentrale Rollen mit bekannten Charakteren aus der deutschen Castingshow-Szene besetzt worden sind; dies Jahr wird "Unter Geiern" gegeben. Den Part des ehrenwerten Winnetou übernimmt Alexander Klaws, der 2003 der Sieger in der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" war. Die kesse Saloon-Aktrice Tiffany O'Toole spielt Larissa Marolt, bekannt aus "Germany's Next Topmodel".

ARD/ Christof Arnold Larissa Marolt

Der Casting-Veteran Klaws soll unter 50 Anwärtern ausgewählt worden sein, ein Recall war angeblich nicht nötig. Zuletzt war Klaws immer wieder in Musicals zu sehen gewesen, in "Tarzan" in Hamburg und Oberhausen oder in "Ghost" in Berlin. Auf der Freilichtbühne in Tecklenburg trat er in "Der Schuh des Manitu" auf, einer Musicalversion des modernen Comedyklassikers um einen schwulen Apachenhäuptling.

Seine erneute Annäherung an das Western-Genre auf der Freilichtbühne am Kalkberg leitete Klaws laut Pressemitteilung folgendermaßen ein: "Ich freue mich, den Wilden Westen am Kalkberg mit der Silberbüchse zu erobern."

Sein nonchalanter Hinweis auf das nietenbeschlagene Glamour-Accessoire des Apachenhäuptlings beweist, dass Klaws die Showmanship der Winnetou-Figur im Sinne von Karl May erkannt und durchdrungen hat. Die Betonung auf auffällige exotische Gadgets könnte zudem dabei helfen, das in Zeiten identitätspolitischer Auseinandersetzungen problematische Redfacing auf kleiner Flamme zu halten. Der blonde Barde wird unter schwarzer Langhaarperücke und in Fransenlook karnevalesk genug aussehen, auf rote Schminke kann er verzichten.