ZDF-Doku über Medienmogul Kirch Die Schattenmacht des deutschen Fernsehens

Der unwahrscheinliche Aufstieg und unvermeidliche Fall des Filmhändlers Leo Kirch wäre eigentlich prima Stoff für einen Mehrteiler im ZDF. Wie da ein findiger Unternehmer aus der Provinz zunächst die junge Bundesrepublik mit unverfänglichen Träumen versorgt, diese Träume später auf Videokassetten vertreibt und das Privatfernsehen aus der Taufe hebt, bis er sich am Bezahlfernsehen verhebt und endlich einem Komplott aus Politik, Konkurrenz und Finanzwirtschaft zum Opfer fällt.

Mit dem Film "Der große Zampano", der am Dienstag im ZDF Premiere feiert, beantworten Berthold Baule und Michael Jürgs die Frage "Wer war Leo Kirch?" in knapp 45 Minuten Sendezeit. Behilflich waren dabei auch ehemalige Weggefährten, Günstlinge und Gegner. Jürgs, früher Chefredakteur von "Tempo" und "Stern" sowie Biograph von Romy Schneider oder Günter Grass, spaziert dafür wie ein gealterter Thom Yorke durch ein Video von Radiohead alle relevanten Schauplätze ab, vom oberfränkischen Geburtsort Kirchs bis vor den Altar der Kirche, in der er 2011 zu Grabe getragen wurde.

Harald Schmidt erinnert sich mit spürbarer Dankbarkeit, dass er dem "sagenumwobenen Medienguru" einst seine "Harald Schmidt Show" verdankte. Und Mathias Döpfner erklärt noch einmal den Trick, mit dem er "einen der größten Unternehmer" einst aus Springer herausdrängte - und damit seinen Sturz einleitete.

Im klapprigen VW nach Rom

Erzählt wird chronologisch und das Erzählte entzückend flankiert von Passagen im animierten Comic-Stil. Roter Faden ist "La Strada" von Fellini, aus dem auch der "große Zampano" stammt. Altbekanntes wie dieser erste Coup Kirchs und seines früheren Teilhabers wird mit Bildern aus seinen Filmen unterlegt: "Mit einem klapprigen VW fahren sie nach Rom", und dann fährt ein Käfer aus einem der Filme aus seinem späteren Fundus, mutmaßlich nach Rom, um dort mit vom Schwiegervater geliehenen Geld die deutschen Rechte für Fellinis "La Strada" zu erwerben.

1956 war das, und später kauft Kirch seine Filmrechte in Hollywood. Helmut Thoma würdigt das Geschäftsmodell: "Wenn mal ein Film durch die Kinos gelaufen ist, es gab ja keine Videoauswertung oder kein Streaming oder weiß der Teufel was alles, die waren ja eigentlich Müll. Und das hat er alles zu Spotpreisen aufgekauft" - und damit die Grundversorger grundversorgt mit Unterhaltung von "Casablanca" bis "Biene Maja". Zeitweilig stammte ein Drittel des ZDF-Programms aus den gut gekühlten Archiven des, wie es einmal in der Doku vielleicht ein bisschen zu groß heißt, "deutschen Citizen Kane".

Beleuchtet wird sein Stil in Führung und Verhandlung. So habe Kirch seine Yachten und Häuser in den Alpen vor allem taktisch eingesetzt, um Vertragspartner zu beeindrucken und an sich zu binden. Auf diese Weise webte Kirch an einem dichten Netz gegenseitiger Abhängigkeiten und Loyalitäten, ganz im Stil seines "Lebensfreundes" Helmut Kohl, den er noch nach dessen Ausscheiden aus dem Amt mit einem üppigen Beratervertrag unterstützte. Mit Sat.1 haben Kohl und Kirch einen konservativen Fernsehsender im Sinn, der allerdings rasch ins Triviale abrutschte.

Medienmacht auf Pump

Macht und Geld hätten ihn immer weniger interessiert als "das Spiel", heißt es, und hier ging er stets volles Risiko - meist auf Pump. Sein Versuch aber, sich Medienmogul auf Augenhöhe mit Gestalten wie Silvio Berlusconi oder Rupert Murdoch im internationalen Geschäft zu installieren, also der Griff nach der Macht, war der Anfang vom Ende.

Den finalen Schlag rekonstruieren die Filmemacher wie einen Krimi. Am 27. Januar 2002 kommt es bei einer "Herrenrunde im Hinterzimmer des Restaurants Wichmann in Hannover" zum Countdown. Versammelt sind Kanzler Gerhard Schröder, Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff, Bankier Rolf Breuer und der inzwischen Verstorbene WAZ-Verleger Erich Schumann. Dieses Quartett habe "hinter dem Rücken des Großkreditkunden" alles unter sich "hübsch aufgeteilt".

Breuer von der Deutschen Bank war es, der mit Blick auf den angeschlagenen Kirch in einem legendären Interview erklärte, "der Finanzsektor" sei "nicht bereit, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder Eigenmittel zur Verfügung zu stellen". Es folgt die größte Insolvenz der deutschen Nachkriegsgeschichte. In der Konkursmasse der Kirch Media liegen neben 10.000 Filmen die Rechte an zwei Fußballweltmeisterschaften, der Formel 1, Beteiligungen an der Senderfamilie ProSieben, Sat.1, Kabel 1 und N24.

Jürgs fragt Thoma: "Shakespeare?" Und Thoma sagt: "Shakespeare!" Kirch selbst wird später zitiert mit: "Erschossen hat mich der Rolf." Harald Schmidt: "Literatur für mich, der Satz." Zwölf Jahre kämpft Kirch vor Gericht um sein Recht und bekommt es. Der Satz von Rolf Breuer wird die Deutsche Bank beinahe eine Milliarde Euro kosten.

Leider konnten Jürgs und Baule es sich nicht verkneifen, sozusagen als Pointe, ein exklusives Nebenprodukt ihrer 30-monatigen Recherchen zu präsentieren: Der schwerreiche und mächtige Schattenmann hatte einen unehelichen Sohn. Mit einer seiner Sekretärinnen. 1963. So endet dieser schwungvolle Abgesang nicht nur auf Kirch, sondern eine ganze bundesrepublikanische Ära mit einem müden Schulterzucken.

"Der große Zampano - wer war Leo Kirch", Dienstag, 22.45 Uhr, ZDF