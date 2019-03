"Let's Dance" bei RTL Hufe, Krämpfe, Flachwitze

Treffendste Prominenz-Erklärung: "Ich bin der Schmonzettenmann", stellte sich Schauspieler Jan Hartmann vor und fasste so seine Tätigkeit für rosafiltrige Schmachtstücke wie "Sturm der Liebe" und "Kreuzfahrt ins Glück" wunderbar zusammen.

Sängerin Ella Endlich versuchte es mit einem leicht mäuseligen "mich kann man kennen aus der DSDS-Jury".

Getoppt wurden die beiden nur noch von Barbara Becker - sie gab eine sachlich richtige, aber trotzdem etwas sonderbare Personenstandsbeschreibung ab, die so sperrig klang wie ein Beispielsatz aus einer Grammatikfibel, die gerade die Apposition als besondere Form des Attributes erklärt: "Boris Becker, der berühmte Tennisspieler, ist der Vater meine Kinder."

Später gefiel Becker noch durch eine sehr plausible Begründung, warum sie sich so über den ihr zugeteilten Profitänzer Massimo Sinato freue: "Er hat einen tollen Hund."

Schlimmster Moderationskrampf: Sängerin Kerstin Ott stellte für ihrer Teilnahme die Bedingung, dass sie mit einer Frau tanzen möchte. Die nach wie vor stets hochgradig aufgescheucht und aufgesetzt wirkende Moderatorin Victoria Swarovski befragte sie schmerzlich steif, warum das so sei: "Möchtest du kein Kleidchen anziehen?"

Also musste Ott in ihrem Vorstellungsfilmchen eben selbst erklären, dass sie mit einer Frau zusammenlebe und es ihr schwer fallen würde, die Emotion und Leidenschaft, die eben zum Tanzen gehöre, mit einem männlichen Tanzpartner glaubhaft verkörpern zu können.

Im Laufe der Sendung wurde dann noch zweimal nachgehakt, ob sie sich denn wirklich sicher sei, dass sie echt nicht doch mit einem Mann tanzen wolle; Frauke Ludowig moderierte den Umstand, dass in dieser Staffel erstmals eine Frau mit einer Frau tanzen würde, in ihrer "Extra"-Vorschau halb atemlos als "Sensation" an. Es ist doch nur ein kleiner Knacks im binären Geschlechterklischee, bitte einfach mal alle darüber hinwegkommen.

Schmalzbaron der Staffel: Thomas Rath. Der Modedesigner schatzifizierte alles und jeden und schwülstelte "Let's dance" so ausufernd zur emotionalen Himmelfahrt, dass man sich schon beim Zuschauen fühlte, als habe er einen mit einem Bottich Melkfett eingerieben.

Souveränster Walzierer: Der gehörlose Kampfkunst-Meister und Schauspieler Benjamin Pikwo kann die Musik zu seinen Tänzen nicht hören und muss sich seine Choreografien rein visuell bei seiner Tanzpartnerin abschauen. Das gelang ihm sehr gut, besser noch aber war sein extrem souveräner Auftritt drumherum.

Ein Gebärdensprache-Dolmetscher unterstützt ihn in seiner Kommunikation mit Jury und Moderatoren, und das alles wirkte so selbstverständlich, wie Pikwos Teilnahme eben auch sein sollte.

In den USA gewann das gehörlose Model Nyle DiMarco 2016 die Tanzshow "Dancing with the Stars" - wie weit es Pikwo bei "Let's Dance" bringen wird, ist die spannendste Frage der diesjährigen Staffel.

Burdecki des Tages: Weil nach wie vor ungeklärt ist, ob die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki eher Natural Born Schussel oder doch gescriptetes Doofinchen ist, stehen nicht nur ihre tänzerischen Leistungen unter besonderer Beobachtung: Wird sie auch unter körperlicher Höchstbelastung ihren im Dschungelcamp durchaus beachtlichen Output an Drollismen halten können?

Mindestens eine typische Einfaltseinlassung gelang ihr in der Auftaktsendung: Ihr Kleid sei eben gerissen, beklagte sie nach ihrem Tanz, weil sie sich mit den "Hufen" drin verfangen habe.

Flachsack des Tages: Oliver Pochers Humorverständnis pflückt immer noch die tiefsthängenden Faultrauben: Er machte wohlfeile "Bodyshaming"-Witze, zeigte dazu den eigenen Plauzbauch - und zielte doch penetrant auf Mitkandidat Lukas Rieger: Nimmermüde machte er sich über die schmale Figur des 19-jährigen Sängers lustig.

Als Motsi Mabuse erklärte, Pochers Körperhaltung beim Tanzen habe sie an einen schleichenden Dieb erinnert, antwortete er mit Verweis auf die Herkunft mancher Profitänzerinnen: "Ich weiß nicht, wie Diebe gehen, aber wir haben hier von den allerbesten Russinnen gelernt."

Das Studiopublikum johlt, beim Zuschauen tut all das weh. Wenn man bei mehreren Gags das starke Gefühl hat, dass sich nach diesen Scherzen wahrscheinlich nicht einmal Mario Barth bücken würde, ist das vielleicht nicht das allerbeste Zeichen.