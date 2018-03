"Let's Dance" bei RTL Wenn Sylvie fehlt

Na schön, man hätte es ahnen können, die Enttäuschung sitzt trotzdem tief: Die Lochis tanzen nicht zu dritt.

Statt die youtubebekannten Endteenie-Zwillinge mit einer geteilten Partnerin zu einer lustigen Ringelreihen-Kleingruppe zu formieren, wurden sie kerngespalten und zu zwei öden, konventionellen Tanzpaaren wegschablonisiert. Und auch der Wunsch von Profitänzer Vadim Garbuzov, vielleicht auch mal mit einem gleichgeschlechtlichen Partner wie zum Beispiel Comedian Thomas Hermanns zu quicksteppen, verhallte ungehört.

DPA Heiko Lochmann, Marta Arndt

In der vergangenen Staffel waren es gerade die Nichtnormpaare, die das leicht bräsig gewordene "Let's Dance" in seinem zehnten Jahr aus dem Konventionskorsett schnitten - mit tanzenden Körpern, die den gewohnheitsgeeichten Zuschauer forderten, weil sie dick waren oder ihnen ein halbes Bein fehlte.

Die elfte Staffel ist leider wieder ausreißerfrei, aber dennoch mit interessanter Spannbreite im Teilnehmerfeld: Von "Bachelorette" Jessica Paszka bis "Höhle der Löwen"-Unternehmerin Judith Williams, vom ältlichen Kinderstar Jimi Blue Ochsenknecht bis zu Ingolf Lück. Die meisten begannen ihr Vorstellungsfilmchen mit der Demutsformel "Sie kennen mich wahrscheinlich aus ", die in sonstigen Formaten gern mit abstrusem Nischenkram aus entlegenen Trashprovinzen vervollständigt wird, aber die meisten der aktuellen Tänzer würde man tatsächlich erkennen, säßen sie zufällig bei der Fußpflege neben einem.

In der Kennenlernshow wurden nun all diese Menschen ihren Profitänzerinnen und Tänzern zugeführt, nachdem sie in Gruppentänzen erste Talentproben abgeliefert hatten (wobei vor allem Thomas Hermanns, Ingolf Lück und Judith Williams, also die Älteren, durch besonderen Enthusiasmus überzeugten). Vorjahressieger Gil Ofarim sagte für die neuen Kandidaten eine Art Empfehlungs-Haiku auf (" Macht euch bereit / genießt die Zeit / es ist Tanzen / Tanzen / Nicht kämpfen"), irgendwer schälte die ranzige Motivationserklärung vom "an die eigenen Grenzen gehen und sie überschreiten" aus dem fettigen Butterbrotpapier, Thomas Hermanns wünschte sich, die Zuschauer mögen ihn auf dem Tanzboden "neu kennenlernen, nicht immer nur das mit den vielen Zähnen" - alles puschelig wie immer.

DPA Judith Williams (r.), Sergiu Luca

Die größte Überraschung war der erst nur leicht nesselnde, dann zunehmend stechendere Sylvie-Phantomschmerz: Es war nicht damit zu rechnen, aber in der gesamten Dramaturgie fehlten einem Sylvie Meis und ihre robottrigen Textaufsager tatsächlich - zumal Victoria Swarovski, Daniel Hartwichs neue Moderationskollegin, wenig Argumente dafür lieferte, warum sie so dringend als Frischbesetzung gebucht werden musste.

Die österreichische Sängerin hatte "Let's Dance" 2016 gewonnen, aber als erstes Moderations-Übungsprojekt war die Sendung nun deutlich eine Nummer zu groß für sie. Nicht weniger hölzern als ihre Vorgängerin hangelte und haspelte sie sich an auswendigen Fadheiten entlang und wurde im Lauf der Sendung immer fahriger. Plus, ebenfalls nicht schön: Vom Sylvieschen Singsang entschlickt, lagen die grob zugehauenen Moderationstexte nun leider allzu blank. Sind Ansagen wie "Sie ist Moderatorin, sie ist Charlotte und sie ist würdig für diese Show - Charlotte Würdig!" tatsächlich das Beste, was einem so einfallen kann?

DPA Victoria Swarovski

Dann wüsste man eventuell noch gerne, ob es die Choreografierenden selbst mindestens ulkig fanden, gleich nach dem Frauentag Jessica Paszka, Tina Ruland (die tatsächlich "Manta Manta" von 1991 als Promi-Referenz angab) und Schauspielkollegin Julia Dietze in Wegreißschürzen auf zu Gogo-Podesten umfunktionierten Waschmaschinen tanzen zu lassen, aber gut.

Rätselhaftester Teilnehmer ist der Argentinier Chakall, ein Fernsehkoch mit sonderlichem Turban-Kopfputz, der zusammen mit den Lochi-Brüdern Roman und Heiko Lochmann nach der Jurywertung zu den Schlusslichtern des Teilnehmerfeldes zählte. Mal sehen, wie lange ihre zweieinhalb Millionen Online-Abonnenten die beiden mit ihren Anrufen in der Sendung halten werden. Nach eigener, reimfauler Prognose aus ihrem Lied "Durchgehend online" sieht es eher schlecht für die beiden aus. Sie singen es ja selbst: "Ich check' nicht, wie man Fernsehn schauen kann / wenn man auf Youtube alles hat."