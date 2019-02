"CSI"-Schauspielerin Lisa Sheridan ist tot

Lisa Sheridan ist gestorben. Die US-amerikanische Schauspielern war erst 44 Jahre alt. Sie wurde nach Angaben ihres Managers am Montagmorgen in ihrem Appartement in New Orleans aufgefunden. Laut Mitch Clem liegt der Bericht des Gerichtsmediziners noch nicht vor, die Todesursache ist also noch unbekannt.

Gerüchte, Sheridan habe ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt, wies Clem zurück: "Die Familie hat eindeutig bestätigt, dass es sich hier um keinen Suizid handelt. Gegenteilige Gerüchte sind zu 100 Prozent unbegründet."

Lisa Sheridan spielte über viele Jahre Gastrollen in bekannten US-Serien. Ihr Debüt gab sie 1997 in "Eine starke Familie" neben Patrick Duffy. Danach folgten Auftritte in Serien wie "Practice - Die Anwälte", "Las Vegas", "Monk", "The Mentalist" und "CSI: Miami" und "CSI: NY".