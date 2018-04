Scifi-Netflix-Serie "Lost in Space" Brisante Familienaufstellung

Das Raumschiff abgestürzt, Mutters Bein gebrochen, ein Kind gefangen im Eis, ein weiteres in einer Gletscherspalte verschollen, und alle Beteiligten wahlweise den Tod durch Wundbrand, Sauerstoffmangel oder Unterkühlung vor Augen. Es läuft nicht rund für Familie Robinson auf ihrer verunglückten Expedition ins All.

Mit einer eindringlich bebilderten Kaskade der Katastrophen macht "Lost in Space" gleich zum Auftakt klar, dass die für Netflix produzierte Neuauflage des amerikanischen TV-Serienklassikers aus den Sechzigern kein lockerer Weltraumspaziergang wird. Sondern eine durchaus einnehmende Synthese aus Science-Fiction und Drama. Natürlich appelliert "Lost in Space" allein schon dank des Titels an die ungebrochene Begeisterung für Formate mit Retrocharme, die Netflix erfolgreich zu kapitalisieren versteht.

Das Remake erspart sich eine Einführung und wirft die Zuschauer gleich mit der Ingenieurin Maureen Robinson (Molly Parker), ihrem militärisch ausgebildeten Ehemann John (Toby Stephens), den ungleichen Teenager-Töchtern Judy (Taylor Russell) und Penny (Mina Sundwall) sowie dem kleinen Will (Maxwell Jenkins) ins Ungewisse. So werden Hintergründe und Motivationen für die interstellare Irrfahrt nach und nach in Rückblenden ersichtlich, während die Prämisse simpel bleibt: In einer nicht allzu fernen Zukunft sind die Robinsons im Verbund mit anderen Raumfahrern auf dem Weg von der Erde zum Sternensystem Alpha Centauri, wo sie als Kolonisten eine neue menschliche Zivilisation aufbauen sollen. Als das riesige Mutterschiff havariert, kann sich die Familie auf das Beiboot "Jupiter 2" retten.

Kein optimistischer Zukunftsglaube

Ihrer Bruchlandung folgt die Erkenntnis, dass sie Tausende Lichtjahre vom Kurs auf einem unbekannten und vermeintlich unbesiedelten Planeten gestrandet sind. So weit, so konventionell. Aber der Reiz der zeitgemäß renovierten Robinsonade gründet ohnehin weniger auf bahnbrechender Originalität als vielmehr auf kurzweiligen Um- und Neudeutungen, die Plot und Figurenzeichnung durchziehen. Komplett verschwunden etwa der optimistische Zukunftsglaube, den die Originalserie noch passend zur damaligen Begeisterung für die Raumfahrtprogramme postulierte. Nun reisen Menschen nicht mehr ins All, weil das Glück in den Sternen liegt, sondern weil selbiges der Erde schlicht ausgegangen ist.

Zur globalen Misere kommen private Konflikte, denn die Robinsons sind längst nicht mehr der idealisierte Familienverbund aus der TV-Vergangenheit: Die Ehe von Maureen und John ist schon lange in der Krise, zwischen der ehrgeizigen Judy und ihrer zurückhaltenden Schwester Penny schwelt die Konkurrenz, und der unglückliche Will hätte aufgrund mangelnder Eignung gar nicht erst ins All fliegen dürfen.

Eine außerirdische Killermaschine?

Die brisante Familienaufstellung wird entscheidend erweitert, als mit dem Mechaniker Don West (Ignacio Serricchio) und der mysteriösen Dr. Smith (Parker Posey) weitere Gestrandete auf dem Planeten auftauchen. Der aufregendste Zuwachs kommt indes in Form eines namenlosen Maschinenwesens, auf welches Will in der Wildnis des Planeten trifft.

Anders als beim ebenso ikonischen wie fürsorglichen Roboter in der Originalserie bleiben Herkunft und Absichten dieses Nachfolgers unklar, was zur Spannung beiträgt: Haben die Robinsons in dem Wesen mit dem leuchtenden Kugelkopf und den furchteinflößenden Fähigkeiten ihren Lebensretter gefunden? Oder holen sie sich womöglich eine außerirdische Killermaschine ins provisorische Heim?

Ob "Lost in Space" über die erste Staffel hinaus Gelegenheit bekommen wird, diese und weitere drängende Fragen zu beantworten, bleibt abzuwarten. Als angenehm geerdete Variation eines vertrauten Scifi-Themas hätte es die Serie zumindest verdient: Ohne zu viel erzählerischen Ballast, dafür mit gelungenen Anflügen von Humor und einer überzeugenden Besetzung gelingt es, das Interesse am Schicksal der Robinsons auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrem ersten Start ins All wachzuhalten. Somit fraglos zur Unterhaltung geeignet, und das nicht nur, falls Mensch auf einem verlassenen Planeten strandet.