DDR-Verbrechen Anschaffen für den Arbeiter- und Bauernstaat

Was vom realen Sozialismus übrig blieb: unzählige Hirschgeweihe, achtlos aufgetürmt in einem Kellergewölbe. Kommissarin Lotte Jäger (Silke Bodenbender), Sonderermittlerin beim LKA Potsdam, sieht sich mit dieser Trophäen-Müllhalde konfrontiert, als sie einen alten Fall aufrollt. Die Untersuchungen führen sie zum Jagdhaus Hubertusstock, jenem sagenumwobenen Anwesen, auf dem Erich Honecker und andere SED-Größen ihrer Jagdleidenschaft frönten.

Der Hausmeister, der Lotte Jäger durch die Residenz führt, nennt das Geweih-Chaos süffisant "das Mielke Puzzle" - in Anspielung auf Erich Mielke, den so schieß- wie überwachungsfreudigen Leiter des Ministeriums für Staatssicherheit.

Ein Puzzle ist es auch, was Lotte Jäger zusammensetzen muss. 1988, während eines Gelages auf dem Jagdschloss, kam eine junge Frau ums Leben, jahrelang saß ein Unschuldiger als ihr Mörder in Haft. Bei ihren Recherchen zwischen Honeckers edel gekacheltem Badezimmer und rustikal geklinkertem Partykeller erwacht der bigotte Hirschragout-Sozialismus à la Hubertusstock zu neuem Leben.

Nach und nach offenbart sich das Netz aus Abhängigkeiten, das damals zu Zeiten der DDR-Dämmerung zwischen SED-Bonzen und Bündnispartnern aus Bruderstaaten bestand. Man schoss und soff zusammen; gelegentlich, so legt zumindest der ZDF-Film "Lotte Jäger und das tote Mädchen" nahe, wurden auch die Frauen geteilt, die dort ihre Körper verkauften. Anschaffen für den Arbeiter- und Bauernstaat.

Hart, aber nicht zynisch

Die alten Herren, die Ermittlerin Jäger nun in der Gegenwart trifft und die sich an die guten, alten, wilden Zeiten erinnern, stehen zum Großteil noch immer auf der Gewinnerseite. Die Frauen (unter anderem Anna Maria Mühe) haben einen nicht ganz so guten Schnitt gemacht; sie hausen in Plattenbauruinen, und in Erinnerung geblieben sind ihnen die einstigen "Sowjetischen Freundschaftsfeste", zu denen sie eingekauft worden waren, unter dem Schlagwort "Russenbumsen".

Die Dialoge in dem Zeitgeschichtskrimi sind hart, aber nicht zynisch. Drehbuchautor Ralf Basedow hat zuvor für seinen Hausregisseur Dominik Graf im Serienmeisterwerk "Im Angesicht des Verbrechens" die Russenmafia in der Hauptstadt untersucht und für Grafs Ludenporträt "Hotte im Paradies" das alte Westberliner Rotlichtmilieu der Achtzigerjahre wiederauferstehen lassen - im neuen ZDF-Film leuchtet er nun den SED-Sumpf der Achtziger samt seinen unterschiedlich offenen Prostitutionszusammenhängen aus.

Regie führte Sherry Hormann, die unlängst eine Folge des "Spreewald-Krimis" in Szene gesetzt hat, einer klug konstruierten Krimi-Reihe, in der die Verbrechen der jüngeren deutschen Vergangenheit oft unheilvoll in die Gegenwart ragen. In "Lotte Jäger" zeigt Hormann nun einerseits lustvoll schaudernd Treibjagd und Brüderbesäufnis auf Honeckers Anwesen - Motto: "Was wir nicht erschießen können, das ertränken wir" - und entwickelt andererseits das Porträt einer Frau, die sich in den falschen Versprechen von einst verfangen hat. Zu den stärksten Momenten im Film gehören die Dialoge zwischen Bodenbenders Kommissarin und Mühes Ex-Prostituierter. Zerstörung mit System, Zerstörung durchs System - hier wird Geschichte in einem Frauenschicksal verdichtet.

In einer Szene sitzt Lotte Jäger mit dem Kommissar zusammen, der den Fall damals bearbeitet hat. Er hat gerade geangelt, jetzt nimmt er die Forellen aus, die junge Kollegin ist aufgefordert anzupacken. Ein sauberer Schnitt, dann muss Lotte Jäger da hinfassen, wo es eklig wird - so wie in diesem Fall die einstigen Triebkräfte im untergegangenen SED-Staat.

Irgendwann schaut der alte Bulle auf den Forellensee und erzählt: "Als ich ein kleiner Junge war, hat mich mein Vater mitgenommen zum Angeln. Da hat er gesagt: 'Hörste Jungchen, das sind die Toten, die da reden. Wenn ich nicht mehr bin, kannste mich auch hören.'" In diesem DDR-Requiem kann man sie ebenfalls hören, die Gespenster des realen Sozialismus.

"Lotte Jäger und das tote Mädchen", Montag, 12. September, 20.15 Uhr, ZDF