"Love Island" bei RTL2 Professionell im Bett

Pscht, jetzt ganz leise sein: Vielleicht wird hier gerade ein neuer Trash-Stern geboren!

Zugegeben, nach der Auftaktfolge ist "Love Island - heiße Flirts und wahre Liebe" noch ein zusammengekärcherter Zellhaufen aus Verbalschwanzelei und Busenwogen, aber so ist das auch bei den Himmelskörpern, die später am strahlendsten leuchten: Am Anfang sind sie diffus verteilte Materie, Molekülwolken, die sich erst noch verdichten müssen.

Und so beließ es die Premiere des neuen RTL2-Formats, das in Großbritannien in den vergangenen Monaten für reichlich Aufruhr bei Liebhabern des gepflegten Schmuddels sorgte, zunächst noch bei einer Vorstellung der dramatis personae: Elf Singles, die sich auf einer Insel in knäpplicher Bekleidung immer neu verpaaren müssen, was unter Anleitung von Moderatorin Jana Ina Zarella tatsächlich in einer so genannten "Paarungszeremonie" vonstatten geht. Danach darf dann betastet werden, vorsorglich werden sämtliche Paare in gemeinsamen, angeblich aber immerhin "frisch bezogenen" Betten untergebracht.

Falls es darüber hinaus noch Feinheiten im Regelwerk geben sollte, so sind sie bislang zumindest nicht bekannt, die Kandidaten dagegen sind erwartbarerweise eher gröber geschnitzte, offenbar von unerbittlichem Beischlafdrang gebeutelte Simpelmenschlein mit Rösthaut und Blinkzähnen.

Chethrin kennt man schon vom "Curvy Supermodel", Julian von der "Bachelorette" und Andre hat offenbar jeden Lebensmut verloren: Der Stripper, der sich als "schwarzen Schimmel" bezeichnet, machte schon bei "Newtopia" und der Schweizer Version der "Bachelorette" mit.

Dazu kommen klassische Whoo-hoo-Girls wie Krankenschwester Stephi, die schon beim Anblick der Gruppenunterkunft kreischend orgasmiert: "Guck mal, Flamingos! Guck mal, da steht Sekt! See-hekt!", und Kalbsköpfe wie Maik: "Wenn ich mich im Bett beschreiben sollte, würde ich sagen: professionell."

Kaum sind alle glücklich verpaart, tritt freilich die überzähige Dame Elena auf, die man nach Sätzen wie "das Beeindruckendste an mir ist alles" sogleich ins Herz schließt (gelogen). Sie darf sich einen der gerade verbandelten Männern auswählen und nimmt Marketingmanagerin Annika Barkeeper Jan weg, der derart flächendeckend tätowiert ist, dass es rein rechnerisch extrem rätselhaft bleibt, wie er die Bildchenfräserei zeitlich in seinen doch recht jungen Jahren unterbringen konnte. Annika entpresst sich ein paar Tränchen gekränkten Stolzes: "Es ist schwierig."

Interessant sind bei alledem schon einmal drei Dinge:

Wird es über die ganzen drei Wochen Laufzeit dabei bleiben, dass sich bei besagter Zeremonie die Männer aussuchen dürfen, mit welchen Frauen sie die Laken teilen wollen - ganz ohne Vetorecht der solchermaßen Zwangsverpaarten?

Und werden die produktionsseitigen Knickknack-Kalkulationen tatsächlich aufgehen? Im schlimmsten Idealfall könnte "Love Island" zu einer Neuauflage von Arthur Schnitzlers Bühnenstück "Der Reigen" werden - wenn dieser beim Verfassen der nächsten Szene vor einem "Berlin - Tag und Nacht"-Marathon eingeschlafen wäre und dann sehr schlecht geträumt hätte. Auch im "Reigen" treffen zehn Personen in stetig wechselnden Paaren aufeinander, es wird ein bisschen geplaudert, dann geht es ans erotische Gequieke. Wie beim Reigentanz geht es danach weiter zum nächsten Bumsierungswilligen, bis sich der Kreis am Ende schließt.

Und es bleibt die Frage, wie viel der potenziellen körperliche Mechanik am Ende auch gezeigt werden wird. Bei Schnitzler sind die Akte im Text nur mit Gedankenstrichen angedeutet, aber ist das auch die RTL2-Dezenz?

Außerdem wurde gestern bei halbaufmerksamem Zuschauen das Spielziel noch nicht ganz deutlich. Offenbar ist Annika, ihres bekrakelten Galans beraubt, nun in Gefahr, als erste aus dem Format zu fliegen. Wer Single bleibt, muss die Insel verlassen, hatte Jana Ina streng verkündet. Ob das eine Strafe oder eine Belohnung ist, ist allerdings noch unklar.