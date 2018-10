Nach zwei Staffeln Netflix beendet Marvel-Serie "Luke Cage"

Als "Luke Cage" 2016 Premiere feierte, wurde die Serie als Indiz gesehen, dass ein neues afroamerikanisches Selbstbewusstsein sich in der populären Kultur weiter niederschlage. Der von Mike Colter gespielte Held war zunächst als Nebenfigur in der Marvel-Verfilmung "Jessica Jones" eingeführt worden - nun hatte er es zur Hauptfigur gebracht. Die Folgen der in Harlem spielenden Serie trugen Titel von Rap-Klassikern.

Nach zwei Staffeln hat nun allerdings der Streamingdienst Netflix das Ende für "Luke Cage" ausgerufen. Wie der US-Branchendienst "Deadline" zuerst meldete, werde es keine dritte Staffel geben. In einer gemeinsamen Erklärung dankten Netflix und die TV-Abteilung des Comicunternehmens Marvel allen Beteiligten und den Fans für ihre Unterstützung der Serie.

Laut "Deadline" wird das Ende für "Luke Cage" in der Branche als Überraschung angesehen, da der Showrunner an Drehbüchern für eine dritte Staffel gearbeitet habe und auch der Vertrag von Hauptdarsteller Mike Colter noch gültig sei. Dennoch habe es offenbar die berüchtigten "kreativen Differenzen" mit Netflix und Marvel gegeben.

Vor einer Woche erst hatte Netflix bereits das Ende für eine weitere Serie aus dem Marvel-Universum verkündet: Auch "Iron Fist" wird keine dritte Staffel bekommen. Damit sind innerhalb weniger Tage zwei der fünf Serien aus dem 2013 mit viel Trara verkündeten Deal zwischen Marvel und Netflix eingestellt worden. Die dritte Staffel von "Daredevil" ist gerade gestartet, die zweite Staffel von "The Punisher" abgedreht, während eine dritte Staffel von "Jessica Jones" in der Produktion ist.

Ein Hintergrund für den Unwillen zur Fortsetzung der Serien bei Netflix (das keine Zuschauerzahlen veröffentlicht) könnte der angekündigte Start eines eigenen Streamingdienstes von Disney sein. Disney übernahm den Comicverlag Marvel 2009. Wie der Branchendienst "Variety" berichtet, soll Marvel sein Hauptaugenmerk darauf richten, für den Disney-Dienst Inhalte zu entwickeln.