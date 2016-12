"Maischberger" über Populismus Zack! - Plötzlich sind alle flüchtlingsbesorgte Merkel-Gegner

Ironie des Sendeschemas: Nach dem Abspann zum finster gestimmten Endjahrestalk bei Sandra Maischberger gab's die Werbung für den Fernsehfilm "Krauses Glück", der am Freitagabend zur besten Sendezeit läuft. Dem freundlichen Dorfpolizisten Krause wirbelt darin eine syrische Flüchtlingsfamilie auf liebenswert-heitere Weise den Alltag durcheinander. Siehe da - ein TV-Unterhaltungsgenre, das es vor einem Jahr noch gar nicht gab: Der Willkommenskultur-Familienfilm!

Wer in der Programmkommission hätte auch ahnen können, dass Willkommenskultur bei der Ausstrahlung des Films bereits als schlimmes historisches Missverständnis gilt, das Millionen besorgter Deutscher in die Arme von AfD, Seehofer oder "Tichys Einblick" treibt?

"Wutbürger gegen Gutmenschen" hieß das Thema bei "Maischberger", doch seien wir ehrlich: Von den "Gutmenschen" will ja heute keiner mehr was wissen. Die taugen bloß noch als Projektionsfläche für die anderen, über die in Deutschlands Talkshows nicht erst, aber vor allem seit Trumps Wahlsieg unaufhörlich geredet wird: die "Wutbürger" halt.

Wer sind denn die überhaupt? Maischbergers erster Einspieler ist den Hatern und Trolls gewidmet, die die sozialen Netzwerke mit ihrem Merkel- und "Volksverräter"-Geschimpfe vollkübeln. Sind das die Wutbürger? Die Runde - Wolfgang Bosbach (CDU), Bettina Gaus ("taz"), Populärphilosoph Richard David Precht und die Fernsehmoderatoren Claus Strunz und Wolf von Lojewski (a.D.) - ist sich einig, dass das ganze Beleidigen und Haten zu verurteilen ist.

"Populismus ist das Viagra der erschlafften Demokratie"

Aber es ist eben auch der Extremismus einer Grundstimmung, die man ernst nehmen soll - findet jedenfalls Claus Strunz: Keinesfalls dürfe man "alle die, die bloß empört ihre Meinung sagen" als Wutbürger beleidigen, erklärte der langjährige "BamS"-Chefredakteur: "Wir sollten uns mit der Mehrheit befassen." So schnell entstehen im deutschen Fernsehen Mehrheiten: Eben noch glaubt man, die Massen mit heiteren Willkommenskultur-Filmen umschmeicheln zu können - zack! - wird die Mehrheit schon zu flüchtlingsbesorgten Merkel-Gegnern erklärt.

Gut, dass es ab und zu noch Wahlen gibt. Wobei Strunz - dem der Pokal für die steilsten Thesen des Talkabends gebührt - auch hier wieder der fundamentalen Unzufriedenheit das Wort führte: Die Politiker hätten den Menschen einreden wollen, dass Demokratie Wahl bedeute - tatsächlich aber bedeute sie Auswahl. Und die hätten die etablierten Parteien nicht zu bieten in unserer "Schönwetterdemokratie". Weshalb eben das Erstarken populistischer Politiker auch eigentlich begrüßenswert sei, so Strunz: "Populismus ist das Viagra der erschlafften Demokratie."

Hätte man das nicht über das Flüchtlingsjahr 2015 auch mal sagen können? Dass die Willkommenskultur "das Viagra einer erschlafften Zivilgesellschaft" war? Klingt doch auch gut. Ach was, Willkommenskultur ist "eine Form der kollektiven Psychose", so Henryk M. Broder vor ein paar Tagen. Warum war der eigentlich nicht eingeladen? Weil er inzwischen auf seinem Blog unter Berufung auf eine Dermatologenwebsite behauptet, dass die "Massenmigration" zu einem "dramatischen Anstieg der Krätze-Erkrankungen" geführt habe? Ist das schon verhetztes Wutbürgertum? Oder hat da bloß einer empört seine Meinung gesagt, im strunzschen Sinne? Fragen über Fragen, die Moderatorin stellte sie nicht.

Diskursive Samthandschuhe für besorgte Bürger?

Wie dem auch sei: Richard David Precht konnte Strunz beispringen und vom "großen, tiefen Unbehagen" raunen, das "es gibt". Populismus sei "ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der politischen Kultur, weil das, was wir uns hier im Konsens hinmauscheln, keine Probleme löst." Es gäbe "keine Kontur", in welche Richtung Deutschland steuere angesichts der Herausforderungen von Migration, Globalisierung und Digitalisierung.

Wer sich schon immer gefragt hat, warum so irre viele Menschen die Talkshowmonologe von Precht auf Facebook sharen, hier ist die Lösung: Der Mann weiß einfach, wie man das Gerede vom "Establishment", das das Volk im Regen stehen lässt, auf tischfeine Weise ausdrückt - sodass es glatt emanzipatorisch und ein bisschen links klingt.

Precht hin, Strunz her: Am Ende des Talks blieb unwidersprochen stehen, dass die ganze Wutbürgerchose Ausdruck eines "Unbehagens" oder von "Unzufriedenheit" ist und irgendwas mit Globalisierung, Digitalisierung und Migration zu tun hat. Ist das ein Erkenntnisgewinn? Oder sind das einfach die diskursiven Samthandschuhe, mit denen wir die besorgten Bürger in Zukunft anfassen, damit sie sich ja ernst genommen fühlen?

Vielleicht sollte man - nur testweise - in das Talkshow-Kontinuum zu Trump, Populismus und dem AfD-Wutbürgerkomplex mal wieder jemanden setzen, der Worte wie "Ausländerfeindlichkeit" oder "Nationalismus" in den Mund nimmt. Denn die Möglichkeit besteht ja, dass unter den sogenannten Wutbürgern, die Merkel für eine Volksverräterin halten und gegen die "Überfremdung" und "Islamisierung" Deutschlands anschimpfen, sich auch der ein oder andere Rassist und Deutschtümler befindet. Das wäre durchaus eine Diskussion wert.