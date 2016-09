"Maischberger" zu Cybergrooming "Sobald das Kind alleine durchs Internet chattet..."

Monika Beisler ging es schlecht, nachdem sie den ARD-Krimi "Das weiße Kaninchen" über Cybergrooming gesehen hatte: "Es ist vielleicht so nicht passiert, aber es passiert so." Ihre Tochter Maria, damals zwölf Jahre alt, hat bei einem Chat den 53-jährigen Bernhard Haase kennengelernt, der sich zunächst als 15-Jähriger ausgegeben hatte. Seit drei Jahren sind Opfer und Täter spurlos verschwunden. Über das Wie und Warum solcher Fälle konnte nicht nur Beisler erhellende Auskünfte erteilen. Auch sonst war bei dieser Service-Ausgabe von " Menschen bei Maischberger" eine kompetente Runde versammelt.

Wer war da? Die Journalistin Beate Krafft-Schöning gibt sich selbst als potenzielles Opfer aus und spürt so Täter auf. Der Polizist Thomas-Gabriel Rüdiger bringt als Experte für Internetkriminalität viele Zahlen mit, beruhigende und beunruhigende. Die ARD-Moderatorin Yvonne Willicks ("Der Haushaltscheck") ist als exemplarische Mutter geladen. Werbetexter Arne Völker ist als erwachsener Mann in eine "Sex-Falle" getappt und hat seinen Fall öffentlich gemacht. Und eine toughe Redaktionsassistentin berichtet vom Selbstversuch in Chat-Foren.

Wie häufig ist Cybergrooming? Der Experte weiß von 2000 Fällen im vergangenen Jahr, mit steil ansteigender Tendenz und unschätzbarer Dunkelziffer. Rüdiger fürchtet, dass jedes Kind, das "in Deutschland im digitalen Raum aufwächst", schon mindestens einmal einem Täter begegnet ist. Krafft-Schöning ergänzt, dass bisweilen schon Täter mit obszönen Absichten anklopfen, bevor sich das Kind überhaupt richtig eingeloggt hat. Die Redaktionsassistentin gibt sich in einem Flirtportal als 14-Jährige aus und wird nach wenigen Minuten gefragt, ob sie denn gerne "einen 29-Jährigen foltern" möchte.

Wen trifft es? Alle. 75 Prozent Mädchen, 25 Prozent Jungs, die sich allerdings seltener "outen" als die Mädchen.

Trifft es auch Erwachsene? "Blöd, aber ist so", erzählt Völker, der sich zu einem Nacktfilmchen von sich selbst hat verleiten lassen und damit erpresst werden sollte. Er sei neugierig gewesen: "Das Kopfkino ist mit mir durchgegangen." Dahinter steckt organisierte Kriminalität, die sich den "digitalen Narzissmus" (Rüdiger) unserer Zeit zunutze macht.

Wer sind die Täter? Männer, wobei der geifernde alte Sack mangels digitaler Kompetenz eher Seltenheitswert hat. 25 Prozent der Täter sind unter 18 Jahre. Unterschieden wird zwischen zwei Typen. Typ 1 möchte Vertrauen aufbauen, gerne "in spielerischer Interaktion, das ist immer eine vertrauensbildende Maßnahme" (Rüdiger), um daraus einen "realweltlichen Kontakt" herzustellen. Typ 2 geht es in erster Linie um Nacktfotos oder sexualisierte Chats, um Erpressung, Cybermobbing und Macht. Sex wollen sie beide.

Sind das alles Pädophile? Krafft-Schöning spricht präziser vom "medizinischen Begriff der Pädosexualität", und der treffe auf die wenigsten Täter zu. Es seien eher leidenschaftliche Konsumenten und gegebenenfalls auch gerne Produzenten - von Pornografie.

Was wissen die Kinder und Jugendlichen? Krafft-Schöning erklärt, dass man sich auf dem Schulhof solcher Behelligungen bewusst sei, ohne allzu viel Aufhebens darum zu machen. Die Eltern ahnten eher nichts. Oder, wie Rüdiger sagt: "Die sexuelle Missbrauchsbeziehung verläuft unter dem Radar der Eltern."

Warum haben Täter es so leicht? "Je weniger ein Kind von Erwachsenen etwas Böses erfahren hat", sagt Beisler, desto weniger erwarte es dergleichen im Netz. Auf der Suche nach ihrer Tochter hätten ihr online viele Fremde ihre Hilfe angeboten, erinnert sie sich: "Wir waren schon beste Freunde, als wir uns getroffen haben. Und ich bin eine erwachsene Frau." Krafft-Schöning ergänzt: Hat der Täter erst einmal das Vertrauen seines Opfers gewonnen, "dann ist der ein Netter" - auch wenn er sich beim ersten Treffen als 53-Jähriger mit Wampe und Glatze entpuppt. Manche Kinder, die in der Pubertät und damit ohnehin schon auf dem Sprung waren, "können Sie nicht zurückholen".

Auf der Suche nach ihrer Tochter fand Monika #Beisler im Internet viele Helfer – und verstand plötzlich, wie #CyberGrooming funktioniert... pic.twitter.com/XdapBfg1LG — Maischberger (@maischberger) 28. September 2016

Was tut die Polizei? Sie lernt dazu. Die Aufklärungsquote ist sehr hoch, sofern es überhaupt zur Anzeige kommt. Für ebenso wünschenswert wie utopisch hält es Rüder, könnte die Polizei im Netz eine ähnliche Präsenz zeigen und Sicherheit herstellen "wie im Straßenverkehr".

Was tut die Gesellschaft? Sie hat es nicht nur in diesem Bereich verpasst, ihren Normen auch im digitalen Raum Geltung zu verschaffen - siehe auch "hate speech".

Hilft es, den Kindern das Internet zu verbieten? Beisler hat's versucht und schüttelt den Kopf: "Auf dem Schulhof mit Hunderten von Smartphones, also entschuldigen Sie "

Was hilft denn dann? Aufklärung, wie immer. "Sobald das Kind allein durchs Internet chattet", rät Krafft-Schöning, "muss ich es über die Gefahren aufklären". Und zwar nicht "mit dem Weichspülprogramm". Sondern so richtig. Ohnehin empfehle es sich, das Kind rechtzeitig über die zwiespältige Natur der menschlichen Sexualität zu unterrichten. Bevor es ein 53-jähriger Bernhard Haase tut.