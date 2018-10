True-Crime-Serie "Making a Murderer" Reality -> TV -> Reality

Von der Aufregung, die "Making a Murderer" produziert hat, muss sich "Making a Murderer" selbst erst mal erholen. Die erste Staffel der Doku-Serie, die im Dezember 2015 auf Netflix erschien, sorgte weltweit für Furore - so tragisch wirkte die Geschichte des Autoschrotthändlers Steven Avery.

1985 fälschlicherweise wegen Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt, kam Avery nach 18 Jahren frei - ein DNA-Test hatte seine Unschuld bewiesen, an der die lokale Polizei, wie die Erzählung von "Making a Murderer" entfaltet, von vornherein kein Interesse hatte.

Kaum frei, musste Avery der nächsten Anklage ins Auge schauen: dem Mord an Teresa Halbach, die für ein Gebrauchtwagen-Magazin Autos fotografierte. So abenteuerlich Ermittlungen und Anklage in der Serie entworfen waren, so deprimierend fiel das Urteil aus. Lebenslänglich für Avery und eine lange Strafe für seinen 16-jährigen Neffen Brendan Dassey, der, wie in "Making a Murderer" gezeigt, von der Polizei zu einem frei erfundenen Geständnis gezwungen wurde, ohne die Avery nicht hätte verurteilt werden können.

Netflix Steven Avery (rechts) mit seinen Eltern

"Making a Murderer" von Laura Ricciardi und Moira Demos bewegt sich in einem eigenartigen Grenzbereich zwischen Dokumentation und Fiktion. Die erste Staffel arrangiert das Material aus zehn Jahren so souverän, dass sich am Ende eine klassische Spielfilmdramaturgie ergibt. ergibt. Das reichhaltige Material aus Verhören und Gerichtssälen, von Privataufnahmen und selbstgedrehten Aufnahmen erzeugt in der wohlkomponierten Zusammenschau den Eindruck lückenloser Erzählung.

Rückkopplungseffekte

Die erste Folge der nun veröffentlichten zweiten Staffel ist dementsprechend mit Effekten der Rückkopplung beschäftigt: "Making a Murderer" registriert, wie "Making a Murderer" zu einem medialen Phänomen geworden ist. Diese auf sich selbst bezogene Thematisierung, den das Erscheinen von "Making a Murderer" auf das Schicksal von Steven Avery machte, ist immer beides: Sowohl öffentliches Interesse als Möglichkeit, einen Justizskandal aufzudecken, als auch die mediale Ausbeutung einer Geschichte , die eine Urteilsfindung beeinflussen kann.

Netflix Brendan Dassey (Mitte) mit Mutter und Stiefvater

In diesem Sinne ist die zweite Staffel zuerst ein mediales Phänomen: Das Engagement der Verteidigerin Kathleen Zellner, die sich auf hoffnungslose Fälle von unschuldig Eingesperrten spezialisiert hat, ist ohne den öffentlichen Auftrieb der ersten Staffel nicht denkbar. Jahrelang geht Zellner auf die Bitte Averys ihn zu helfen nicht ein. Erst als sie "Making a Murderer" sieht, sichert sie ihm ihre Unterstützung zu.

Eine Anwältin wie eine Skript-Doktorin

Zellner ist die - in den Kategorien von fiktionalem Bewegtbild gesprochen - Hauptdarstellerin, Superheldin. Eine Figur wie aus den "Simpsons": originär und immer auch durchreflektierte Karikatur ihrer selbst, eine, die sich nur mit Superlativen schmückt (die Experten, mit denen sie den Fall tatsächlich aufklären will, sind grundsätzlich die besten der Welt). Zellners maskenhafte Mimik hat etwas extrem Lässiges (was eben an die abgezockten, Kippe-im-Mund-habende Abschätzigkeit von Lunchlady Doris bei den "Simpsons" erinnert), wenn sie mit nie zu trübender Gewissheit über die Kraft rationaler Evidenz jeden Etappengewinn der gegnerischen Seite registriert ("Mir ist völlig egal, was sie vorhaben").

Netflix Anwältin Kathleen Zellner in "Making a Murderer"

An Zellner lassen sich die gesellschaftlichen Implikationen von "Making a Murderer" ablesen; ihr Auftritt berührt Genderfragen, weil sie den Abwehrkampf des einstigen Staatsanwalts und all der Polizeimänner, die Avery hinter Gittern sehen wollen. Die Anwältin inszeniert sich auf berückende Art - und wird von "Making a Murderer" inszeniert - als Aufklärerin.

Einerseits ist "Making a Murderer" eine Erzählung über die Ungerechtigkeit einer Justiz, die demokratisch sein sollte. Sie touchiert die Existenz von Macht, wenn die - im Vergleich zu Zellner - idealistisch wirkenden Berufungsanwälte von Brendan Dassey bei jeder Instanz nur auf eine Mauer der Ablehnung stoßen. Andererseits ist "Making a Murderer" Ausdruck des Glaubens in die Kunst - Zellners Ermittlungen in Staffel zwei wirken wie die Arbeit einer Skript-Doktorin: Das miese Drehbuch der ersten Staffel wird von ihrer Faszination an jedem Detail des Falls und dessen Erzählbarkeit zu einer packenden Kriminalgeschichte überarbeitet.

Jetzt muss nur noch die Wirklichkeit Schritt halten und für die ausstehende dritte Staffel von "Making a Murderer" das "happy ending" beschaffen.

