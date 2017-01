WDR-Quiz mit Marco Schreyl Höllenkreise der Drögheit

Das Arrangement wirkte ein wenig, als würde der geschasste Restaurantleiter des besten Lokals am Platze eine Pommesbude auf dessen Parkplatz eröffnen: Bei RTL lief gerade die Auftaktfolge der ungefähr 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", als sich dessen Ex-Präsentator Marco Schreyl nach längerer TV-Abstinenz im WDR durch die erste Folge seiner neuen Quizshow "Zwei für Einen" moderationsrobotierte.

Nach der gestrigen Premiere soll die neue Ratesendung künftig spätsonntags auf dem ehemaligen Sendeplatz von "Zimmer frei" laufen. Während man dort seinerzeit gerne alberne Hüte trug und gackeriger Albernheit frönte, kommt "Zwei für Einen" nicht nur wegen Schreyls hochgeknöpftem Outfit eher pastoralreferentlich daher: Zwei Kandidaten treten in drei Fragerunden gegeneinander an, bis zu 7000 Euro gibt es zu gewinnen. Unterstützt werden sie jeweils von zwei Prominenten aus der Güteklasse Guido Cantz oder Thorsten Schorn, der auch schon bei "Zimmer frei" den Außenreporter gab.

Einen "sehr schönen Abend" verspricht Schreyl, "drei tolle Quizrunden" und ein "Superfinale". Und stellt dann bestürzende Fragen wie: "Vom Kölner Jugendchor St. Stephan wird man noch einiges hören, denn zukünftig ist er der offizielle Chor a) des Kölner Doms, b) der Kölner-Karnevals-Mottolieder, c) aller Veranstaltungen der NRW-Landesregierung." Chhhhrrr.

Suche nach dem Mörsenbroicher Ei

Auf diesem Rasantheitsgrad rätseln sich also der wohltätige Büdchenbesitzer Hayko aus Köln und der achterbahnbesessene Lehrer Ingo aus Düsseldorf und nach ihnen zwei weitere Kandidaten, die man sogleich wieder vergisst, durch die diversen Höllenkreise der Drögheit. Sie schätzen, wie viele Talsperren es insgesamt in Nordrhein-Westfalen gibt, wann in Münster der Bau der heutigen St. Lamberti-Kirche begann und raten, ob die Zimmer des Parkhotels im Bottroper Bernepark eventuell aus Abwasserrohren aus Beton errichtet wurden.

Flankiert werden die Quizzereien durch den kongenial harmlosen Schreyl, dessen Moderationswitz sich immer noch auf Warnungen an die männlichen Zuschauer beschränkt, jetzt bitte ihre Frauen gut festzuhalten, weil gleich ein kurzes Einspielfilmchen über zwei total süße Bonbon-Manufakteure kommt. Zwischendurch werden sinnlos alte Bilder der Rate-Prominenten gezeigt, auf denen sie ulkige Frisuren haben, das ist ziemlich genau der Humorlevel von "Zwei für Einen". Wobei manche Fragen zwischendurch auch fast wie von Loriot erdacht klingen: "In welcher Stadt liegt das aus Staumeldungen bekannte Mörsenbroicher Ei?"

Am interessantesten ist dann überraschenderweise, was Guido Cantz so alles weiß. Er führt Worte wie Patronym (das Prinzip der die Nachnamensbildung nach dem Vornamen des Vaters, zum Beispiel Eriksson) locker im Munde und ist komplett im Bilde, dass der Vater von Comediankollege Matze Knop mal beim SV Lippstadt der Fußballtrainer von Karl-Heinz Rummenigge war.

So weit, so belanglos. Tröstlich aber vielleicht, dass man im ehemals ersten Haus am Platze mittlerweile wohl auch nicht mehr arbeiten will: Bei einem kurzen Kontrollumschalten zu RTLs "DSDS" schafft es gerade ein Hund in den Recall, eine aufgelöste Youtuberin fräst in der Jury mit heißen Tränen helle senkrechte Striche in ihre Makeup-Beschichtung, und Dieter Bohlen gibt bei der Kandidatenauslese den routinierten Pferdebeschauer: "Wie groß bist du? Sind deine Zähne echt?" Einmal Pommes Spezial mit extra Mayo, bitte.