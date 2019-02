ARD-Sonntagskrimi Maria Simon hört beim "Polizeiruf" auf

Bei aller Brandenburger Entschleunigung herrschte immer eine gewisse Unruhe im östlichsten aller "Polizeiruf"-Reviere. Schon vor acht Jahren stieg Maria Simon als Kommissarin Olga Lenski bei der Krimi-Reihe ein und musste sich immer wieder auf umfassende Veränderungen einlassen: Erst stieg der langjährige "Polizeiruf"-Sidekick Horst Krause aus, dann wurde das TV-Revier an die deutsch-polnische Grenze an die Oder verlegt,wo Simon der Schauspieler Lucas Gregorowicz als neuer Ko-Hauptdarsteller an die Seite gestellt wurde.

Es gab immer wieder starke Impulse und Innovationsbemühungen, etwa in der Folge "Das Beste für mein Kind" oder zuletzt in der Folge "Der Fall Sikorska". Und doch schien man beim verantwortlichen Sender RBB immer auf der Suche nach einem klaren Profil für den "Polizeiruf" zu sein.

Nun gab der RBB den Abschied von Maria Simon bekannt. Die Entscheidung lag demnach bei Maria Simon, die laut Presseerklärung ihren Ausstieg damit begründet, dass sie sich als Schauspielerin weiterentwickeln möchte. Lucas Gregorowicz wird aber in seiner Rolle als polnischer Ermittler Adam Raczek weitermachen.

Drei gemeinsame Einsätze mit Simon und Gregorowicz soll es noch geben. 2020 wird Simon dann mit ihrem 17. Fall ihre Abschiedsvorstellung beim Brandenburger "Polizeiruf" geben.