Matt Damon als Brett Kavanaugh Oh, dieses hässliche Schniefen!

Die traditionsreiche US-Comedyshow "Saturday Night Live" ("SNL") wird in jüngster Zeit gern dafür kritisiert, dass sich das Stammensemble hinter großen Stars und prominenten Gästen versteckt, wenn es politisch in die Vollen geht. So trat zum Beispiel Schauspieler Alec Baldwin als orange geschminkter US-Präsident Donald Trump auf - und Melissa McCarthy spielte dessen inzwischen abgelösten Pressesprecher Sean Spicer. Aber was soll das Genörgel, solange die Pointe sitzt?

Am Samstagabend, zum Auftakt der 44. Staffel von "SNL", gab es - neben bizarren Auftritten des Rappers Kanye West - einen weiteren grandiosen Gastauftritt im sogenannten cold opening der Sendung, also vor Titelcredits und Anmoderation. Hollywoodstar Matt Damon trat im Eröffnungssketch als Brett Kavanaugh auf - und stellte das Gebaren des umstrittenen Supreme-Court-Kandidaten beim Senats-Hearing am vergangenen Donnerstag so pointiert übertrieben dar, dass es nicht nur sehr witzig, sondern auch noch herrlich entlarvend war.

Now it’s time to hear from Judge Brett Kavanaugh (Matt Damon). #SNLPremiere pic.twitter.com/dvu1VgJZt5 — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) September 30, 2018

Kavanaugh musste sich einer Anhörung im US-Senat stellen, weil ihm die heutige Wissenschaftlerin Christine Blasey-Ford vowirft, sie während ihrer gemeinsamen Highschool-Zeit körperlich misshandelt und beinahe vergewaltigt zu haben. Der 53-jährige Richter aus Maine, ein konservativer Wunschkandidat von Präsident Trump für den frei gewordenen Sitz im obersten Gerichtshof der USA, wies in seinem vieldiskutierten Statement jegliche Anschuldigungen zurück, gab sich emotional und empört, beklagte, dass sein Leben und seine Familie zerstört worden seien - und wütete gegen eine vermeintliche Kampagne der Demokratischen Partei gegen seine Nominierung.

Es war ein denkwürdiger Auftritt, ein symbolhaftes, selbstgerecht-trotziges Aufstampfen des männlichen, weißen Macht-Establishments, das sich damit konfrontiert sieht, nicht mehr einfach nehmen zu können, was es will, notfalls auch mit Gewalt. Die US-Kolumnistin schrieb am Freitag in einem satirischen Stück für die "Washington Post" auf, wie man die tränenreiche Kavanaugh-Tirade in Wahrheit zu lesen habe.

Präzise gespielte Demontage

Der für seine liberale Gesinnung und Trump-Gegnerschaft bekannte Matt Damon verbildlichte nun mit seiner Parodie den Eindruck eines kindischen, instabilen Cholerikers, der alles andere als geeignet scheint, ein so hohes und wichtiges Richteramt zu bekleiden. "WHAT!?" brüllt Damon jähzornig, als er Platz nimmt. Indigniert und verachtend zieht er, wie Kavanaugh im Hearing, immer wieder vernehmlich die Nase hoch, und zwar so demonstrativ, dass man automatisch an einen Kokainkonsumenten denken muss. Um Rauschmittel anderer Art, nämlich um obsessiv gesoffenes Bier, geht es natürlich auch, denn Kavanaughs Trinkgewohnheiten als Schüler waren Thema bei der Vernehmung: "Ich bin ein Bier-Typ, ich mag Bier. Ich mag Bier", wiederholt Damon. An anderer Stelle lässt er seinen Charakter sagen, er sei ein Optimist, ein Halbvolles-Bierfässchen-Typ.

Auch der Kalender von 1982, in dem Kavanaugh seine Treffen mit Schulkameraden akribisch vermerkt hat, wird von Damon verhöhnt: "Lifting weights with Tobin, Squi and Donkey Dong Doug", zitiert er zu Tränen gerührt einen fiktiven Eintrag voller irrer Spitznamen. Am Ende lässt er seinen Kavanaugh - der echte trank Unmengen Wasser während des Hearings - eine Mineralwasserdose "schießen", wie einen halbstarken Teenager. Zuvor stößt er zornig eine Warnung in Richtung seiner liberaldemokratischen Widersacher, politisch wie medial, hervor: "Bin ich wütend? Verdammt ja! Aber wartet nur ab, bis ich im Supreme Court sitze, dann werdet ihr alle bezahlen!" Es ist eine präzise gespielte Demontage, die - erschreckenderweise - nur durch wenige gezielte Übertreibungen vom Original abzuweichen scheint. Das macht sie so umwerfend.

Wird Donald Trump, ein eifriger "SNL"-Zuschauer, darüber lachen können? Das US-Magazin "Vanity Fair" mutmaßt am Sonntag, dass Damons Sketch vielleicht sogar Einfluss auf die noch unsichere Berufung Kavanaughs zum Obersten Richter haben könnte. Denn obwohl Trump inzwischen eine FBI-Untersuchung der Vorwürfe gegen ihn anordnete, hatte er sich bisher verteidigend hinter Kavanaugh gestellt. Seinen Kandidaten nun derart entblößt vorgeführt zu bekommen, könne nun aber selbst ihn zum Umdenken bewegen: Der US-Präsident schätze zwar auch persönlich den theatralisch-rabulistischen Auftritt, verabscheue aber öffentlich zur Schau gestellte Schwäche. Und erbärmlich wirkt der Machtmensch Kavanaugh in Damons schöner, kleiner Posse allemal.