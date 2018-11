Dass er nicht anschaulich werden würde, kann man Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister von der CDU mit höheren Ambitionen, schwerlich vorwerfen. Nachdem bei "Maybrit Illner" eine Weile über die Frage diskutiert worden war, ob die Regeln des Hartz-IV-Systems zumutbar seien, lud er den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck zu einem Ausflug in die Welt der Fantasie ein: Wenn er, also Spahn, oder Habeck in Hartz IV rutschen würden - wäre es ihnen dann zuzumuten, dass sie im ZDF-Hauptstadtstudio die Toiletten putzten?

Leicht fiese Fangfrage, die Spahn bei "Maybrit Illner" da stellte. Habeck, der argumentiert hatte, das Hartz-IV-System sei ein System der Bestrafung und werde von vielen als erniedrigend wahrgenommen, konnte darauf schlecht "Nein" sagen, ohne als elitärer Schnösel zu gelten. Also sagte Habeck: Ja, zumutbar sei das schon. Blöd nur für Spahn, dass Habeck von diesem Punkt aus seine Argumentation ebenfalls besonders anschaulich zu entfalten verstand: Zumutbar heiße allerdings nicht, dass es auch sinnvoll wäre, ihm zum erstbesten Job zu verhelfen. Besser wäre es doch, ihn, Habeck, dann zum Pfleger auszubilden - Pflegekräfte würden nämlich gesucht.

Spahns Satz "Hartz IV verhindert Armut" war da längst zitiert worden, und den Sozialstaatsdebatten-Evergreen "Wer morgens aufsteht, muss mehr haben als der, der morgens nicht aufsteht" hatte er auch schon eingebracht. Habeck dagegen argumentierte: neue Zeiten, neue Wege. Die Hartz-Reformen seien umgesetzt worden, als es Massenarbeitslosigkeit gab. Nun gebe es Fachkräftemangel und damit eine "andere Problemlage", die man nicht mit den "Lösungen der Vergangenheit" bewältigen könne. In seinem jüngsten Strategiepapier ist etwa davon die Rede, dass Zuverdienst attraktiver werden sollen - und dass auf Anreiz statt auf Bestrafung gesetzt werden solle.

Es war über weite Strecken eine gute Diskussion, die sich in der Talkshow entwickelte. Zwei Gleise zugleich wollte Illner befahren: "Billige Arbeit, Abstiegsangst - wer stoppt die Spaltung des Landes?" war das Thema. Es ging also zum einen um die Fortentwicklung des Sozialstaats. Und zum anderen um die Frage, wie ökonomische Ungleichheit und gesellschaftspolitische Polarisierung in Zusammenhang stehen. Die Verbindung gelang ganz gut. Was vor allem daran lag, dass der Aspekt der Gängelung von Hartz-IV-Beziehenden etwas über Gebühr herausgearbeitet wurde. Von da aus - vom Bild des strafenden Staats - war es nicht weit zum Vertrauensverlust in die Politik. Und von dort nicht weit zum Eindruck der gesellschaftlichen Polarisierung.

Los ging es - weil es ja um Hartz IV, um Vermögen und Einkommen ging - mit Zahlen: 10 Prozent der Deutschen besäßen 60 Prozent des Vermögens, rechnete die Redaktion vor. 40 Prozent hätten keinerlei Ersparnisse. 25 Prozent arbeiteten im Niedriglohnsektor. Viele seien also "ziemlich arm". Die soziale Schere führe zur konstatierten "Spaltung des Landes" - das war die Ausgangsthese.

Jens Spahn war damit allerdings gar nicht einverstanden: "Sie zeichnen ein Bild von einem Land, in dem alle in Armut leben", sagte er. Die Einkommensentwicklung sei positiv, ein Problem gebe es nur mit der Vermögensentwicklung. Die Spaltung habe eher kulturelle als soziale Ursachen: "Die AfD hat doch nicht in Sachsen vor der CDU gelegen, weil der Mindestlohn zu niedrig war."

Neben Spahn saß die Unternehmerin Marie-Christine Ostermann, einst in der FDP aktiv, und vertrat die Sache der Arbeitgeber mit Argumenten, die man vor der Einführung des Mindestlohns, die bekanntlich dann doch nicht flächendeckend zu Unternehmenspleiten geführt hat, schon mal vernommen hatte: "Als Unternehmer müssen Sie die Kosten im Blick behalten", sagte sie. Ein höherer Mindestlohn könne etwa dazu führen, dass Stellen gar nicht besetzt würden. Das Hartz-System, summa summarum, "ist gut, wie es jetzt ist". Es gebe Leute, die keinen Bock hätten, bis 19 Uhr zu arbeiten und sich lieber auf "die Stütze" zurückziehen würden; da gehe es "nicht ohne Druck".

Auf der anderen Seite des Tisches saß, neben Habeck von den Grünen, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Vertreterin des SPD-Vorstands und argumentierte dagegen. In einer sich stark wandelnden Arbeitswelt müsse es "ein Recht auf Weiterbildung" geben - und folglich keine Pflicht, den erstbesten Job anzunehmen. Die Sozialstaats-Diskussion dürfe man nicht auf das Thema Transferleistungen reduzieren, sagte sie. Es gehe auch um einen Umbau der Arbeitslosenversicherung.

Neue Zeiten, neue Probleme - neue Mittel. Das vertraten Dreyer und Habeck mit ungefähr gleicher Verve. Der Hinweis von "Welt"-Journalist Robin Alexander, dass die Grünen seinerzeit jene Schröder’schen Reformen mitgetragen hätten, von denen sie nun so emphatisch mit einer linken Neukonzeption abrücken würden, war deshalb zwar zutreffend, aber an der Sache vorbei. Das Argument, dass sich die Problemstellung geändert hat, trifft nun mal zu.

