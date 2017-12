"Maybrit Illner" zur GroKo Wenn es ein Weiter-so nicht geben darf

Gäbe es in Deutschland neben den fünf Wirtschaftsweisen auch fünf Fernsehweise, sie würden den Talkshow-Redaktionen sicher ins Gewissen reden: Eine sich über Monate hinziehende Regierungsbildung dürfe keinesfalls dazu führen, dass die Fernsehnation nur noch über Jamaika, GroKo oder Minderheitsregierungen diskutiert.

Sie würden mahnen: Es gäbe an der Jahreswende zwischen 2017 und 2018 doch so vieles, über das man wunderbar streiten könnte, ja, müsste! Trumps diplomatische Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels zum Beispiel. Oder die Vorwürfe der Angehörigen der Opfer vom Breitscheidplatz-Attentat an Kanzlerin Merkel. Oder etwa die Frage, warum der schreckliche Verdacht im Raum steht, dass deutsche Polizisten vor fast 13 Jahren in Dessau den Asylbewerber Oury Jalloh in einer Zelle angezündet haben könnten, ohne dass das juristisch weiter verfolgt wird.

All das bleibt dieser Tage undebattiert. Stattdessen befasste sich auch die Talkrunde von Maybrit Illner am Donnerstagabend einmal wieder mit der Frage, wie es denn um die Koalitionsverhandlungen steht. Anlass war der Beschluss des SPD-Parteitags, in Sondierungsgespräche mit der Union einzutreten.

Ganz allmählich können wir die Kernaussagen zum Wahlausgang vom September live mitsprechen: Dass man den Denkzettel, den die Große Koalition bei der Bundestagswahl bekommen hat - minus 15 Prozent - "nicht beiseite wischen" dürfe, argumentierte Manuela Schwesig für die SPD.

Dass man die Sorgen der Wähler in Sachen Flüchtlinge und Zuwanderung ernst nehmen müsse, mahnte CSU-Mann Markus Söder zum x-ten Mal. So routiniert beziehen die Kontrahenten inzwischen Position, dass die strittigen Themenkomplexe nur noch angedeutet werden und kaum mehr eine Debatte entsteht.

So hangelte sich die Runde am Donnerstagabend bei Illner leicht sprunghaft durch die Resultate des gerade zu Ende gegangenen SPD-Parteitags. Die Moderatorin versuchte, die Debatte durch das Einspielen leidenschaftlicher Parteitagsreden zu befeuern. "Ich bin nicht in die Partei eingetreten, um sie immer wieder an die gleiche Wand rennen zu sehen", hörte man einen Juso deklamieren.

Endlich raus aus der Merkel-Umklammerung? Oder sollte sich die SPD doch wieder "in die Tradition der staatspolitischen Verantwortung" stellen, wie Stephan Detjen, Chefkorrespondent des Deutschlandfunks, analysierte? Manuela Schwesig kommentierte das Dilemma mit der Aussage: "Ein Weiter-so darf es nicht geben" - wohl einer der kämpferischsten Nullsätze ist, die je erfunden wurden. Sagen Sie sich den mal morgens vor dem Spiegel vor: "Ein Weiter-so darf es nicht geben!" Das sitzt immer, oder?

Söder: "Es darf nicht nur um innere Prozesse der SPD gehen"

Bürgerversicherung, Investitionen ins Digitale und in die Bildung statt Steuererleichterungen, eine "armutsfeste" Rente: Schwesig stritt sich wacker durch den Abend, indem sie sich selbst strikt die Rolle der kämpferischen Sozialdemokratin zuwies. Man müsse jetzt endlich über Inhalte sprechen, forderte sie ein ums andere Mal.

ZDF/ Svea Pietschmann Markus Söder, Sina Trinkwalder

So richtig kam die Debatte dennoch nicht in Gang. Ihr Gegenüber, der designierte bayrische Ministerpräsident Markus Söder, verlegte sich darauf, den Richtungsstreit des mutmaßlichen Koalitionspartners als Identitätsproblem abzutun: "Deutschland darf schon erwarten, dass es nicht nur um innere, psychologische Prozesse der SPD geht", polemisierte der CSU-Mann. "Was haben Sie eigentlich in den letzten acht Wochen gemacht?", hielt Schwesig dagegen. "Einen absoluten Machtkampf."

Das klang alles so sehr nach routiniertem Schlagabtausch, dass man sich über die leicht erratischen Einwürfe der Unternehmerin Sina Trinkwalder regelrecht freuen durfte. Die war irgendwie als Exotin in die Runde geladen - überzeugte Sozialdemokratin und Unternehmerin mit alternativem Anspruch - und sollte wohl ihre Enttäuschung über die SPD zum Ausdruck bringen, verlegte sich stattdessen aber auf Attacken gegen Söder.

Als der mit dem Satz, Deutschland sei "das einzige Land der Welt, in das man ohne Pass reinkommt, aber nicht mehr raus", mal wieder das Flüchtlingsthema aufs Tapet bringen wollte, warf die Unternehmerin im vor, zu zündeln, zu polarisieren und mit der Angst der Wähler zu spielen. Das war mal erfrischend.

Am Ende kam die Rede noch auf die GroKo-Alternative der Minderheitsregierung, die sich der Wirtschaftsweise Lars Peter Feld als "sehr belebend" vorstellen könnte. Aber der hatte ja auch gleich zu Beginn der Sendung erklärt, das Schöne an der Marktwirtschaft sei, dass man die Regierung nicht unbedingt brauche. Wie gesagt: Deutschland braucht Fernsehweise!