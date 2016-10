Maybrit Illner zu Populismus Dresden, Stinktiere und Ajatollah Chomeini

Die Sendung: Populismus wird populär, hässlich bleibt er. Das ist nicht nur permanent in den sozialen Netzwerken zu lesen, das war zuletzt auch bei den Einheitsfeierlichkeiten zu sehen und zu hören ("Volksverräter!"). Maybrit Illner will wissen: "Hass auf die Politik - Gefahr für die Demokratie?", und hat sich zu diesem Zweck eine hübsch heterogene Runde zusammengestellt.

Die Gäste: Mike Mohring, CDU-Vorsitzender aus Thüringen, will die Besorgten nicht ausgrenzen, weil sie damit der AfD in die Hände getrieben würden. Olaf Sundermeyer, Journalist und Experte für Extremismen, betrachtet die Besorgten wohl oder übel als "Teil der gesellschaftlichen Mitte". Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, mag nicht Pauschalisieren, wer will das schon? Doch wohl nur die AfD. Für die war Alexander Gauland zur Stelle, um sich direkt mit Justizminister Heiko Maas zu duellieren.

Der Sündenbock: Zunächst zofften sich Olaf Sundermeyer und Hagen Husgen, der als Landeschef der sächsischen Polizeigewerkschaft die Vorwürfe abzufedern bemüht war, die Beamten trügen eine Mitverantwortung für die hässlichen Szenen von Dresden. Sieht er natürlich nicht so. Husgen "weist ganz klar von" sich und "verwehrt sich gegen" alles, was immer da kommen mag. Ein Polizist hat Pegida einen "erfolgreichen Tag" gewünscht? Eine "Höflichkeitsfloskel, die schiefgelaufen ist", das habe der Mann "inhaltlich bestimmt nicht so rüberbringen wollen". Politiker müssten auch rustikalere Formen des Protestes ("Stinktier!") aushalten können. Der guten Arbeit der Polizei sei zu verdanken, "dass wir keine Verletzten, keine Toten hatten". Die Polizei nennt er einen "Spiegel der Gesellschaft", die "meisten" Beamten seien im Dienst streng neutral.

Die Rhetorik: Nach der rituellen Entsendung des wackeren Husgen in die Wüste plänkelte die Sendung eine Weile vor sich hin. Mike Mohring wundert sich maliziös und hochbürgerlich, dass die "angeblichen Patrioten" sich am Tag der Einheit gar so "unpatriotisch" gezeigt hätten ("Hau ab!"), um sogleich rotgrünen Kürzungen beim Verfassungsschutz die Schuld an den Zuständen zuzuweisen. Auch dürfe man nicht, wie Sigmar Gabriel es einst entfahren war, das Pack "Pack" nennen, und sowieso müsse man den Linksextremismus gut im Auge behalten. Sundermeyer: "Rechtsextreme Gewalt minimiert sich nicht darüber, dass man über linksextremistische Gewalt redet".

Das Duell: Die direkte Auseinandersetzung zwischen Maas und Gauland ist der dramaturgische Höhepunkt der Sendung - und zugleich ihre größte Unwucht. Zuvor hatte Gauland sich um Konzilianz bemüht, die Pöbeleien von Dresden bedauert und eine "Elitenverdrossenheit" festgestellt, als deren Ausdruck die besorgten Bürger von Dresden ("Fotze!") hinzunehmen seien. Das "Duell" selbst gestaltet sich dann wie eine Abfolge mehrerer Schulstunden.

Die Deutschstunde: Am Einzeltisch mit Maas wird Gauland erst einmal danach gefragt, wieso Frauke Petry den Begriff "völkisch" wieder positiv besetzen will. Gauland erklärt, es müsse "erlaubt sein, die Geschichte eines Begriffes darzustellen", der älter sei als die NSDAP und durch "Jugendbewegungen" der Zwanzigerjahre "positiv besetzt" gewesen sei. Maas, scheinbar begriffsstutzig: "Was will sie uns denn damit sagen?" Gauland, geduldig: "Dass es positiv besetzt war."

Die Geschichtsstunde: Maas zu Gauland: "Die greifen belastete Begrifflichkeiten auf", und anschließend war's dann nicht so gemeint. Gauland zu Illner: "Deshalb sind wir so kritisch mit Herrn Maas", der die AfD absichtlich falsch verstehe und ihr fortwährend unterstelle, rechtsextrem zu sein. In seiner Angriffslust will Maas wissen, wieso dann Björn Höcke vom "1000-jährigen Reich" schwadroniert habe. Habe er nicht, präzisiert Studienrat Gauland zurecht, er habe nur von "1000 Jahre Deutschland" gesprochen, und diese 1000 Jahre sind wirklich schwer von der Hand zu weisen. Was er uns damit sagen will, steht auf einem anderen Blatt, das unbeschrieben bleibt. Gauland bleibt ferner bei seinem Vergleich der Zuwanderung durch Muslime mit den Barbareneinfällen ins römische Reich vor mehr als 1000 Jahren. Maas, entschlossen: "Die christlichen Werte des Abendlandes müssen gegen Leute wie Sie verteidigt werden!" Gauland, zusehends elitenverdrossen: "Das kann man nur für einen Witz halten, Herr Minister".

Die Religionsstunde: Gauland zitiert Ajatollah Chomeini, der Islam sei eine Ideologie - oder er sei nicht. Daher hätte der Islam in Deutschland nichts zu suchen. Maas kontert mit der grundgesetzlich verankerten Religionsfreiheit, Gauland mit dem Hinweis, 1949 hätte man an den Islam noch gar nicht gedacht. Auf die Frage, ob es auch friedliche Muslime gäbe, zeigt Gauland sich wieder tolerant: "Ja, natürlich gibt es einzelne Moslems, die ihre Religion friedlich leben".

Der Knackpunkt: Sundermeyer betont, Gauland sei selbst kein Nazi. Aber er öffne den Nazis "Tür und Tor". Gauland sieht das anders: "Die AfD ist überhaupt keine Gefahr, sie ist eine Vollendung der Demokratie", runde eine zuvor offenbar eiernde Demokratie an der rechten Flanke erst ab. Das sei nur möglich, weil diese Flanke von der Union aufgegeben worden sei: "Die Kanzlerin hat Gesetze gebrochen und eine Million Menschen in dieses Land gelassen. Was bitteschön ist das anderes als diktatorisches Verhalten?", will Gauland wissen. Maas winkt zerstreut ab, jaja, erst mit heftigen Parolen spielen und dann wieder zurücknehmen. Gauland "Das stimmt nicht. Wir stehen zu den Dingen, die wir sagen. Und ich habe zur Kanzlerdiktatur ja gerade gestanden!" Beide Seiten verstehen sich abwechselnd nur zu gut und dann wieder gar nicht.

Das Fazit: Einzelne Moslems leben ihre Religion friedlich, die meisten sächsischen Polizisten haben keine rechtsextreme Gesinnung. Weil die eine Seite immer heftigere Symptome von Tourette zeigt ("Hau ab! Volk! Stinktier! Fotze! Kanzlerdiktatur! 1000 Jahre!"), hört die andere Seite gar nicht mehr richtig zu. Wir können also ganz beruhigt sein.