"Maybrit Illner" zu Trump Die Ferndiagnosen nehmen kein Ende

Seine Gesten werden ebenso interpretiert wie die Kleider seiner Frau, während Psychologen ihm aus der Hüfte mal eben klinischen Irrsinn diagnostizieren - die diskursive Fernabtastung des Donald Trump nimmt kein Ende. So ungefähr könnte es in den Tavernen entlegener römischer Provinzen zugegangen sein, wenn ein neuer Kaiser gekürt wurde. Was ist das wohl für ein Typ, dieser Caligula?

"Trump macht ernst - ist dieser Präsident zu stoppen?", will denn auch Maybrit Illner von den geladenen Auguren wissen. Matthias Platzeck (SPD) steht dem eingetragenen Verein "Deutsch-Russisches Forum" vor und will nicht "im Nebel stochern". Mehr Sorge macht ihm, dass die "Die Erotik der Demokratie-Erlebung" gegenwärtig generell "durch zu viel Verrechtlichung und Verwaltung" in Gefahr sei.

Peter Rough, Experte für nationale Sicherheit in einem rechten US-Institut und Trump-Unterstützer, weist darauf hin, dass auch Barack Obama - in völlig anderen Zusammenhängen - schon Richter angegriffen habe. Deborah Feldman, liberale Autorin ("Unorthodox"), nennt das einen "Whataboutism" und bleibt bei der Sache. "Stoppen" ließe sich der immerhin gewählte Präsident per Amtsenthebung durch Anklage (Impeachment) oder das Absprechen der Fähigkeit (25. Zusatzartikel der Verfassung).

Politikwissenschaftler fürchtet Aushebelung der Gewaltenteilung

Hier greift laut Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz, das "kategorische Querbeetsichaufregen". Ihn interessiere nicht, "ob Trump abends im Bademantel den Fernseher anguckt". Der Präsident empfinde es durchaus als Auftrag, Wesentliches am System zu verändern.

Die von Feldman erwähnten Optionen allerdings lägen in weiter Ferne, weiter jedenfalls als die 2018 anstehenden Wahlen zum Repräsentantenhaus. Dies wäre der Moment, an dem sich bei einem Popularitätsverlust von Trump einzelne Abgeordnete schon aus simplen Karrieregründen abwenden und ihm somit seine derzeit enorme Machtfülle nehmen könnten.

Politikwissenschaftler Josef Braml zitiert Cicero: "Inter arma enim silent leges", unter Waffen schweigen die Gesetze. Und fürchtet durchaus eine Aushebelung des US-Systems der Gewaltenteilung im Falle einer - konstruierten oder realen - äußeren Bedrohung.

Julian Reichelt - "Chefredakteur der Chefredakteure" der "Bild"-Gruppe, wie Platzeck ihn spöttisch nennt, was Reichelt sich gut merkt - stört sich an "Putsch- und Aufstandssehnsüchten". Er sieht in der gegenwärtigen Lage eher "eine Sternstunde der Demokratie und Gewaltenteilung"; ein einzelner Richter könne Dekrete des Präsidenten stoppen, die "New York Times" erlebe einen steilen "Trump Bump" ihrer Auflage nach oben.

Platzeck platzt

Der Clash zwischen Exekutive und Jurisdiktion sei nicht "provoziert, der ist systemimmanent", so Reichelt. Und dieses System arbeite augenscheinlich gut. Bevor wir die USA belehrten, sollten wir vor der eigenen Haustüre kehren. So gebe es zwischen Syrien und der Türkei derzeit einen von Deutschland querfinanzierten Zaun, an dem "Menschen erschossen werden, damit sie nicht zu uns kommen".

Da sei es verlogen, so Reichelt, sich über eine überhaupt noch nicht einmal gebaute Mauer zu Mexiko aufzuregen. Es vergisst der "Bild"-Mann sogar für einen Moment sein eigenes Blatt, das nicht gerade als Faktenfabrik bekannt ist, und sagt: "Es sollte in einer Demokratie Konsens darüber geben, was Fakten sind."

Einen "Bruderkuss" zwischen Trump und Wladimir Putin hält Ischinger für "eine Illusion". Putin habe seine eigene Macht gefestigt, indem er die USA als bedrohliche äußere Macht definiert habe. Darauf zu verzichten, das sei schwierig. Platzeck wendet ein: "Ich war neulich wieder drüben", er habe in Moskau beobachtet, dass sich das Bild der USA in den russischen Medien bereits ändere. Er würde es "sich wünschen für die Weltgemeinschaft", wenn die beiden Großmächte sich vertrügen.

Und dann vergisst der SPD-Mann sogar für einen Moment die Gemetzel der vergangenen Monate und stellt in Aussicht, Russland könne vielleicht ein Garant für ein friedliches, multireligiöses Syrien sein. "Durch die Auslöschung einer kompletten Stadt?", fragt Reichelt spitz und fügt schulterzuckend hinzu: "Wenn das sie Politik ist, die Sie - bezahlt oder unbezahlt - unterstützen, dann...", aber weiter kommt er nicht, weil Platzeck platzt: "Wenn Sie noch einmal sagen, dass ich auch nur einen Pfennig ... wenn Sie sowas nochmal sagen!"

Atomare Wiederbewaffnung? Non, merci

Endlich greift Ischinger schlichtend ein und erklärt die Idee für einen "Holzweg", den sogenannten "Islamischen Staat" durch eine "Allianz mit einem Diktator bekämpfen zu wollen". Was Europa betrifft, so sei es ohnehin "historisch und politisch auf Dauer nicht tragbar und begründbar, dass 500 Millionen Europäer die grundstrategischen Fragen ihrer Sicherheit nach Washington outsourcen".

Nähme der Kaiser seine schützende Hand von unserer Provinz, wäre da vielleicht eine atomare Wiederbewaffnung denkbar? Ischinger winkt ab. Er war persönlich dabei, als Helmut Kohl mal mit François Mitterand über die Frage parlierte, ob denn notfalls die Franzosen mit ihren Nuklearwaffen... eher non, merci. Wer aber nun "in Deutschland diese Debatte versucht anzuzetteln, der macht einen großen Fehler".

Atomwaffen seien "das letzte, was wir Deutsche brauchen", einen solchen Unsinn "können, dürfen und werden" wir niemals machen, betont Ischinger. Uff. Von der Erotik der Demokratie zur deutschen Bombe - that escalated quickly.