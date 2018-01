"Maybrit Illner" zu Trump Was er kann - und was nicht

Am Freitag wird die Rede des US-Präsidenten in Davos erwartet. Und niemand weiß, was dabei von ihm zu erwarten ist - bis auf das Unerwartete. Maybrit Illner erwartete von ihren Gästen eine Antwort auf die Frage, ob "der unterschätzte Egoist" denn möglicherweise Erfolg haben könnte. Wirtschaftlich, innenpolitisch, außenpolitisch.

"Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier die nationale Sicherheitsstrategie gelesen hat", sagt Georg Pazderski und späht habichtäugig in die Runde. Der stellvertretende Bundessprecher der AfD und Offizier der Bundeswehr a.D. hat zum Wirtschaftlichen wenig zu sagen, offenbar aber die nationale Sicherheitsstrategie studiert. Er will über Sicherheit sprechen, über Nationales.

Dreimal fragt Illner ihn zur Position seiner Partei zum Freihandel, dreimal weicht Pazderski aus und würde lieber über die Bundeswehr reden - bis ihm endlich Wolfgang Ischinger beispringt, dem es zu bunt wird. Deutschland sei abhängig von einem Freihandel mit klaren Regeln, erklärt der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz.

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, übt sich in Dialektik. Einerseits werde die Trump'sche Steuerreform mit ihren massiven Erleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen "sicher ihren Erfolg haben". Andererseits werde sie den Staat schwächen und das Land weiter spalten, denn "die kleinen oder mittleren Unternehmen kommen nicht vor". Zusätzlich zu seiner "Partnerfähigkeit" müsse Europa auch seine "Konfliktfähigkeit" entwickeln. Was das genau heißen soll, verrät Röttgen nicht.

Norbert Röttgen: Meine These ist: es gibt keine Trumpsche Außenpolitik. Das sind alles Ableitungen von Innenpolitik. #USA #AmericaFirst #illner — maybrit illner (@maybritillner) 25. Januar 2018

Peter Rough, konservativer Politikberater, setzt zu einer Ode auf Bauunternehmer Trump an, den er so ungefähr dreiviertelversehentlich als "Bauarbeiter" bezeichnet, was dann überraschend gut zu seiner Argumentation passt. Der Präsident verfüge nämlich über einen "Draht zum Durchschnittsamerikaner" und habe ein gutes Gespür "für lokale Zusammenhänge". Die Wirtschaft boome, der Mann mache alles anders - und damit richtig.

Sandra Navidi, Wirtschaftsberaterin und zugeschaltet aus dem verschneiten Davos, pustet derlei Propaganda mit wenigen Sätzen vom Tisch. Donald Trump habe sich in ein gemachtes Nest gesetzt, profitiere von der globalen Erholung und reite "diese Welle gnadenlos", indem er den Erfolg als seinen eigenen verkaufe. Er sei "der Inbegriff des Globalisten". Seine "Komplizenschaft" mit den Eliten bestehe darin, dass er publikumswirksam auf sie schimpfe - und sie zugleich gewähren lasse. (Einen Blog mit allen wichtigen Ereignissen des Weltwirtschaftsforums in Davos finden Sie hier.)

.@SandraNavidi #Trump profitiert enorm von den Maßnahmen, die nach der Finanzkrise getroffen worden sind. Er hat also ein sehr positives Erbe übernommen. #Davos #AmericaFirst #illner — maybrit illner (@maybritillner) 25. Januar 2018

Pazderski bemerkt, dass frühere Präsidenten ähnlich gehandelt, dies nur "der breiten Masse besser verkauft" hätten: "Obama war einfach ein sympathischer Typ. Trump ist das nicht." Der Moderator Jörg Thadeusz, angekündigt als "Amerika-Fan" und eingeladen als Gegengift zur AfD, mag selbst diesen schlichten und wahren Satz nicht stehen lassen. Irgendwelche Taktiken oder gar Strategien vermag Thadeusz nicht zu erkennen: "Es geschieht irgendwas, und er reagiert mit einem Affekt."

Es gehe Trump immer darum, "das Niedrige anzusprechen, das Ressentiment anzusprechen", worin Thadeusz nicht zu Unrecht eine Parallele zur AfD sieht - die ebenfalls "den Wendeverlierern, die sie wählen", beliebigen Bullshit erzähle. Trump sei nicht viel mehr als "ein großer reicher Junge" und so weiter und so fort.

Offenbar hat Thadeusz nicht das nationale Sicherheitspapier gelesen. Er argumentiert nicht politisch, sondern moralisch, und seine rechtschaffene Empörung erleichtert es Pazderski, ebenfalls rechtschaffen empört zu tun. Es würde, klagt der AfD-Mann, "kein objektives Bild über Trump gezeichnet", der Mann würde "ständig niedergemacht" und, obschon Milliardär, "zum Depp gemacht".

Nächstes Thema: Außenpolitik

Leicht macht es ihm auch Illner, die aus dem Vorstoß eines einzelnen Abgeordneten ohne Not einen Beschluss der kompletten AfD-Fraktion macht. Nein, erklärt Pazderski höflich, seine Partei fordere keineswegs, die deutsche Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Womit die Debatte zur Freude Ischingers, der ganz gewiss alle möglichen nationalen Sicherheitspapiere gelesen hat, bei der Außenpolitik angelangt ist: "Ich finde, wir diskutieren hier in einer falschen Konstellation. Wir sind nicht seine Wähler. Wir sind Europäer."

Rough, nach der Intervention von Navidi recht kleinlaut, versucht Europa als "Traum" zu diskreditieren, was ihm diesmal Röttgen nicht durchgehen lässt. Wirklich neu und eine Herausforderung sei der "amerikanische Nationalismus", so Röttgen, ein Bruch mit transatlantischen Traditionen.

Ischinger legt noch eine Schippe drauf: Trump sei ein "klingelnder Wecker", und dieser Wecker klingele immer lauter. Wer aber jetzt "eine wunderbare Gelegenheit kommen" sehe, "die Nabelschnur zu Amerika endgültig zu kappen", der habe nichts verstanden. Einen Handelskrieg mit den USA werde es aber "sicher" nicht geben, dazu sei die Europäische Union - sofern sie mit einer Stimme spricht - zu stark und wichtig auch in Washington. Im Übrigen sei Trump nicht allein für die "miserable sicherheitspolitische Lage der Welt" verantwortlich.

Ischinger und Röttgen fordern ein verantwortungsvolleres Europa, das "seine sicherheitspolitischen Hausaufgaben" macht - nichts anderes fordert Trump. Thadeusz bewertet auch dessen Außenpolitik als affektgesteuert. Und Georg Pazderski sagt, was er sich zu sagen fest vorgenommen hat, einfach wortgleich noch mal: "Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier die nationale Sicherheitsstrategie gelesen hat!"