"Maybrit Illner" zu Trump "Das Ende vom Anfang, nicht der Anfang vom Ende"

Die Sendung: Dank Trump ist die Weltlage außen- und sicherheitspolitisch so unkalkulierbar wie lange nicht. Vor allem die Russland-Connection wirft hochbrisante Fragen auf. "Zwischen Trump und Putin - muss Europa aufrüsten?", titelte Maybrit Illner und ließ den Zuschauer unter anderem mit der Erkenntnis zurück, dass Trump-Talkshows im Grunde gar kein spezielles Thema brauchen. Der Name bürgt für schier unbegrenzte Ressourcen an Skandalstoff.

Die Gästerunde: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen; Oleg Krasnitzky, Gesandter der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin; Fred Kempe, Präsident der US-Denkfabrik Atlantic Council; der britische Politikberater Robin Niblett, Direktor des Chatham House; Journalist Wolfgang Blau, Digitalchef von Condé Nast International, vorher bei "ZEIT online" und "Guardian".

Positionen: Wieder einmal hielt die inzwischen Trump-Talk-versierte Verteidigungsministerin tapfer und unter Beifall die "Farbe Europas" hoch und sprach von einem "Weckruf", um unabhängiger und stärker zu werden, was allerdings auch mehr Kosten für die Sicherheit bedeute. US-Denkfabrikant Kempe übte sich derweil in einer gewissen Balance zwischen harscher Trump-Kritik ("populistisch und zerstörerisch") und der Hoffnung, dass das Amt und seine Umgebung eben doch den Mann zähmten und einiges Vernünftige zustande komme. Einerseits befürchtete er "das Ende der bisherigen Weltordnung", andererseits beschwichtigte er mit Blick auf das Chaos im Weißen Haus: "Es ist das Ende vom Anfang, nicht der Anfang vom Ende."

Befunde: Noch gebe es "keine besonderen Beziehungen" zur Trump-Regierung, ließ der eher wortkarge und meist grummelnde Russland-Gesandte wissen. Man müsse abwarten. Auch Kempe erklärte, der Interessenausgleich zwischen Washington und Moskau gestalte sich viel komplizierter, als es angesichts von Trumps Putin-Präferenz oft erscheine. Niblett bezweifelte, dass es eine echte Allianz zwischen den beiden Mächten geben könne. Und Frau von der Leyen erinnerte, bei allem Interesse am Dialog mit Russland, an die Prinzipien der Friedensarchitektur seit dem Zweiten Weltkrieg.

Befürchtungen: Anlass für Alarmismus bot gleichwohl und erwartungsgemäß Trumps Russland-Connection. Es sei besorgniserregend, wenn sich zeigen sollte, dass nicht nur Sicherheitsberater Flynn spezielle Kontakte gepflogen habe, sagte Niblett und verwies auf die Durchstechereien der Geheimdienste, die sich der Präsident zum Gegner gemacht hat. Während Krasnitzky, wenig überraschend, den Rückzug Flynns als "Schlag gegen den Interessenausgleich" kritisierte, sprach Kempe von den "großen Auswirkungen" des Falles für Trumps Amtsführung und gab sich sicher, dass weitere Enthüllungen zu erwarten seien.

Erkenntnisse: "Wir alle müssen klüger werden", fand Frau von der Leyen mit sorgenvollem Blick auf die unschöne Neue Welt, in der Cyberattacken und digitale Desinformation zur Waffe und Meinungen von Algorithmen gemacht werden. Medienexperte Blau konnte hier manches Bedenkenswerte beisteuern. Die freie Presse dürfe nicht den Fehler begehen, sich von Trump zur Opposition machen zu lassen. Es reiche aber auch nicht mehr aus, die Fake News zu entlarven und zu widerlegen, sondern die etablierten Medien müssten ihnen ein eigenes positives Narrativ entgegensetzen, was vor allem aus den britischen Brexit-Erfahrungen zu lernen sei. Das unheilvolle Treiben von Blättern wie der "Daily Mail" richte "mehr Schaden an als russische Bots."

Exemplarisches: Als die Rede auf den Aleppo-Report des Atlantic Council kam (Kempe: "Wir sind nicht nur Denk-, sondern auch Faktenfabrik"), wurde auch die Frage aufgeworfen, was denn wohl Trump zu Putins Vorgehen in Syrien sage. Die blieb zwar unbeantwortet, dafür gab es ein bezeichnendes Statement des russischen Diplomaten. In dem Bericht stehe nichts Neues. Krieg sei Krieg, da fielen nun mal Bomben, und die Krankenhäuser seien in Wahrheit militärische Objekte gewesen.

Positives: Ja, es wurde auch Gutes über die Zustände im Weißen Haus gesagt, zumindest, was eine Person dort anbelangt. Der Verteidigungsminister Mattis bekam von seiner Berliner Kollegin von der Leyen attestiert, er sei "zuverlässig und geradlinig" und es sei "ausgesprochen beruhigend", ihn auf diesem Posten zu wissen.