"Maybrit Illner" zu Gewalt an Schulen Kinder fördern, irgendwie

Yiit Muk hat sich früher dreimal am Tag geprügelt. Er wollte sich behaupten, respektiert werden, sein Gegenüber ins Koma schlagen. Früher - das war vor Muks 16. Geburtstag. Er war da schon einige Jahre "Gangmember" und seine Lehrer auf der Hauptschule trauten ihm nicht viel zu. Doch nach dem Tod eines Freundes besann sich der Teenager, änderte sein Leben, verprügelte nicht mehr jeden, der ihn schief anschaute. Muk besuchte eine Privatschule und machte sein Abitur mit 1,0.

Am Donnerstag war er bei Maybrit Illner zu Gast, die mit ihren Gästen über Armut, Gewalt und Ausgrenzung an Schulen diskutierte und wissen wollte, wie Lehrer besser mit aggressiven Schülern umgehen können.

In der Talkshow wurde ein düsteres Bild vom Alltag an deutschen Schulen gezeichnet: Sie seien zu Orten des Hasses geworden, Mobbing sei an der Tagesordnung, es herrsche Alarmstimmung. Zwar hat die Zahl der Körperverletzungen an Schulen laut aktueller Erhebungen in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin zugenommen und Medien haben in den vergangenen Monaten regelmäßig über Gewalt unter Schülern berichtet, allerdings liegen dazu keine bundesweiten Statistiken vor.

Lehrer sollten "förderliche Sanktionen" verhängen

Die pensionierte Lehrerin Ingrid Freimuth sagt, Probleme habe es schon immer an Schulen gegeben. Allerdings hätten Lehrer heute kaum noch Möglichkeiten, um aufmüpfige Schüler zu bestrafen. Sie müssten ihnen Sanktionen auferlegen dürfen, keine demütigenden, sondern förderliche Sanktionen. Hier müsse die Politik den Lehrern mehr Macht geben.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat klare Vorstellungen davon, wie die Politik gegensteuern könnte: Indem Kinder besser und früher gefördert werden. Dafür müssten aber Erzieher besser bezahlt und Kitaplätze erweitert werden. Und sie macht Werbung für Ganztagsschulen mit Hausaufgabenbetreuung: "Wenn Eltern ihre Kinder nicht ausreichend unterstützen können, müssen wir das ausgleichen."

Sozialarbeiter und Psychologe Ahmad Mansour denkt ähnlich. Kinder muslimischer Familien seien zum Beispiel patriarchalische Strukturen gewöhnt und würden zuhause nicht vermittelt bekommen, wie wichtig etwa Freiheit, Demokratie und Respekt vor Religionen sei. "Die Schule kann nicht alles richten, aber zumindest die Werte der Gesellschaft weitergeben", sagt Mansour.

Um etwa zu verhindern, dass Schüler Klassenkameraden jüdischen Glaubens beleidigen und bedrohen, seien Besuche in KZ-Gedenkstätten wichtig. In den Schulen müsse zudem über den Nahostkonflikt und über Verschwörungstheorien geredet werden. Hier stehe auch die Bundeszentrale für politische Bildung in der Pflicht, die besser aufklären müsse.

Zuwanderung begrenzen

Für den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der offenbar als polternder Gegenpol zu der sanften Franziska Giffey eingeladen worden war, scheint eines zumindest klar zu sein: Es kämen immer mehr Kinder mit "weniger Erziehung" an die Schulen - so seine Antwort auf die Frage, warum alles so schlimm geworden sei. Man müsse die Zuwanderung besser steuern und begrenzen und überhaupt dürfe "die Integrationsfähigkeit" nicht überfordert werden.

Menschen müssten in Arbeit gebracht werden und Lehrer dürften sich nicht alles gefallen lassen. "Sie müssen die Schüler in Schranken weisen." Wie, verriet Herrmann allerdings nicht und Illner fragte bei ihm auch nicht nach.

Die Runde diskutierte auch noch darüber, wie sinnvoll es sei, Schüler mit Migrationshintergrund oder schlechten Deutschkenntnissen besser zu verteilen, um sogenannte Brennpunktschulen zu vermeiden. Doch Franziska Giffey nahm den anderen Gästen gleich den Wind aus den Segeln: Es gebe zu viele Kinder mit Migrationshintergrund, wo sollten die denn alle hin? Außerdem: "Die Kinder sind genau die richtigen, sie müssen nur gut gefördert werden."

Der Bund werde noch "in diesem Jahr in die Jugendsozialarbeitsförderung in ganz Deutschland einsteigen", kündigte sie an. Leider machte sie keine Aussagen dazu, wie viele Sozialpädagogen gebraucht werden oder wie genau die Förderung aussehen sollte.

Am Ende blieb die Talkrunde recht oberflächlich, viele neue Erkenntnisse gab es nicht. Aber mit Yiit Muk zumindest einen Hoffnungsschimmer.

Der Junge türkischer Herkunft, der in Neukölln aufwuchs und schon mit elf Jahren Mitglied einer aggressiven Gang wurde. Seine Mutter habe sich gewünscht, dass eines ihrer Kinder Abitur macht, "aber ich kannte niemanden, der Abitur hat. Ich hatte keine Vorbilder", sagt er. Geschafft hat er es trotzdem.