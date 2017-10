"Maybrit Illner" zu Jamaika Was das kostet

Arme Bundeswehr. Auf die Frage, wo die potenziellen künftigen Koalitionäre in Deutschland denn gerne den Rotstift ansetzen würden, nennen alle die Bundeswehr. Alle bis auf Staatsmann Jens Spahn (CDU), der von einer Notwendigkeit von "Verteidigung und Sicherheit" redet. "Wo würden Sie denn sparen?", hakt Maybrit Illner nach. Darauf Wolfgang Kubicki mit einem klassischen Wolfgang-Kubicki-Kalauer™: "An Jens Spahn!"

Dabei geht es in der Sendung mit dem Titel "Jamaikas Griff in die Kasse - wer guckt am Ende in die Röhre?" um ein ernstes, vielleicht das wichtigste Thema der nächsten Jahre überhaupt - um Finanzpolitik. Denn die ist, wie ein melancholischer Robert Habeck von den Grünen bemerkt, "eigentlich nur eine Chiffre für Gesellschaftspolitik".

Nun ist eine Regierung noch nicht gebildet, deshalb wirkt jede Talkshow wie eine heitere "After Work Party" nach den Verhandlungen. Man tut sich nicht weh, macht Namenswitzchen, zeigt Nachsicht. Als Gegengewicht zu den anwesenden Politikern ist deshalb Gabor Steingart geladen, Herausgeber des "Handelsblatts" sowie Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Während Steingart gerne den "glühenden Kern der deutschen Volkswirtschaft" warm halten will und die Digitalisierung im Auge hat, fordert Schneider als Einziger in der Runde explizit einen Abschied von der schwarzen Null. Es gehe um Pflege, Bildung, Hartz IV - Ausgaben also, "um diese Gesellschaft an den Rändern zusammen zu bekommen". Das koste Geld.

Spahn missmutig: "Sie sind ja in der Linkspartei, das hört man ganz klar raus." Illner: "Das versteckt er auch gar nicht." Kubicki: "Ja, aber das muss man mal ganz klar sagen!" Schneider bleibt unbeirrt und verweist "als einfaches Mitglied der Linken" auf sein Mandat als Sprecher eines großen Verbandes. Ihn störe überdies die Floskel von der "hart arbeitenden Mitte. Es reicht nicht, wenn die arbeiten, die müssen hart arbeiten", als würde das die Reinigungskraft nicht tun.

Neben der Bundeswehr könne man gut und gerne auf den Solidaritätszuschlag verzichten (hier lesen Sie mehr dazu, warum ein Soli-Aus den Besserverdienern nützt). Aber wie? Illner: "Wird es für die FDP ein Modell sein, die Spitzenverdiener von der Abschaffung des Soli auszunehmen?" Kubicki knödelt an seiner Antwort so lange herum, bis Illner bei Habeck nach einem entsprechenden Entgegenkommen der Grünen forscht, etwa bei der Unternehmenssteuer. Worauf Schleswig-Holsteins Vize-Regierungschef von international tätigen Konzernen redet, von Steuerschlupflöchern und "Transparenz als Fair Play der Gesellschaft", was immer das sein mag. Hier wird also derzeit noch verhandelt.

Wolfgang Kubicki: Der #Soli ist eine Zweckabgabe und keine Steuer. Sein Zweck ist erfüllt, deshalb muss er wegfallen. #Jamaika #illner — maybrit illner (@maybritillner) 26. Oktober 2017

Der Grüne wird immer melancholischer und Spahn salbungsvoller. Kubicki kapriziert sich auf die "hart arbeitende Mittelschicht", notfalls noch auf die Kinder der Armen, mit deren Geld dann die Eltern "über die Runden" kämen: "Aus Generationsgerechtigkeitsgründen dürfen wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Punkt. Aus. Ende."

Ziemlich zackig wird der aktuelle Armutsbericht insofern relativiert, als darin "eine Million Zuwanderer" (Spahn) auftauchen, die nun einmal "in unsere Sozialsysteme eingewandert sind, wie jeder denkende Mensch sehen konnte" (Habeck). Während Spahn aber den Gedanken nahelegt, diesen Leuten gehe es mit Hartz IV immer noch besser als im Elend, dem sie entkommen sind, macht Habeck keine Unterschiede. Armut sei Armut und gehöre bekämpft, so oder so.

SPIEGEL ONLINE

Mit einer einfachen Umverteilung "wie zur Zeit von Martin Luther", mit Almosen also, sei es nicht getan. Habeck schließt sich dieser Steingart'schen Position an, drückt es nur grüner aus. Scheitere die Bekämpfung der Armut, scheitere Jamaika, es könne aber "nicht nur über Transfers gehen". Ob wir denn nicht über einen Flüchtlings-Soli nachdenken müssten, will Illner wissen. Kubicki trocken: "Wenn wir wollen, dass die AfD demnächst 30 Prozent bekommt, können wir das tun."

Es muss also investiert werden, in Bildung und Infrastruktur und Forschung und dergleichen, in den "glühenden Kern" des deutschen Wohlstands. Bei der Frage, wo - außer an Jens Spahn und der Bundeswehr - gespart werden könnte, werden die Positionen wieder kenntlicher.

Kubicki würde gerne die Subventionen herunterfahren oder wenigstens "ergebnisoffen" vergeben, Habeck die "Stabilitätsreserve für Braunkohlekraftwerke" abschaffen und die Dienstwagenregelung. Schneider geht noch einen Schritt weiter und fordert eine "Wahlrechtsreform", damit dieser GröBaz (größter Bundestag aller Zeiten) "wieder deutlich verkleinert wird".

Spahn appelliert an alle Beteiligten, aufeinander zuzugehen: "Eins ist klargeworden: Die Reise nach Jamaika klappt nicht als Ego-Trip, sondern das ist eine Gruppenreise."

Habeck hat in seinem Bundesland bereits Erfahrung mit einer Jamaikakoalition. Die Themen im Bund seien vergleichsweise "unendlich viel komplizierter und größer", zudem stehe man stärker unter medialer Beobachtung. "Die Einigungsmöglichkeit ist unendlich viel schwerer." Er ist am glühenden Kern seiner Melancholie angelangt, als er sagt: "Es gibt, und das ist das Ärgerliche an unserem Job, so unendlich scheißviele Aufgaben zu lösen."