Talkshow über Populismus "Frau Illner, was soll diese Frage?"

Die Sendung: Ob US-Präsidentschaftswahlkampf, Brexit-Entscheidung oder Flüchtlingsdiskussion - Gefühle scheinen dieser Tage oft mehr zu zählen als Vernunft und Realität. "Wie wird aus Wut Politik?", fragte Maybrit Illner in einem ZDF-Spezial und bewies damit vor allem, dass 90 Minuten sehr lang sein können - und dass ein großes Personalaufgebot nicht unbedingt einen nennenswerten Erkenntnisgewinn garantiert.

Die Lage: Sie dürfte inzwischen hinreichend bekannt sein. Parteien und Bewegungen mit dubiosen Figuren wie Trump, Wilders, Orbán, Le Pen oder auch Höcke und Gauland inszenieren sich durch Tabubruch und Provokation. Fremdenangst und -hass grassieren, während die Grenze zwischen sogenannten berechtigten Sorgen und instrumentalisierter Panik verschwimmt. In vielen europäischen Staaten gibt es die Tendenz zum Rückzug ins Nationale und die offene, liberale Gesellschaft sieht sich vermehrt rückwärtsgewandtem Konservativismus gegenüber.

Die Gäste: CDU-Vize Julia Klöckner; Grünen-Oldie Daniel Cohn-Bendit; Gisela Stuart, deutschstämmige Labour-Abgeordnete und Brexit-Befürworterin; "Cicero"-Chef Christoph Schwennicke; Politologe Torben Lütjen (Göttingen); Stefan Petzner, einst Berater von FPÖ-Chef Jörg Haider; Malte Kaufmann, Parteiwechsler von der CDU zur AfD.

Das Konzept: Wirklich erkennbar wurde es nicht. Als wäre das Problem nicht zigfach erörtert und analysiert worden, bestand hier der Ehrgeiz offenbar darin, dem Zuschauer endlich einmal zu erklären, was es denn nun eigentlich mit dem Populismus auf sich hat. Das wirkte im Aufbau - Duell, Gruppe, Soli - wie auch in der thematischen Dramaturgie ziemlich beliebig und klang immer wieder so, als sei die Sendung aus lauter oft gehörten Talkshow-Textbausteinen zusammenmontiert.

Der Verlauf: Die Labour-Politikerin erklärte noch einmal den Brexit und der Politologe Trump. Über dessen Freakshow echauffierte sich die Runde unisono - was Cohn-Bendit prompt Gelegenheit zu einem Hitler-Vergleich bot (auch der sei "nicht langweilig" gewesen). Dann lieferte die jüngste Vergangenheit jede Menge retrospektiven Gesprächsstoff - von den britischen Dauerquerelen mit der EU über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, den allseits beklagten Zustand der schrumpfenden Volksparteien, die speziellen Profilierungsprobleme von Frau Klöckner hin zur AfD und schließlich zur FPÖ, mit der es ganz zum Schluss doch noch ein bisschen interessant wurde. Haiders Ex-Spin-Doctor war es nämlich, der davor warnte, sich zu früh über die Provokationen der Populisten zu empören und riet, besser abzuwarten, bis diese selbst den Bogen überspannten.

Die Konstante: Früh war klar, dass einem die ganze Sendung irgendwie nicht passte, besonders das Agieren der Moderatorin nicht. Man solle nicht dauernd über "die" reden, fand der durchgängig ebenso streitlustige wie leicht missgelaunte Alt-68er Cohn-Bendit, sondern sich lieber um die Verteidigung der offenen Gesellschaft kümmern. "Was soll diese Frage, Frau Illner?", fuhr er beispielsweise auf, als diese wissen wollte, ob die Kanzlerin schuld an der Flüchtlingskrise sei. Auch sei die Behauptung falsch "die Deutschen" seien davon überfordert. Das gelte höchstens für die AfD-Anhänger, aber nicht für die gut 80-prozentige Mehrheit.

Konfrontation 1: Sein "Chapeau, Frau Merkel" kombinierte der Grüne mit einem Seitenhieb auf den Journalisten Schwennicke unter historischem Bezug auf den Umgang mit den jüdischen Flüchtlingen: "Die Decke ist dünn, wenn es um Flüchtlinge geht", und "der Herr Schwenninger" sei einer von denen, "die sie immer dünner machen".

Konfrontation 2: Malte Kaufmann, von der "linken" CDU enttäuscht und auf dem Sprung zur AfD, durfte ein bisschen Werbung für seine neue Partei machen, bevor er es mit Frau Klöckner zu tun bekam. Die listete einige der schwersten Sünden seiner künftigen Freunde auf und gab zu bedenken, dass sich hier das Gegenteil dessen zeige, was als "christlich-abendländisch" gelte. Großen Eindruck machte das auf den Mann aber nicht, auch nicht der Hinweis: "Jesus war Aramäer, den hätte Herr Gauland nicht als Nachbarn haben mögen."

Konsequenzen: "Die Probleme benennen und lösen", lautete bündig das pragmatische Fazit, das der einstige grüne Realissimo zog. Ob die AfD am Ende ein "Jungbrunnen" für die anderen sei, wollte mit etwas seltsamer Metaphorik Illner von Klöckner wissen, worauf die mit "ein Stachel" antwortete. Die Britin sah derweil die Gefahr, dass "der Pöbel zu viel Einfluss gewinnt."