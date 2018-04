Putin-Talk bei "Maybrit Illner" "Dann ist doch Trump och 'n Oligarch!"

"Putinversteher" ist ein seltsamer Kampfbegriff. Sympathien jedenfalls flogen dem russischen Präsidenten aus Maybrit Illners Talkrunde nicht zu. Trotzdem bewegte sich die Debatte über "Skripal, Syrien und Sanktionen" in angenehm ausgewogenem Fahrwasser. Was sie, Dialektik ist eine vertrackte Sache, nicht eben beruhigender machte.

Alexander Rahr beispielsweise, Historiker und Publizist, hätte wohl kaum eine seitenreiche Biografie über Wladimir Putin verfasst, wenn er dessen Persönlichkeit nicht faszinieren fände. Und als Berater von Gazprom dürften ihm eigene Interessen nicht ganz fern liegen. Seine Position aber ist die des kalten Realisten in einer kalten Welt, der dennoch keinen neuen Kalten Krieg oder gar heißen Krieg heraufbeschwören möchte.

Wir erlebten derzeit eher eine Deeskalation, sagt er. Allerdings steckten wir "in einem furchtbaren Informationskrieg, wo man keiner Seite mehr glauben kann". Dass auch "wir", also der Westen, uns in die Angelegenheiten Russlands eingemischt hätten und noch mischen, das sei nicht zu leugnen. Putins Plan für Syrien sei ursprünglich "sehr vernünftig gewesen", meint Rahr, mit Wahlen und dergleichen: "Warum arbeiten wir nicht gemeinsam?"

Lernen, mit einem Sieg von Assad zu leben

Im direkten Vergleich zu so viel Geschmeidigkeit ist es auf einmal Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker und Transatlantiker, der ganz dogmatisch wirkt. Er sieht "uns an der Seite der Amerikaner" und vor allem derjenigen, die die Opfer dieses Krieges sind. Verlangt recht wohlfeil "Politik, Diplomatie, und dass das nicht wieder aufhört". Man müsse übrigens "gar nicht über Giftgas reden", es gebe in Syrien auch so schon "eine bewusste Vertreibung und Tötung von Zivilisten, um der Milizen habhaft zu werden". Alles richtig. Und wie weiter?

Katja Gloger, ehemalige Moskau-Korrespondentin des "Stern", empfindet derzeit den "Unsicherheitsfaktor größer als zu Zeiten des Kalten Krieges". Im Hinblick auf Syrien sei der Westen verantwortlich dafür, dass der Krieg "überhaupt erst so massiv eskaliert ist". In diese Untätigkeit, dieses geopolitische Vakuum, sei Putin hineingestoßen. Wir müssten lernen, mit einem Sieg von Assad zu leben "und daraus vielleicht für die Zukunft Schlüsse ziehen".

Ein Fatalismus, der gar nicht so weit entfernt ist vom Pragmatismus eines Alexander Rahr - während Gregor Gysi nicht falsch, aber doch in ermüdendem Whataboutismus immer wieder darauf hinweist, das auch die USA mit schmutzigen Mitteln arbeiten. Siehe Irak, siehe Massenvernichtungswaffen. Und auch die Türkei führe einen aggressiven Angriffskrieg in Syrien, obendrein mit Unterstützung der Bundeswehr. Richtig ist aber auch: "Europa hat in Bezug auf Russland ein anderes Interesse als die USA."

Warum sollte Russland einen ausgetauschten Spion töten?

Der Fall des Doppelagenten Sergej Skripal wird allzu launig im James-Bond-Look und nicht untendenziös als "eine Theresa-May-Produktion" anmoderiert. Angesichts der fröhlich flottierenden Theorien und Nebelkerzen in dieser Affäre wird Gysi nicht bange, ihn schreckt kein Informationskrieg, er weiß Bescheid: "Ich habe als Anwalt eines gelernt: Immer, wenn etwas passiert, steckt ein Motiv dahinter." Und Moskau habe kein Motiv, einem nicht mehr aktiven Spion an den Kragen gehen zu wollen. "Noch nie in der Geschichte" habe ein Staat "den Ausgetauschten hinterher getötet", so Gysi. Wenn Putin so etwas getan hätte, dann "müsste er so was von erzbescheuert sein".

Ein Motiv, insinuiert, hätte hingegen nur der kriegstreibende Westen. Dem widerspricht Christopher Nehring vom Deutschen Spionagemuseum mit einem interessanten Argument. Anders als seine Vergangenheit als Doppelagent sei das Handeln Skripals "in den letzten Jahren" nahezu unbekannt, gerüchteweise aber durchaus brisant. "Wenn es da etwas gab, was Russland als Geheimnisverrat betrachten könnte, dann wäre es wieder ein eindeutiger Fall."

Hierzu hat Alexander Rahr zwar keine erhellenden Argumente, aber doch "noch alternative Gedanken", die er gerne äußern würde. Allen voran: "Wenn eine Kalaschnikow aus russischer Produktion einen Menschen erschießt, heißt das nicht, dass das ein Russe gewesen ist."

Den Fakten folgen - und "den toten Russen"

Wieder ist es Katja Gloger, die erfreulich ausgewogen eine Mitte sucht: "Wir sollten dahin gehen, wohin uns die Fakten führen", und das sei: Moskau. Dennoch sei die sehr schnelle Verurteilung Putins und die beispiellose Ausweisung von Diplomaten "unglücklich und falsch" gewesen. Nun sei doch der richtige Zeitpunkt, Russland dazu einzuladen, gemeinsam den Fakten zu folgen. Dann würde man schon sehen, wie weit man komme.

Im Übrigen habe Putin mit seiner Politik vor allem im eigenen Land großen Erfolg. Indem er Russland als vom Westen "belagert" schildert, schicke er es auf einen "Sonderweg" weg von Europa, in eine postwestliche Welt. Dies sei zu verhindern, notfalls eben auch mit neuen Sanktionen gegen den kleinen Kreis der herrschenden Milliardärs. Solche Maßnahmen schnitten wirklich "ins Herz des Systems".

So sieht das zwar nicht Alexander Rahr, der Russland schon in Asien auf der Seite von China sieht, wohl aber Sandra Navidi. Die Unternehmerin und Publizistin stellt fest, gerade offene Gesellschaften seien von der "hybriden" Informationskriegsführung des Kremls "gut zu durchsetzen". Zwei Dingen müsse man folgen, "dem Geld und den toten Russen".

Die toten russischen Dissidenten gerade in England, das wertet sie als "einfach eine erdrückende Beweislast". Und nur übers Geld könne man "Putin an den Kragen". Der russische Präsident habe ein Vermögen von geschätzten 200 Milliarden Dollar. Gysi im Reflex: "Und Trump? Dann ist doch Trump och 'n Oligarch!"

Nun ist Trump im Vergleich zu Putin eine Kirchenmaus. Außerdem twittert Putin nicht heute Dünnpfiff, morgen sein Mittagessen und übermorgen den Weltuntergang. Sondern so steif und offiziös, wie es das sowjetische Politbüro tun würde.