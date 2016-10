"Maybrit Illner" zu Putin "Mein Gott, der Mann will doch auch eine Lösung haben"

Er ist und bleibt die größte Reizfigur auf dem internationalen Spielfeld der Macht. Und so ging es - auch aus dem aktuellem Anlass jüngster Berliner Gesprächsdiplomatie - bei "Maybrit Illner" wieder mal um Wladimir Putin, den "Feldherrn", wie er tituliert wurde. Das Thema der Runde: "Starkes Russland, schwacher Westen?"

Es wurde eine Stunde komplexer Politikbetrachtung. Zum einen mit Blick auf das gequälte Syrien, wo, so der von dort stammende Journalist Aktham Suliman, "jede Sekunde Ruhe" zählt. Zum anderen mit Blick auf die notorischen Verkantungen von Real- und Moralpolitik, die Versäumnisse des Westens, die dubiosen Koalitionen im Kampf gegen die Terror-Milizen. Dabei war es nicht zum Nachteil der Sendung, dass diesmal die Politiker in Gestalt von Kanzleramtsminister Peter Altmaier und Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch in der Unterzahl waren und stattdessen vor allem Experten, Analysten und Kommentatoren zu Wort kamen.

Was Putin will

Während Altmaier sozusagen pflichtgemäß entsprechend der westlichen Einschätzung Russlands Bombardements auf Aleppo als "schlimmste Verbrechen" anprangerte und Putin aufgrund seiner Unterstützung des Assad-Regimes inzwischen als "Teil des Problems" wähnte, setzte der Politologe und Putin-Biograf Alexander Rahr den Kontrapunkt: Gewiss wolle er keine prorussische Propaganda betreiben, beteuerte er vorsichtshalber, aber es gehe hier nun mal um "knallharte Interessen". Putin wolle "zurück auf die Weltbühne". Oder, wie es Suliman formulierte, "zurück zu alter sowjetischer Größe".

Der Syrer war es, der immer wieder einen Ton von Bitterkeit, ja Sarkasmus anschlug, wenn die Sprache auf das Schicksal seines Landes kam. Offenbar gebe es gute und schlechte Kriege, fand Suliman. Seine Landsleute aber bräuchten weder die Dschihadisten noch wollten sie zwischen den Fronten stehen. Wenn der Westen sich mit Putin auseinandersetzen wolle, möge er das bitte über die andere Seite des Globus, den Pazifik tun. "Was uns am meisten stört, ist die westliche Arroganz." Im Übrigen glaube er einfach nicht, "dass westliche Politiker nicht schlafen können, weil es in Syrien keine Demokratie gibt".

Was, wenn der IS zerschlagen wird?

Die Militärexpertin Florence Gaub vom Europäischen Institut für Sicherheitsstudien sah wenig Hoffnung auf baldigen Frieden, wobei sie die Rolle des Westens in dem traurigen Spiel nach all dem vorherigen "übertriebenen Interventionismus" zurückhaltend bewertete. Ein Bürgerkrieg jedenfalls sei nun mal "der schwerste Fall" des bewaffneten Konflikts und dauere im Schnitt zehn Jahre. Moskau versuche, auch die moderaten Rebellen auszuschalten. Doch man könne die "nicht alle heraus bomben".

Aber was geschieht, wenn es gelingt, den "Islamischen Staat" dann doch zu zerschlagen? Wenn Tausende ausländischer Milizionäre zurückkehren, teils auch als Flüchtlinge getarnt? Altmaier versuchte zu beschwichtigen: Man sei mittlerweile besser gerüstet. Peter R. Neumann, der Terrorismus-Experte vom Londoner King's College, räumte zwar ein, es bestehe dann erhöhte Terrorgefahr - er sah aber keinen Grund für besonderen Pessimismus. Eine Welle von Heimkehrern sei nicht zu erwarten, viele würden frustriert und kampfesmüde sein.

In der Runde herrschte weitgehend Konsens darüber, dass es eine militärische Lösung nicht geben könne. Ohne Verhandlungen werde nichts gehen und eben auch nicht ohne die Supermächte, derer es nun wieder zwei gibt. "Wir führen den Dialog mit Putin mit Härte", ließ Kanzlerin Merkels Minister im Brustton wissen.

Der Mann im Kreml stehe für die neue multipolare Welt, dozierte Putin-Erklärer Rahr und ließ sich zu einer Art Stoßseufzer hinreißen: "Mein Gott, der Mann will doch auch eine Lösung haben." Und, ja, es gehe Putin um die Anerkennung durch den Westen.

So weit, so erkenntnisträchtig. Ganz zum Schluss sah sich dann allerdings noch die Moderatorin zu einer Intervention veranlasst: als Altmaier im Zusammenhang mit der Terror-Bekämpfung die deutsche Polizei lobte und der Linke etwas von den "Pfeifen in Chemnitz" murmelte.