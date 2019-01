"Maybrit Illner" zum Tempolimit Zäh fließender Verkehr, leider

Biturbo des Abends: Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister von der CDU, und Bernhard Mattes vom Verband der Automobilindustrie (VDA). Kaum ein Wort von Scheuer zu den Segnungen der individuellen Mobilität oder den 800.000 Arbeitnehmern im Automobilsektor, das Mattes nicht eifrig abnickt. Nur hin und wieder, wenn Scheuer die Industrie angeht ("Liefern Sie!"), dann nickt Mattes nicht ganz so eifrig. Jaja, wir liefern schon. Hier sind sich zwei Menschen weitgehend einig.

Kolbenfresser des Abends: Scheuer hält den Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter Luft für "politisch und ideologisch festgelegt". Auf EU-Ebene würde er diesen Grenzwert gerne mal überprüfen lassen. Cerstin Gammelin von der "Süddeutschen Zeitung" fragt fassungslos: "Was wollen Sie denn da noch überprüfen?" - bei etwa 70.000 recht eindeutigen Studien zum Thema.

Unfallschwerpunkt des Abends: Mattes will, wie Scheuer auch, "gerne zwei Sachen" auseinanderhalten, und zwar die Sache mit dem Betrug und die Sache mit der sauberen Luft. Beides habe nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Robert Habeck von den Grünen hält mit migränischer Miene frontal dagegen, beide Sachen hingen ursächlich zusammen. Hätten die Hersteller die versprochenen Grenzwerte eingehalten, gäbe es in vielen Städten kein Stickstoffproblem - und damit auch keine Fahrverbote.

Drängler des Abends: Als Grüner, blendet Scheuer auf, habe Habeck "immer das moralische Narrativ". Und als Umweltminister in Kiel, lichthupt Scheuer weiter, habe Habeck ein Fahrverbot für die Stadt nicht verhindern können. Der erläutert müde, dass er als Minister an Gesetze gebunden sei. Dann zieht er auf die rechte Spur: "Ich bin ein Jahr zuvor aus dem Amt geschieden!" Scheuer zieht triumphal vorbei: "Ja, Gott sei Dank!"

Schwertransport des Abends: Cerstin Gammelin hinterfragt das Verkehrskonzept einer Regierung, die nach wie vor die meisten Güter auf der Straße transportieren lasse: "Man fährt also die A9 von Berlin nach München", so Gammelin, und sehe dabei auf der rechten Spur die ganze Zeit einen Lkw hinter dem nächsten. Diese verteilten, so Scheuer mit schmalem Lächeln, eben den Wohlstand in Deutschland - und zählt dann auf, was sein Ministerium (in dessen Keller übrigens, leider, "keine Autos produziert werden") alles in die Schiene investiere.

Tempolimit des Abends: Gammelin versucht umständlich ihr Argument einzuparken, dass mit dem autonomen Fahren der Zukunft doch zwangsläufig das Tempolimit auf den Autobahnen komme - einfach, um einen homogenen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Habeck argumentiert hier ebenfalls nicht mit Umweltschutz, sondern mit einer erwartbaren Reduzierung von Unfalltoten um etwa die Hälfte. Scheuer (und Mattes) scheibenwischen beide Ansätze beiseite - und gehen auf ein Tempo 130 gar nicht erst ein.

Autostadt des Abends: Stuttgart, wo Ioannis Sakkaros gegen Fahrverbote auf die Straße geht. Der Mechatroniker bei Porsche besitzt zwei Autos, darunter ein Diesel, und "ärgert sich dahingehend", dass "am Ende wir die sind, die draufzahlen müssen". Wenn's schlimm kommt, "dann fahre ich nur noch Fahrrad". Scheuer kann den Zorn des Bürgers gut verstehen und verweist auf seine Lieblingsmessstation am Neckartor. Die stehe, wie Scheuer mehrfach betont, "in einer Gebäudenische". Tja: "Wenn man sich selbst kasteien will, dann muss man es so machen wie in Stuttgart."

Fahrfreude des Abends: Geht eindeutig von Scheuer aus. Anstatt "hier noch ein Verbot und da noch ein Gesetz" würde er lieber "eine Mobilität organisieren, die begeistert und fasziniert". Ob er etwa den Grünen unterstellt, einen Kulturkampf gegen das Auto zu führen? Scheuer schlingert: "Es gibt eine Strategie, klar... was wird denn passieren?" Es wird wohl nach dem Diesel der Benziner ins Visier geraten. Dabei gibt es sogar fürs Land begeisternde und faszinierende Lösungen, sagt er und legt - als Symbol vernetzter Carsharing-Konzepte - sein Smartphone auf den Tisch.